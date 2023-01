Arsenal auch dank Xhaka ein echter Meisterkandidat

Premier League Auch dank Xhaka, der nun denkt wie ein Trainer: Arsenal ist plötzlich ein echter Meisterkandidat Arsenal führt die Premier League mit sieben Punkten Vorsprung an. Dies vor allem dank Trainer Mikel Arteta, der ein beeindruckendes Kollektiv geformt hat. Nun sind die Londoner sechs Jahre nach der letzten Teilnahme in der Königsklasse wieder ein Spitzenteam. Raphael Gutzwiller Jetzt kommentieren 02.01.2023, 12.00 Uhr

Granit Xhaka hat mit Arsenal in dieser Saison viel zu jubeln. AP Photo/ Kirsty Wigglesworth

Zum Jahresabschluss hat Arsenal die Führung nochmals ausgebaut. 4:2 gegen Brighton, während Konkurrent City gegen Everton beim 1:1 patzte. Arsenal führt zum Start des Jahres die Premier League mit sieben Punkten Vorsprung an. Zum ersten Mal seit sieben Jahren, als das Team beim Jahreswechsel knapp vor Leicester lag, später aber vom Überraschungsmeister abgefangen wurde.

Seither ist viel geschehen im Norden Londons. Aus dem Dauergast der Champions League ist ein Team geworden, dass vor bald sechs Jahren zum letzten Mal in der Königsklasse spielen durfte – und dort im Achtelfinal gegen Bayern München mit dem Gesamtskore von 2:10 kläglich ausgeschieden ist. Nun soll es diesmal nicht nur endlich wieder mit der Champions-League-Qualifikation klappen. Mehr noch: Es könnte erstmals seit 2004 wieder ganz nach oben reichen im englischen Fussball.

Dank einer beeindruckenden Serie ist Arsenal neben Topfavorit Manchester City unter dem spanischen Trainer Mikel Arteta wieder ein ernsthafter Meisterkandidat geworden. Dabei hatte damals, als Arteta vor fast genau drei Jahren das Zepter übernommen hat, alles sehr schlecht begonnen. Er verlor zum Start sogleich die ersten drei Partien – und lag danach mit dem Team am Tabellenende. Der unerfahrene Trainer war grosser Kritik ausgesetzt, doch dieser erklärte immer wieder, dass die Neuerfindung des Arsenal FC ein Prozess sei, dem es zu vertrauen gelte. Die Geduld sollte sich auszahlen. Nach Startschwierigkeiten hat Arteta – und das zeigt sich spätestens in dieser Saison – aus dem notorisch schlafenden Riesen ein Spitzenteam geformt.

Arsenal-Trainer Mikel Arteta freut sich mit Bukayo Saka über die erfolgreiche Saison. Neil Hall / EPA

Inzwischen setzt Arteta in seiner 4-3-3-Formation auf eine eingespielte Mannschaft. Partey sorgt für die Absicherung im defensiven Mittelfeld, Captain Ödegaard und der in dieser Saison etwas offensiver spielende Schweizer Nationalspieler Granit Xhaka agieren als herausragende Ballverteiler und auf den Flügeln wirbeln die jungen Saka und Martinelli. Vorne stünde zudem mit Jesus ein erstklassiger Knipser zur Verfügung. Nach dessen Verletzung im WM-Spiel mit Brasilien gegen Kamerun bekommt nun der junge Brite Eddie Nketiah die Chance - und nutzt sie gegen West Ham und Brighton sogleich. In beiden Spielen erzielt er in der typischen Manier eines Mittelstürmers einen Treffer.

Eddie Nketiah jubelt über sein Tor gegen West Ham. Neil Hall / EPA

Und nun, am in England legendären Boxing Day, machte Arsenal sogleich dort weiter, wo es vor der Weltmeisterschaft in Katar aufgehört hat: Beim Siegen. Gegen West Ham dreht Arsenal sogar einen Rückstand, bleibt damit in der heimischen Arena weiter ohne Punktverlust.

Werden die Spieler Arsenals über die Gründe des Höhenflugs befragt, nennen sie oft ihren Trainer als Begründung. Der Spanier, bis 2016 selber Mittelfeldspieler Arsenals, hat über drei Jahre lang als Assistent von Pep Guardiola gelernt. Nun kämpft er gegen seinen einstigen Chef bei Manchester City um den Meistertitel. Wie Guardiola setzt auch Arteta auf schönen Ballbesitzfussball, bei dem nichts dem Zufall überlassen wird. Er stellt dabei das Kollektiv über alles. Mühsame Problemspieler wie Mesut Özil und Pierre-Emerick Aubameyang hat er aussortiert, dem Wohle des Teamgefüges zuliebe.

Profis werden früh Trainer – und verstehen das Spiel besser

Mit Mikel Arteta als Cheftrainer weht nicht nur der Wind von Guardiola durchs Emirates Stadium, sondern auch immer ein wenig jener von Arsène Wenger. Arteta hatte jahrelang unter dem Franzosen, der über zwei Jahrzehnte Arsenal geprägt hatte, gespielt. Schon in jener Zeit erwarb er beeinflusst von Wenger den Trainerschein. Auch Per Mertesacker, der heutige Leiter der Nachwuchsabteilung, machte noch als Profifussballer jene Ausbildung. Arteta erinnert sich in der Daily Mail: «Ich habe mich mehr auf das Spielen konzentriert und hatte mehr Spass am Training und an der Vorbereitung»

Mit jenen Erfahrungen hat Arteta auch einige Spieler seines Kaders inspiriert. Gleich fünf Spieler aus dem aktuellen Arsenal-Kader haben in diesem Jahr die B-Lizenz erworben: Mohamed Elneny, Rob Holding, Cédric Soares, Oleksandr Zinchenko und Granit Xhaka. Der Schweizer hat in seiner Ausbildung unter anderem mit dem 15-jährigen Ethan Nwaneri zusammengearbeitet, der vor kurzem sein Debüt für Arsenal in der Premier League gegeben hat. Das Verständnis innerhalb des Teams für die Arbeit des Trainers und seine Ideen soll dadurch gestiegen sein. Xhaka sagt dazu: «Wie ich das Spiel sehe und verstehe ist komplett anders als zuvor.»

Es läuft also beim Arsenal FC. Dennoch will Arteta lieber das Wort «Meistertitel» nicht in den Mund nehmen. Doch einmal gab er seine Zurückhaltung kurz auf. Arsenal hatte im November gerade das Derby gegen Chelsea mit 1:0 gewonnen, da wurde Arteta gefragt, ob Arsenal ein ernsthafter Kandidat auf den Meistertitel sei. Er antwortete: «Heute sind wir das. Doch im Fussball können die Dinge morgen schon wieder anders aussehen.» Tun sie derzeit aber nicht: Arsenal steht immer noch oben, auch zu Beginn des neuen Jahres - und so souverän wie noch nie in dieser Saison.

