Neun unzufriedene Verbände sprechen bei Swiss Olympic und Baspo

Protest der Sportverbände Unzufrieden und unverstanden: Allianz von neun Schwergewichten des Schweizer Sports debattiert hinter den Kulissen In den vergangenen Wochen gab es Gespräche mit dem Bundesamt für Sport und mit Swiss Olympic. Ausgelöst durch Ärger im Zusammenhang mit der Abwicklung von Hilfsgeldzahlungen entwickelt sich eine Diskussion um das Sportsystem Schweiz. Rainer Sommerhalder Jetzt kommentieren 23.03.2023, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Welche Rahmenbedingungen braucht es, damit der Schweizer Sport seinen Weg in die Zukunft findet? Keystone

Es sind bemerkenswerte Diskussionen, die derzeit hinter den Kulissen laufen. Ende Januar trafen sich neun gewichtige Sportorganisationen in Magglingen, an diesem Zauberberg des Sports, um über das zukünftige System und die Zusammenarbeit mit dem Bundesamt für Sport (Baspo) und dem Dachverband Swiss Olympic zu sprechen. Vertreten waren die Teamsportarten Fussball, Eishockey, Unihockey und Volleyball sowie die Einzelsportarten Ski, Leichtathletik, Rad, Schwimmen und Kunstturnen.

Es ist ein Gespräch über Köpfe, vor allem aber über aktuelle Strukturen im Sport. Ausgelöst durch eine grosse Unzufriedenheit und ein drohendes Ungleichgewicht zwischen Anforderungen und Unterstützung. Die Covid-Pandemie hat viele Themen an die Oberfläche gespült. Einige Dinge liefen nicht wie gewünscht, wurden zuvor anders gehandhabt oder waren bisher schlicht kein Thema. Noch nie wurde zum Beispiel im Schweizer Sport so viel Geld verteilt wie in den vergangenen drei Jahren.

Gleichzeitig stiegen die Anforderungen ans Controlling und die Einflussnahme auf den Sport durch die Politik massiv. Und auch die Bedeutung des Sports in der Gesellschaft hat deutlich zugenommen, wenn auch verbunden mit einer Individualisierung der Bedürfnisse weg vom früher dominierenden Vereinsleben.

Zu viel Aufwand mit zu wenig Ressourcen

Die neun Verbände sind sich einig, dass der Schweizer Sport sich den veränderten gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Gegebenheiten anpassen und mit der Zeit gehen muss. Dabei wünscht man sich von Swiss Olympic eine angepasste Rolle. Die Gespräche zeigen aber auch, dass sich Bedürfnisse und Ansichten der Sportverbände unterscheiden. Einig ist man sich, dass als Ziel mehr Synergien entfaltet und mehr zentrale Ressourcen zur Verfügung gestellt werden sollen.

Das sagt Swiss Olympic zum Thema Stellungnahme Swiss Olympic begrüsst es, machen sich die Verbände Gedanken über die Zukunft des Schweizer Sports. Themen wie Innovation, gesellschaftliche Entwicklungen und Vernetzung beschäftigen auch Swiss Olympic stark. Etwas erstaunt sind wir, dass die Überlegungen in diesem Artikel anonym zur Sprache kommen. Swiss Olympic organisiert zahlreiche formelle und informelle Austauschplattformen, die meisten der im Artikel erwähnten Themen sind bisher jedoch nicht an Swiss Olympic herangetragen worden.

Das Tempo der Umsetzung des Revitalisierungspakets und die hohen Anforderungen bei der Umsetzung von Massnahmen und das Controlling bewegen die Verbände hingegen tatsächlich. Swiss Olympic nimmt diese Bedenken ernst, gleichzeitig sind wir selbst an hohe Vorgaben der Geldgeber gebunden. Hinweis: Seit 2010 ist der jährliche Gesamtbetrag, den Swiss Olympic gezielt und transparent an die Verbände auszahlt, um 44 Mio. Franken gestiegen – von 18 auf 62 Mio.

Die laufende Strategie von Swiss Olympic, die zahlreiche der im Artikel genannten Punkte aufnimmt, wurde von Swiss Olympic zusammen mit den Verbänden in aufwendigen Workshops erarbeitet und Ende 2021 vom Exekutivrat von Swiss Olympic, in dem sechs der neun im Artikel genannten Verbände vertreten sind, verabschiedet.

Etwas ist offensichtlich: Es gibt ungeklärte Grundsatzfragen, in welche Richtung sich das Schweizer Sportsystem entwickeln soll. Was macht der Schweizer Sport künftig? Wie macht er es? Und wer macht was? Braucht es beispielsweise bei Sportfunktionären andere Skills, um die neuen Herausforderungen zu meistern? Was organisiert man zentral und was dezentral? Und soll Swiss Olympic der Dachverband des Schweizer Sports oder der Schweizer Sportverbände sein?

Anfang März trafen sich die Geschäftsführer dieser neun Sportverbände mit Roger Schnegg, dem CEO von Swiss Olympic, zu einem Austausch. Hauptthemen dabei waren die Unzufriedenheit über das fehlende Tempo bei der Umsetzung des Revitalisierungspakets. Deponiert wurde zudem die Problematik, dass immer mehr Aufgaben von den einzelnen Verbänden verlangt werden und diese Ressourcen dann in der eigentlichen Sportförderung fehlen.

Verschiedene Vertreter, die an den Diskussionen teilnahmen, wünschen sich eine Grundsatzdiskussion darüber, wie sich der Schweizer Sport entwickeln soll.

Diese Themen stehen im Vordergrund: Strukturen des Sports: Ist ein Verband die richtige Struktur, um die Herausforderungen der Zukunft zu lösen? Themen wie Infrastruktur, Ethik, Events, Marketing oder Nachhaltigkeit rufen nach einer Erneuerung der Strukturen und nach neuen Führungsmodellen. Zum Beispiel mit der Gründung von kleinen, dynamischen Einheiten und den Verband dahinter als Holding, Dienstleister und Interessenvertretung der Sportart.

Ist ein Verband die richtige Struktur, um die Herausforderungen der Zukunft zu lösen? Themen wie Infrastruktur, Ethik, Events, Marketing oder Nachhaltigkeit rufen nach einer Erneuerung der Strukturen und nach neuen Führungsmodellen. Zum Beispiel mit der Gründung von kleinen, dynamischen Einheiten und den Verband dahinter als Holding, Dienstleister und Interessenvertretung der Sportart. Rolle als Dachverband: Weil professionell organisierte Sportverbände wie Ski oder Fussball ganz andere Bedürfnisse haben als kleine Organisationen wie OL oder Faustball, sollte die Zusammenarbeit zwischen Swiss Olympic und Verbänden auf einer dualen Strategie basieren. Bei den Profis Bereitstellung und Austausch von Know-how, bei den kleinen Verbänden verschiedene grundsätzliche Dienstleistungen im Vordergrund.

Weil professionell organisierte Sportverbände wie Ski oder Fussball ganz andere Bedürfnisse haben als kleine Organisationen wie OL oder Faustball, sollte die Zusammenarbeit zwischen Swiss Olympic und Verbänden auf einer dualen Strategie basieren. Bei den Profis Bereitstellung und Austausch von Know-how, bei den kleinen Verbänden verschiedene grundsätzliche Dienstleistungen im Vordergrund. Positionierung: Man erkennt ein Führungsdefizit im Schweizer Sport und nicht immer klare Abgrenzungen zwischen Baspo und Swiss Olympic. Mehr in Netzwerken und weniger in Hierarchien denken, weil dies strategisch und operativ nicht mehr zeitgemäss sei.

Man erkennt ein Führungsdefizit im Schweizer Sport und nicht immer klare Abgrenzungen zwischen Baspo und Swiss Olympic. Mehr in Netzwerken und weniger in Hierarchien denken, weil dies strategisch und operativ nicht mehr zeitgemäss sei. Bürokratie: Der Aufwand der Sportverbände, Projekte und angestellte Personen so zu positionieren, dass die maximale finanzielle Förderung fliesst, wird immer grösser. Der Controlling-Aufwand frisst Zeit und Energie und geht auf Kosten von inhaltlicher Entwicklung und Innovation. Wie kann man diesen Trend brechen?

Der Aufwand der Sportverbände, Projekte und angestellte Personen so zu positionieren, dass die maximale finanzielle Förderung fliesst, wird immer grösser. Der Controlling-Aufwand frisst Zeit und Energie und geht auf Kosten von inhaltlicher Entwicklung und Innovation. Wie kann man diesen Trend brechen? Grossevents: Sportverbände wollen mit Grossevents Aufmerksamkeit erlangen. Die Grossevent-Strategie von Baspo und Swiss Olympic soll viel stärker führen und koordinieren. Zum Beispiel bei Terminen oder auch bei der Weitergabe von Know-how. Es drohe aufgrund der Häufung von sportlichen Grossevents in den kommenden Jahren eine Art Kannibalisierung unter den Veranstaltern statt. Wäre eine sportartübergreifende Event-AG eine Variante?

Sportverbände wollen mit Grossevents Aufmerksamkeit erlangen. Die Grossevent-Strategie von Baspo und Swiss Olympic soll viel stärker führen und koordinieren. Zum Beispiel bei Terminen oder auch bei der Weitergabe von Know-how. Es drohe aufgrund der Häufung von sportlichen Grossevents in den kommenden Jahren eine Art Kannibalisierung unter den Veranstaltern statt. Wäre eine sportartübergreifende Event-AG eine Variante? Leistungsvereinbarung: Das System mit der Einstufung von Sportarten sei veraltet, um den Wettbewerbssport zu bemessen. Die Leistungsvereinbarung müsste noch mehr den Sport der Zukunft entwickeln. Es brauche ein vorausblickendes System und als Konsequenz einen anderen Grundmechanismus für die Mittelvergabe.