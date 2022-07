Die grosse Super-League-Prognose von CH Media

Prognose Wer landet diese Saison wo? Die Fussballexperten von CH Media schauen vor der Super-League-Saison in die Glaskugel Die Fussballexperten der Zeitungen von CH Media sitzen in Aarau, Basel, Luzern und St. Gallen. Hier tippen die Redaktoren Aargauer Zeitung, der BZ Basel, der Luzerner Zeitung, des St. Galler Tagblatt und der Mantel-Sportredaktion von CH Media die anstehende Super-League-Saison. Dominic Wirth, Raphael Gutzwiller, François Schmid-Bechtel, Etienne Wuillemin (Fussballteam Mantel CH Media); Frederic Härri, Stefan Wyss (Aargauer Zeitung); Céline Feller, Christoph Kieslich, Jakob Weber (BZ Basel); Turi Bucher, Daniel Wyrsch (Luzerner Zeitung); Christian Brägger, Patricia Loher, Ralf Streule (St. Galler Tagblatt). Jetzt kommentieren 16.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Illustration Stefan Bogner

Wunderbar, was uns da erwartet, eine Saison ohne klaren Favoriten, das gab es länger nicht mehr. Mal war das in der Vergangenheit Basel, mal YB. Und jetzt ist alles offen. Da ist dieser Überraschungsmeister aus Zürich, der jetzt aber seinen Erfolgstrainer Breitenreiter ersetzen muss – mit Franco Foda – und erst noch ohne die Schlüsselspieler Ceesay und Doumbia dasteht. Das ist eine zu grosse Hypothek, um den Titel zu verteidigen. Der FCZ wird sogar hinter St.Gallen und Lugano zurückfallen. Den Titel gewinnt YB, weil es als gesamter Verein gefestigter ist als der FCB, wo sich das Duo Frei/Degen zuerst finden muss.

Die aktuelle Spielzeit fungiert als Übergangssaison. Das heisst: Keiner steigt direkt ab, der Letzte nimmt lediglich an der Barrage gegen den Dritten der Challenge League teil. Das sind gute Nachrichten für den FC Winterthur. Der ­Aufsteiger bleibt von akuter Abstiegsangst verschont und kann die Feste auf der Fussballro­mantikerbühne Schützenwiese ­feiern, wie sie fallen. Erster ­Anwärter auf den 10. Platz ist der FCW dennoch, weil das Kader den Ansprüchen eine Liga höher kaum genügt. Zudem steht mit Bruno Berner ein Trainer an der Seitenlinie, der über keinerlei ­Erfahrung in der Super League verfügt.

Wer in den Europacup kommt, hat bis Mitte November mit Ausnahme einer Länderspielpause ausschliesslich englische Wochen. Das könnte zum grossen Problem für den FC Basel mit seiner Mannschaft mit vielen jungen Talenten führen, da die nicht alle drei Tage ihr bestes Level abrufen werden. Mit der Doppelbelastung kann YB aufgrund des breitesten Kaders der Liga besser umgehen. Sollte Basel die Gruppenphase der Conference League allerdings verpassen, schnuppern auch sie am Titel, denn das Team ist besser aufgestellt als in der vergangenen Saison. Daran gibt es keinen Zweifel.

Die Luzerner machten in der Vorbereitung einen gefestigten Eindruck. Es hat den Anschein, dass sie den Elan aus der erfolgreichen Rückrunde mit 29 Punkten und die gewonnene Barrage gegen Schaffhausen in die neue Saison mitnehmen. Zwar verlor der FCL mit Ugrinic (zu YB) und Schulz (zu Kiel) Leistungsträger, doch andere Leader wie Dräger und Jashari blieben. Die Neuen Ardaiz, Beloko und Dorn machen Luzern punktuell besser, aber nicht zum Transfersieger. Davon will man in der Swisspor-Arena nach den schlechten Erfahrungen im Vorjahr sowieso nichts mehr wissen. Unsere Prognose ist Platz vier fürs Frick-Team.

Der FC St. Gallen wird den Spitzenteams der Liga auch in dieser Saison das Leben schwer machen. Die zweitbeste Mannschaft der Rückrunde wird den Schwung mitnehmen, die Vorbereitung im Sommer lief vielversprechend. Sowohl Monaco also auch Freiburg taten sich in Tests schwer mit dem bereits wieder funktionierenden Ostschweizer Pressing. Neuzugänge wie Randy Schneider und vor allem Salzburg-Leihgabe Daouda Guindo sind vielversprechend. So gesehen könnte man die St. Galler auch auf den zweiten Platz setzen. Mit Rang vier zeigen wir Ostschweizer Vertreter von CH Media viel Demut.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen