Radsport Die Träume des Schotterkönigs Schmid – und wie er seinen Überraschungssieg am Giro wiederholen will Der 22-jährige Mauro Schmid startet als Schweizer Hoffnung am Giro d'Italia. Im Vorjahr hat der Bülacher eine Etappe gewonnen.

Mauro Schmid ist die grosse Schweizer Hoffnung am Giro d'Italia. Luc Claessen / Velo

Aus dem Nichts an die Weltspitze. Es ist der 19. Mai 2021, an dem Mauro Schmids Stern so richtig aufgeht. Völlig überraschend holt sich der junge Zürcher den Sieg bei der 11. Etappe des Giro d’Italia. Ausgerechnet jene schwere Etappe, die einen Teil über die Strade Bianche führt. Schmid entwischt mit einer Fluchtgruppe und übersprintet nach mehreren Steigungen den letzten Konkurrenten.

Von einem auf den anderen Tag kennt man Schmid – auch im Fahrerfeld. «Plötzlich haben mich Stars wie Chris Froome oder Geraint Thomas angesprochen. Es ist schon speziell, von Fahrern Komplimente zu bekommen, die einst meine Idole waren», erzählt Schmid.

Mauro Schmid bei seinem Sieg der Giro-Etappe. Luca Zennaro / EPA

Wie ein Wechsel von Bielefeld zu Bayern

Ein Jahr später hat sich Schmid bei den Profis längst etabliert. Auf diese Saison folgte der Wechsel von Qhubeka NextHash zu Quick-Step. Es ist ein Transfer wie jener von Arminia Bielefeld zu Bayern München. Im Topteam überzeugt Schmid mit guten Auftritten – zuletzt etwa an der Tour de Romandie.

Vor dem erneuten Start des Giros sagt er: «Ja, ich habe ab und zu an meinen Etappensieg zurückgedacht. Aber ich möchte nicht nur auf meinen Etappensieg am Giro reduziert werden. Ich habe noch viele andere Ziele und hatte auch andere gute Rennen.» In dieser Saison sticht besonders der Sieg der ersten Etappe an der Settimana Internazionale Coppi e Bartali im März hinaus. Zudem beendete er eine Etappe der Tour of Oman auf dem zweiten Rang und wurde Gesamt-Zehnter.

Körperliche Lehre neben dem Trainingsalltag

Mauro Schmid gilt als grosses Talent, war jedoch im Juniorenalter keiner dieser Überflieger, die sich schon früh nur noch auf den Sport konzentrieren konnten. Bis 2019 absolvierte er deshalb eine Ausbildung zum Kfz-Mechaniker. Die auch körperlich strenge Arbeit war trotz Verständnis des Chefs wenig kompatibel mit dem Leben eines Spitzensportlers. Im Gegensatz zu anderen Schweizer Talenten wie Gino Mäder, Marc Hirschi oder Stefan Bissegger konnte er deshalb nur ein weniger hohes Trainingspensum absolvieren.

Traut sich auch am Giro einiges zu: Mauro Schmid. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Inzwischen kann sich Schmid zwar ganz seinem Leben als Profiradsportler widmen, ist aber, wenn es um den Beschrieb als Fahrer geht, noch immer ein wenig auf der Suche. Er ist kein typischer Kletterer und kein typischer Sprinter. Als Allrounder Rennen zu gewinnen, das ist schwierig. Doch Schmid sagt: «Ich entdecke meine Stärken immer mehr.» Tatsächlich hat er davon so einige: Er ist am Berg gut, bringt in der Fläche viel Power auf die Pedale und verfügt über ein gutes taktisches Gespür. Letzteres verdankt er auch der Erfahrung auf der Bahn. Für die Schweiz startete Schmid an den Olympischen Spielen in Tokio im Bahnvierer. Gestorben sei dieses Projekt zwar nicht, Schmid sagt aber, der Fokus liege derzeit auf der Strasse.

Viele seiner Fähigkeiten hat er von der Bahn: Mauro Schmid. Ennio Leanza / KEYSTONE

Der 22-jährige Bülacher fährt voller Selbstvertrauen, obwohl er mit Superstars fährt. Im Team Quick-Step sind der Franzose Julian Alaphilippe, Strassenrennen-Weltmeister der letzten beiden Jahre, der britische Sprintkönig Mark Cavendish und Remco Evenepoel, der diesjährige Sieger von Lüttich-Bastogne-Lüttich. Dennoch darf Schmid dann und wann auf Sieg fahren – auch beim Giro. «Bei den Flachetappen ist ziemlich klar, was wir machen: Wir werden dort so gut wie möglich den Sprint für Mark Cavendish aufgleisen. Bei den anderen Etappen sind meine Freiheiten dafür ziemlich gross.» Anders als im Vorjahr, wo er sich jene Etappe, die er später gewinnen sollte, früh herausgestrichen hat, gibt es für Schmid diesmal keine Lieblingsetappe.

Das Lieblingsrennen mit der schwierigen Unterlage

Jene Etappe, die über die Strade Bianche führt, gibt es am Giro nur alle paar Jahre. Schade für Schmid, denn sie ist auch eine Herzensangelegenheit für ihn. Wird er nach seinem Lieblingsrennen gefragt, dann verweist er sogleich auf den Eintagesklassiker Strade Bianche. «Für mich ist es das schönste Rennen überhaupt», so Schmid. Die Strecke über Schottersteine in den Bergen sei ideal auf ihn zugeschnitten und gefalle ihm noch besser als Paris-Roubaix. Zudem hat der ehemalige Querfahrer sein Velo auch auf Schottersteinen gut im Griff. So gut gar, als dass er seit seinem Etappensieg am Giro auch «Schotterkönig» genannt wird. Doch: «Auf diesem Untergrund braucht es immer ein wenig Glück. Es kann schnell passieren, dass man in einen Sturz verwickelt ist.» In diesem Jahr lief es genau so: Bei seinem Lieblingsrennen schied er aus.

Mauro Schmid gilt als guter Allrounder. Jean-Christophe Bott / AP

Beim am Freitag startenden Giro d’Italia muss Schmid also ohne Schottersteine auskommen. In die Offensive wird er dennoch gehen, aber nicht immer. «Ich gehe nur dann in die Spitzengruppe, wenn es Chancen auf den Etappensieg gibt. Ich bin nicht daran interessiert, ein paar Fernsehminuten einzufahren», sagt er. Das habe er beim «Wolfpack», wie das Veloteam Quick-Step genannt wird, gelernt. «Es gibt andere Teams, die schauen, dass mehrere Fahrer in den Top Ten klassiert sind. Uns sind diese Rangierungen egal, wir wollen den Sieg.» Dass es damit klappen kann, hat Mauro Schmid am Giro schon einmal gezeigt.