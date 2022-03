QHL-Handball Krienser fallen in alte Muster zurück und verlieren auswärts gegen Suhr Aarau Kriens-Luzern verliert auswärts gegen Suhr Aarau mit 24:26 und nimmt sich den Wind selbst aus den Segeln. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 09.03.2022, 23.26 Uhr

«Unser Auftritt fühlte sich lauwarm an», sagt Trainer Goran Perkovac. Bild: Boris Bürgisser

Vier Spiele hatten sie in der QHL nicht mehr verloren, zuletzt sogar drei Siege aneinandergereiht. Es schien, als ob der Riese aus seinem Tiefschlaf erwacht und endlich seiner Reputation gerecht wird. Mühsam, aber doch stetig kletterten die Krienser Handballer in den letzten Wochen nach oben, vom achten auf den sechsten Rang, sogar eine Klassierung unter den Top 4 fassten sie bis zum Start der Playoffs wieder ins Auge. Und dann das. Auswärts gegen Suhr Aarau verlor der HC Kriens-Luzern am Mittwochabend mit 24:26 – aufgrund eines Einbruchs in der zweiten Halbzeit.

Dabei hatten die favorisierten Gäste das Geschehen zunächst unter Kontrolle. Die Abwehr liess die Muskeln spielen, schloss die Räume effektiv, liess wenig Abschlüsse zu und was trotzdem einen Weg aufs Tor fand, wurde in rund 40 Prozent der Fälle eine Beute von Goalie Rok Zaponsek. Suhr Aarau, das mit Tim Aufdenblatten, João Ferraz und dem im Winter verpflichteten Rudolf Faluvegi auf drei wichtige Rückraumspieler verzichten musste, fand in der Offensive kaum Lösungen und war mit dem 9:13-Rückstand zur Pause gut bedient. Wäre Kriens-Luzern im Abschluss kaltblütiger gewesen, hätte es die Partie schon entschieden haben können.

Viele Schlaglöcher im Krienser Angriff

Nach dem Seitenwechsel plätscherte das Spiel vor sich hin, nach 37 Minuten lagen die Zentralschweizer weiterhin mit vier Längen in Front (15:11). Dann kassierte Gino Delchiappo die einzige (!) Strafe der gesamten Partie – und leitete damit erstaunlicherweise den Untergang seines Teams ein. Sage und schreibe mit 3:0 gewannen die Aargauer das Überzahlspiel, kurz darauf glichen sie das Skore aus, ehe sie in der 44. Minute sogar erstmals in Führung gingen (19:18). Die Deckung der Krienser ging nicht mehr mit der gleichen Konsequenz ans Werk, musste Shooting-Star Manuel Zehnder (13 Tore) und Kreisläufer Martin Slaninka (5) gewähren lassen.

Das Spiel allerdings gaben sie vorne preis, «wir haben viel zu viel verschossen, verloren in den letzten 20 Minuten den Kopf», stellte HCKL-Trainer Goran Perkovac fest. Die Offensive ist schon während der gesamten Saison der Schwachpunkt seiner Mannschaft – in den letzten Wochen schien der Belag, auf dem der Angriff unterwegs war, allerdings wie frisch geteert, die Bewegungen waren flüssiger, die Spielzüge harmonischer. In Aarau wimmelte es in der zweiten Halbzeit hingegen wieder von Schlaglöchern. «Wir verstrickten uns in Einzelaktionen, leisteten uns zu viele Unkonzentriertheiten, unser Auftritt fühlte sich lauwarm an», bemängelte Perkovac.

Ohne Harbuz fehlt Durchschlagskraft

Und so machte Kriens-Luzern einen Gegner, der bereits geschlagen schien, wieder stark, und nahm sich quasi selbst den Wind aus den Segeln. Die Aargauer kassierten auf dem Weg zum 26:24-Sieg nicht eine einzige Zweiminutenstrafe, derart zahm agierten die Krienser Angreifer. Ohne den erkrankten Hleb Harbuz fehlte es dem Aufbau an Durchschlagskraft. Milos Orbovic, Tim Rellstab und Moritz Oertli enttäuschten, Kreisläufer Domen Sikosek Pelko war von der Rolle, die Flügelspieler Ammar Idrizi und Ramon Schlumpf waren zu wenig effizient. Und als dann auch Janus Lapajne, der beste Angreifer, in Hektik ausbrach, war es um Kriens-Luzern geschehen.

Die Luzerner müssen damit nach dem hart erkämpften Aufbäumen wieder einen herben Rückschlag hinnehmen, rutschen auf den achten Platz ab. «Ich hoffe, das ist nur vorübergehend», sagte Perkovac – im Wissen, dass bereits am Freitag mit dem Heimspiel gegen Meister Pfadi Winterthur die nächste Herkulesaufgabe bevorsteht.

Suhr Aarau – Kriens-Luzern 26:24 (9:13)

Schachenhalle. – 412 Zuschauer. – SR Brunner/Salah. – Strafen: 1-mal 2 Minuten gegen Kriens-Luzern. – Suhr Aarau: Grazioli (15 Paraden)/Scheidiger (1); Hofer, Parkhomenko (1 Tor), Zehnder (13/2), Muggli, Sarlos (1), Slaninka (5), Strebel; Gomboso (1), Laube (4), Pejkovic, Kalt (1), Willecke. – Kriens-Luzern: Zaponsek (12 Paraden); Idrizi (4 Tore), Orbovic (5), Lapajne (5/1), Oertli (1), Schlumpf (2), Sikosek Pelko (1), Lavric, Delchiappo; Rellstab (4), Buob (2). – Bemerkungen: Suhr Aarau ohne Aufdenblatten, Attenhofer (verletzt), Ferraz, Marjanac, Faluvegi (krank). Kriens-Luzern ohne Harbuz (krank). Scheidiger pariert Penalty von Lapajne (20./6:9). Zehnder wirft Penalty an die Latte (24./8:10). Zaponsek lenkt Penalty von Zehnder an den Pfosten (51./22:22).

