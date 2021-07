Public Viewing «Mein Herz ist bei der Nati» – Luzerner Fans fiebern im Lido mit Beim Fussballspiel Schweiz-Spanien wurde gebangt und gehofft. Wir waren im Luzerner Lido vor Ort. Salome Erni 02.07.2021, 23.02 Uhr

Bilder: Pius Amrein (Luzern, 2. Juli 2021)

Fünf zu vier für die Schweiz – das ist die Prognose der sechsjährigen Anna. Sie steht gemeinsam mit ihrem Vater und ihrem Bruder in der langen Schlange vor dem Lido Luzern. Pünktlich zum Match sind alle drinnen und verteilen sich auf den Festbänken vor den Leinwänden, das Bier auf dem Tisch. Jene, die nicht reserviert haben, setzen sich ausserhalb der Absperrbänder auf den Rasen.

Rot-weisse T-Shirts und Flaggen mit Schweizerkreuz dominieren das Bild. Dazwischen steht Arón, ein standhafter Spanien-Fan. «Mega nervös» sei er. Nach dem Führungstreffer der Spanier frohlockt er aber und gibt sich siegesgewiss. Ein 4:0 liege schon drin, sagt er.

Den vielen Schweizer Fans standen nur wenige Anhänger der spanischen Mannschaft gegenüber.



Bild: Pius Amrein (Luzern, 2. Juli 2021)

Schiedsrichter in der Kritik

Die Stimmung vor der Seekulisse ist noch gedämpft, nur verhaltenes Klatschen ist zu hören. Roger aber ist bereits voll dabei. Der Zürcher unterbricht das Gespräch immer wieder, um auf den Bildschirm zu blicken. Wird es ganz knapp auf dem Spielfeld, zuckt er zusammen. «Mein Herz ist bei der Nati», sagt er. Doch es gibt auch die anderen: Ein 3:1 für Spanien prophezeit eine junge Frau.

«Nicht, weil ich für Spanien mitfiebere. Sondern, weil ich realistisch bin.»

600 Schweizer Fans seien in St. Petersburg dabei, ist durch die Lautsprecher zu hören. Im Lido Luzern sind es fast 1000, sagt Geschäftsführer Andreas Eberle. Sie seien mit Reservationen überflutet worden, für das Beantworten der vielen E-Mails und Telefone musste er eine externe Person hinzuziehen.

Dann kommt das 1:1 in der zweiten Halbzeit. Die Menge steht auf den Tischen, Smartphones und Hände in der Luft. Tor, endlich! Jubelrufe und Glockengebimmel schallen über den Rasen. Zwei Männer umarmen sich, «Shaqiri» rufen sie. Nun ist die Menge bereit, die Emotionen bleiben hoch. Die Blicke sind auf die Leinwand gerichtet. Nur noch zu zehnt steht die Mannschaft auf dem Platz, was zu wüsten Beschimpfungen des Schiedsrichters führt. Der Entscheid zur roten Karte trifft auf Unverständnis. Die Schweizer Nati lässt ihre Fans zuhause zittern.

Über tausend Personen verfolgten das Fussballspiel im Luzerner Lido.

Bild: Pius Amrein (Luzern, 2. Juli 2021)

Das Turnier, das alle wollten

In der kurzen Pause nach den ersten 90 Minuten löst Joël aus Luzern sein Versprechen ein. Während dem Match konnte und wollte er nämlich keine Fragen beantworten, da musste er die Daumen drücken. Jetzt hat er Zeit: «Alle, die ein bisschen das Fussball-Gen haben, zappeln nun von Kopf bis Fuss. Das ist das Turnier, das wir alle wollten. Hier spielt die Schweiz gegen die ganz Grossen», sagt Joël.

Auch die Verlängerung ist für die Luzerner Fans nervenaufreibend. Beim Penaltyschiessen geben die Luzerner Fans dann noch Mal alles. Sie stehen erneut auf den Tischen und feuern den Schweizer Goalie lautstark an. Gebracht hat es nichts, die spanische Mannschaft entscheidet den Match für sich.

Jubel beim getroffenen Penalty von Mario Gavranović. Video: Salome Erni (2. Juli 2021, Luzern)

Trost mit Aperol Spritz

Trotzdem gibt es Applaus für die Schweizer Fussballer, auch wenn die Fans noch etwas fassungslos von den Bänken steigen. Nur ein kleines Grüppchen feiert den spanischen Sieg.

Tiefes Seufzen ist bei vielen die Antwort auf die Frage nach dem Befinden. Zurück bei Joël fehlen auch ihm zunächst die Worte, er wird von seinen Kollegen mit einem Aperol Spritz getröstet. Doch er ist überzeugt:

«In einigen Minuten werden wir merken, wie stolz wir auf unsere Mannschaft sein können.»