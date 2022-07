Die Tour de France 2022 beginnt in Kopenhagen

RADSPORT Alle gegen Tadej Pogacar: Am Freitag geht es in Kopenhagen los mit der 109. Tour de France Sein Übername ist Tornado. Seit er im Profiradsport Einzug hielt, hat er die Hierarchien mächtig durcheinandergewirbelt. Die Rede ist von Tadej Pogacar, dem Gesamtersten von 2020 und 2021. Auch heuer führt der Sieg über den 23-jährigen Slowenen. Aber es kann viel passieren in gut drei Wochen. Daniel Good Jetzt kommentieren 01.07.2022, 05.00 Uhr

2020 und 2021 fährt Tadej Pogacar als Gesamtsieger der Tour de France auf den Pariser Champs-Ély­sées ein. Christophe Ena/AP

Der Berner Marc Hirschi fährt im Team des Kronfavoriten. Maxime Schmid / KEYSTONE

Tadej Pogacar stürzt praktisch nie. Auch deshalb hat er eine Vormachtstellung erlangt. Zudem hat Pogacar dank der vielen Siege reichlich Selbstvertrauen. Und ein starkes Team hinter und neben sich, in dem auch ein Stück Schweiz mitfährt. Einer von Pogacars Helfern ist der nach einer Coronainfektion nun doch für die Tour de France berücksichtigte Berner Marc Hirschi. CEO des Rennstalls UAE aus den Vereinigten Arabischen Emiraten ist der Tessiner Mauro Gianetti, ein früherer Veloprofi mit Siegen bei Lüttich–Bastogne–Lüttich und im Gold Race.

Primoz Roglic und Jonas Vingegaard, Teamgefährten im starken Rennstall Jumbo, wollen ­Pogacar das Leben schwer machen. Aber der Slowene Roglic zieht an der Tour de France immer wieder einen schwachen Tag ein. Und dem Dänen Vingegaard, dem Gesamtzweiten des Vorjahres, fehlt es an Erfahrung. Stark einzuschätzen ist Alexander Wlassow, der Gewinner der Tour de Romandie. Sein Teamkollege Jai Hindley triumphierte am Giro d’Italia. Aussenseiterchancen hat Remco Evenepoel. Der junge Belgier könnte Spektakel ins Rennen tragen.

Stefan Bissegger Sven Thomann / Blicksport / Blick/freshfocus

Höhepunkt ist die zwölfte Etappe mit der Ankunft in Alpe d’Huez. Vorher geht es über die Alpenpässe Galibier und Croix de Fer. In Acht nehmen müssen sich die Gesamtklassements­fahrer während des fünften Teilstücks in Nordfrankreich, das über Kopfsteinpflaster führt. In der zweiten und dritten Etappe ist an der Küste Dänemarks mit heftigem Wind zu rechnen. Der Start erfolgt mit einem 13,2 Kilometer langen Zeitfahren in Kopenhagen. Eine Chance für die Thurgauer Stefan Bissegger und Stefan Küng. Vierter Schweizer Teilnehmer ist der Aargauer Silvan Dillier, der sich in den Dienst des niederländischen Stars Mathieu van der Poel zu stellen hat.

Silvan Dillier in Kopenhagen Nico Vereecken/Freshfocus / Panoramic/Photo News /

Die achte Etappe endet in Lausanne, die neunte beginnt in Aigle, dem Sitz des internationalen Verbands UCI. Die Tour de France ist zum 25. Mal in der Schweiz. Bereits als der Tross 1907 erstmals die französische Grenze überquerte, kam die Schweiz zum Zug. Zum letzten Mal im Land war die Tour 2016 in Bern und mit einer Bergankunft beim Staudamm Emosson im Unterwallis.

Stefan Küng, ein gefragter Gesprächspartner. Michael Zanghellini

2020 und 2021 hatte sich der Tross isoliert und in einer eigenen Blase bewegt. Das Konzept funktionierte, es gab keinen positiven Fall. Seit dieser Saison sind die Vorgaben nicht mehr so strikt, die UCI hat das Reglement nochmals angepasst. Vor dem Start und am zweiten und dritten Ruhetag müssen bei allen Fahrern und Teammitgliedern nur noch Antigen-Schnelltests anstatt PCR-Tests durchgeführt werden.

Zudem entfällt die Regel, dass eine Mannschaft aus dem Rennen genommen wird, sobald zwei Fahrer positiv sind. Ein positiver Schnelltest muss durch einen PCR-Test bestätigt werden.

Auch Stefan Küng handelte sich im Vorfeld der Tour 2022 Corona ein, kann aber starten.

Corona hat Lücken gerissen. Aber auch ein Unfall im Januar in Kolumbien. Egan Bernal, das Opfer, wäre wohl der einzige Profi gewesen, der Pogacar hätte das Wasser reichen können. Der Kolumbianer gewann die Tour 2019 im grossen Stil. Auch nicht dabei sind Weltmeister Julian Alaphilippe, Giro-Gewinner Jai Hindley und Rekordetappensieger Mark Cavendish. Wegen Corona-Nachwehen fehlt der Schweizer Gino Mäder.

Ferdy Kübler und Hugo Koblet Archiv Keystone

Als die Tour de France vor 70 Jahren in Brest begann, fehlten die Sieger der beiden vorangegangenen Rennen. Es waren die Schweizer Superstars Ferdy Kübler, der sich 1950 durchgesetzt hatte, und Hugo Koblet.

Was war geschehen?

Während der Tour de Suisse 1952 hatte Koblet 39 Grad Fieber und sollte aufgeben. Aber das war nicht im Sinn der Organisatoren, die den Zweikampf Kübler gegen Koblet wollten. So erhielt Koblet vom Tour-Arzt eine Spritze mit dem gefährlichen Amphetamin Akzedron. Tags darauf musste er am Simplon trotzdem aufgeben. Die Saison 1952 war gelaufen für den Tour-Sieger von 1951. Die Spritze hatte eine Aortenklappe Koblets permanent beschädigt. Er war nachher nie mehr so gut wie vorher.

Kübler hatte schon früher gesagt, dass er die Tour de France 1952 nicht fahren würde. Der Weltmeister von 1951 fühlte sich nicht in Bestform. Zudem zog er es vor, an Kriterien Geld zu verdienen. Kübler war bald 33-jährig und musste an die Zukunft denken.

Durch Walter Diggelmann gab es 1952 in Lausanne noch einen Schweizer Etappensieg. Gewinner der 39. Tour de France wurde der Italiener Fausto Coppi.

