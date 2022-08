Premier League 30 Jahre eine einzige Erfolgsgeschichte: So wurde die Premier League zur besten und reichsten Liga der Welt Vor 30 Jahren lag der englische Fussball am Boden. Inzwischen ist die Premier League die grösste und beste Liga der Welt. Wie ist es dazu gekommen? Raphael Gutzwiller Jetzt kommentieren 05.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Stimmung in der Premier League gilt als besonders elektrisierend. Alex Morton/Getty

Mit dem Duell zwischen Crystal Palace und Arsenal startet sie wieder: die reichste und beste Liga. 30 Jahre nach der Gründung ist die Premier League weltweit die meistgeschaute Sportliga. Die deutsche Bundesliga etwa, die an diesem Wochenende ebenfalls in die Saison startet, steht nur im Schatten.

Dabei deutet im Oktober 1990, als alles seinen Anfang nimmt, wenig auf den Höhenflug hin. Es ist jene Zeit, in der das Mutterland des Fussballs am Boden liegt. Gleich drei tragische Ereignisse haben den britischen Fussball nachhaltig geprägt. Nach der Tragödie im Brüsseler Heysel-Stadion 1985 mit 39 Toten zwischen Liverpool und Juventus werden alle englischen Vereine für fünf Jahre vom Europacup ausgeschlossen. Ein Jahr später sterben in Bradford bei einem Tribünenbrand 56 Zuschauer und 1989 in Sheffield im überfüllten Hillsborough-Stadion 96 Personen.

Bild eines Dramas: Die Tragödie im Heysel Stadion in Brüssel vom 29. Mai 1985. Keystone

Big Five wollten sich abspalten

Die Rettung des britischen Fussballs kommt von den Fernsehanstalten. Im Oktober 1990 lädt Greg Dyke, der Chef des Sportkanals ITV Sport, zum Abendessen. Gekommen sind Vertreter der grossen fünf jener Zeit: Manchester United, Liverpool, Arsenal, Tottenham und Everton. Statt sich weiterhin die TV-Rechte mit den anderen 87 Klubs der englischen Football League zu teilen, sollen die TV-Gelder nun vermehrt an diese Klubs fliessen.

Die Topklubs wollen sich deshalb aus der damaligen höchsten Liga, der Football League First Division, verabschieden. Die Idee einer Liga entsteht, die den Klubs gehört und in der Fernsehgelder unterschiedlich verteilt werden. Die Football League versucht zwar noch den Start vor Gericht zu verhindern, scheitert aber.

Am 15. August 1992 startet die Premier League in die erste Saison. Damit kommt das grosse Fernsehgeld. Nicht ITV, sondern das junge «Sky Sports» von Rupert Murdoch hat sich die Rechte gesichert – für die damals wahnwitzige Summe von 60,8 Millionen Pfund pro Saison. Der Pay-TV-Sender sorgt auf einen Schlag für viel Geld bei den Vereinen und hat selber deutlich mehr Abonnenten als zuvor. Damit entsteht ein auf der ganzen Welt kopiertes Muster der Kommerzialisierung.

Ein Liverpool-Fan singt voller Inbrunst. Frank Augstein / AP

Passend dazu sind Änderungen, die anderswo angestossen werden. Nach den Zuschauer-Katastrophen werden Stadien modernisiert, Stehplätze abgeschafft, Eintrittspreise erhöht. Die englischen Stadien sind nach den Anpassungen sicher geworden und entpuppen sich als ideale Spielstätte – für den TV-Zuschauer und den Zuschauer vor Ort. Die Fans sind näher am Spielfeldrand und die Atmosphäre ist dadurch auch am TV-Gerät spürbar. Die Folge: noch mehr Geld. Die Zuschauerzahlen steigen kontinuierlich. In der letzten Saison sind so viele Fans wie noch nie gekommen, durchschnittlich 39472 Personen. 1992/93 lag diese Zahl noch wenig über der Hälfte bei 21132 Menschen.

Der erste grosse ausländische Star: Eric Cantona. AP

Auch auf dem Platz stellen sich erste Veränderungen ein. Waren der Grossteil der Spieler Anfang der 90er-Jahre noch weiss, englisch und bullig und der Fussball eher schwere Kost, ändert sich das Bild. Die in England fehlende Qualität von Topspielern und Trainern wird aus dem Ausland importiert.

Arsène Wenger bringt einen anderen Fussball auf England. Mario Cruz / EPA/LUSA

Der Franzose Eric Cantona ist bei Manchester United der erste grosse Star, der so anders spielt als die englischen Fussballer. Er wird zum Vorbild einer neuen Bewegung. Heute ist nur noch jeder dritte Spieler der Liga Engländer. Und 1996 kommt mit Arsène Wenger auch ein französischer Trainer zu Arsenal, der den Fussball in der Premier League spielerisch auf ein anderes Niveau führt.

Noch kein englischer Trainer hat den Titel geholt

Jürgen Klopp (links) ist Trainer von Liverpool, Pep Guardiola bei Manchester City. Andrew Yates / EPA

Nach den Erfolgen Wengers installieren fast alle Topteams nach und nach ausländische Trainer. Bis heute hat noch nie ein englischer Trainer die Premier League gewonnen. Das wird sich in dieser Saison kaum ändern. Es stehen bei den Topteams nur Ausländer an der Linie: die Deutschen Jürgen Klopp (Liverpool) und Thomas Tuchel (Chelsea), die Spanier Pep Guardiola (Man City) und Mikel Arteta (Arsenal), dazu kommen der Niederländer Erik ten Hag (Man United) und der Italiener Antonio Conte (Tottenham).

Auch die Klubbesitzer werden internationaler. Der russische Oligarch Roman Abramowitsch sorgte mit Chelsea für grossen Erfolg, ähnliches gelingt Scheich Mansour bin Zayed Al Nahyan mit Manchester City. Beide Klubs haben seit den Übernahmen so grosse Erfolge gefeiert, dass die Fans von Traditionsklub Newcastle United jubeln, als im Oktober 2021 Saudis den Klub übernehmen. Nicht nur diese Reaktion sorgt für Kritik am kommerzialisierten englischen Fussball.

Die Leistungsdichte ist hoch: Liverpools Darwin Nunez (links) gegen Manchester Citys Rodri. Andrew Yates / EPA

Doch die Premier League bleibt seit ihrer Gründung vor 30 Jahren ein Erfolgsprodukt. Auch dank der hohen Fernsehgelder, die inzwischen bei 4,7 Milliarden Pfund für die nächsten drei Spielzeiten liegen und jedem Team über 100 Millionen Pfund pro Jahr einbringen, bleibt die Leistungsdichte hoch. In keiner anderen Topliga ist der Titel so umkämpft wie in England. Ein Ende des Höhenflugs ist nicht in Sicht.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen