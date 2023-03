Radsport: Stefan Küng steht vor den belgischen Klassikern

Radsport Der Thurgauer Profi Stefan Küng steht vor seinen Lieblingsrennen: «Der Kampf Mann gegen Mann ist faszinierend» Am Freitag beginnt für die Nummer neun der Weltrangliste wieder eine aufregende Zeit. Es geht in Belgien und Nordfrankreich übers Kopfsteinpflaster. Höhepunkt für Küng ist das Rennen Paris–Roubaix. Daniel Good Jetzt kommentieren 22.03.2023, 05.00 Uhr

Stefan Küng auf dem Kopfsteinpflaster in Flandern, wo er einen Fanklub hat. Bild: Freshfocus

Die Besten machen sich auf, um in Flandern und im Norden Frankreichs den Tücken der Stre­cken und Strapazen zu trotzen. Am Freitag steht in Harelbeke die E3 Classic auf dem Programm. Die «kleine» Flandern-Rundfahrt über 205 Kilometer ist ausserordentlich gut besetzt. Auch Tadej Pogacar, der zwei­fache Gewinner der Tour de France, steht am Start.

Stefan Küng belegte im Vorjahr in Harelbeke den dritten Rang.

Die Fahrfreude der Stars

Früher war die E3 Classic mehr ein Vorbereitungsrennen auf die bevorstehenden Monumente, die Flandern-Rundfahrt und Paris–Roubaix. Nun aber sind die Eintagesspezialisten wie Mathieu van der Poel, Wout van Aert und Julian Alaphilippe schon in Harelbeke da. Und in Form. «Die wollen immer Rennen bestreiten. Im Ballsport würde man sagen Spielfreude, sie haben Fahrfreude», sagt Küng.

Stefan Küng. Bild: Arthur Gamsa

Dass selbst Pogacar am Freitag über die steilen Rampen und das Kopfsteinpflaster Flanderns rollt, verblüfft Küngs Teamkollegen. Der 29-jährige Thurgauer entgegnet ihnen: «Wenn ich jedes zweite Rennen gewinnen würde wie Pogacar, wäre ich auch überall dabei.»

Seit einem Jahr unter den ersten zehn der Welt

Küng liess Mailand–Sanremo aus. Pogacar wurde am Samstag Vierter, Van der Poel Sieger. Küngs Fernbleiben an der ersten wichtigen Prüfung der Saison hatte seinen Grund – und war Absicht. «Ich wollte mich mental wie im vergangenen Jahr möglichst gut auf die nun folgenden Rennen vorbereiten.»

2022 gelang dies. Viermal kam er unter die ersten sechs, zweimal unter die ersten drei. In der Weltrangliste ist Küng seither unter den ersten zehn klassiert.

Einmalige Stimmung

So sehr Küng die nun anstehenden Rennen schätzt, so gross ist sein Respekt. «Natürlich ist eine grosse Vorfreude da. Der Kampf Mann gegen Mann ist für mich faszinierend. Es ist ein Fighten den ganzen Renntag. Das bekommt man daheim am Fernsehgerät gar nicht mit.»

Küng hat in Flandern einen Fanklub mit rund 120 Mitgliedern. Er sagt: «Die vielen Zuschauer, die Begeisterung entlang der Strecke und die Bedeutung dieser Rennen in der Region, wo sie stattfinden, sind einmalig.»

Verlierer am laufenden Band – auch Küng gehörte schon dazu

Aber man müsse sich schon bewusst sein, dass es keine Spazierfahrten seien, die nun anstehen. Die Positionskämpfe sind hart. Jeder will zuerst in die Schlüsselstellen einfahren.

Es geht in den belgischen Rennen auf einen Schlag quasi von der Autobahn auf einen Feldweg.

Küng sagt: «Wir kommen mit 60 bis 70 Stundenkilometern auf einer breiten Strasse daher und müssen umgehend auf eine schmale Passage einbiegen, in der es wieder aufwärtsgeht.» Stürze sind programmiert.

Zufallssieger gibt es keine. Dafür Verlierer am laufenden Band. Diese Erfahrung musste Küng auch schon oft machen.

Stefan Küng am 17. April 2022 bei Paris-Roubaix auf der Fahrt zum dritten Rang. Bild: Jasper Jacobs/Freshfocus

Die Königin steht für Küng über allem

Paris–Roubaix mit dem vielen grobschlächtigen Kopfsteinpflaster ist eine ruppige Angelegenheit. Aber das Velorennen trägt einen lieblichen Übernamen: «La Reine» – zu deutsch die Königin. Für die Franzosen ist Paris–Roubaix die Königin unter den Klassikern. Gewonnen hat allerdings schon lange kein Einheimischer mehr. 1997 war Frédéric Guesdon erfolgreich.

Heute ist der Franzose Sportlicher Leiter im Rennstall von Stefan Küng. Der Thurgauer startete bereits 2015 erstmals. Schon als Nachwuchsfahrer war er im Norden Frankreichs dabei und träumte immer davon, dereinst als Profi teilzunehmen. Es ist immer viel Adrenalin im Spiel. So viel, dass Küng auch schon eine Bahnschranke passierte, als diese den Fahrern den Weg versperrte. Im vergangenen Jahr beendete Küng das fast flache Paris–Roubaix als Dritter. Es war mit 45,79 Stundenkilometern die schnellste Austragung des seit 1896 durchgeführten Rennens.

2023 findet Paris–Roubaix am 9. April, an Ostern, statt. Eine Woche nach der Flandern-Rundfahrt. Küngs Aussichten für dieses Jahr sind ansehnlich, wohl besser als für die vier Rennen vor Paris–Roubaix. Sein Körperbau ist geeigneter für die Tempobolzerei über das Pavé als für die brutalen Rhythmuswechsel in den steilen Kopfsteinpflasterpassagen in Flandern. Aber er sagt auch: «Für einen Sieg bei Paris–Roubaix muss dann schon alles perfekt passen.»

Paris–Roubaix wird auch als «L’Enfer du Nord», die Hölle des Nordens, bezeichnet. Der Startort ist seit 1977 nicht mehr Paris, sondern Compiègne, wo 1919 Friedensverhandlungen nach dem 1. Weltkrieg stattfanden. Seit 2021 gibt es auch ein Paris–Roubaix für Frauen.

