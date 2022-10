Rad: Stefan Küng hat seine stärkste Saison hinter sich

RADSPORT «Es gibt keine Grenzen mehr»: Der Thurgauer Stefan Küng hat seine erfolgreichste Saison hinter sich Der 28-Jährige aus Wilen bei Wil zählt mittlerweile zu den stärksten Athleten weltweit. In der Weltrangliste nimmt er den siebten Platz ein. Daniel Good Jetzt kommentieren 20.10.2022, 19.00 Uhr

Stefan Küng in seiner Paradedisziplin, dem Zeitfahren. Bild: Nico Vereecken/Freshfocus

Auch in seinem letzten Rennen in dieser Saison war er der Schnellste. In Frankreich gewann Stefan Küng das prestigeträchtige «Chrono des Nations». Das war bis zur ersten Zeitfahr-WM 1994 unter dem Namen «GP des Nations» die wichtigste Prüfung gegen die Uhr im internationalen Rennkalender. Mit Siegern wie Eddy Merckx, Fausto Coppi und Hugo Koblet.

Bevor es diese Woche mit der Familie in die Ferien ging, wetzte Küng mit dem Sieg im Chrono des Nations auch noch eine Scharte aus. Er verwies Weltmeister Tobias Foss auf den zweiten Platz.

Stefan Küng an der Tour de Suisse, die er als Fünfter beendete. Gian Ehrenzeller/EPA (Malbun, 18. Juni 2022)

Das war allerdings nur ein Trostpflaster. Denn hundertmal lieber hätte der 28-jährige Küng die WM in seiner Paradedisziplin gewonnen. Aber der Aussenseiter aus Norwegen schnappte ihm in Australien das Gold vor der Nase weg. «Das war schon eine ganz grosse Enttäuschung», sagt Küng auch heute noch, «da bist du schneller als alle Stars. Und hast nur Silber.»

WM-Gold gab es dann doch noch – aber mit der Staffel

Sonst aber hat Küng eine so erfolgreiche Saison wie noch nie hinter sich. Sogar WM-Gold gab es noch. Im sogenannten «Mixed Relay», einem Staffelrennen mit je drei Frauen und Männern. Er sagt:

«Es ist doch schön, alle grossen Radsportnationen besiegt zu haben. Schon vor einem Jahr, nach dem vierten Rang, sagten wir uns, dass wir es besser machen werden.»

Natürlich war auch das nicht der grosse Sieg, dem Küng seit Jahren hinterherfährt. «Das ist der Wermutstropfen im Jahr 2022», sagt er. An der Zeitfahr-WM war er dem grossen Triumph am nächsten, bei Paris–Roubaix fehlte mit Platz drei auch nicht viel. Die guten Resultate spiegeln sich in der Weltrangliste der Radprofis. Küng ist seit dem starken Frühling unter den ersten zehn, aktuell Siebter. Er sagt:

«Damit kannst du dir nichts kaufen. Aber es zeigt, dass du konstant gut bist. In allen Rennen, die ich für wichtig hielt, war ich bereit. Und es ist schon so, dass die besten Fahrer der Welt an der Spitze stehen. Dazu zähle ich auch mich.»

Das System der Weltrangliste ist austariert. Bedeutende Prüfungen werfen mehr Punkte ab. Für Platz drei in Roubaix erhielt Küng 325 Zähler, für den Sieg im Chrono des Nations 125.

Kein Instinktfahrer wie Peter Sagan

Grenzen in auf ihn zugeschnittenen Rennen sieht Küng keine mehr. «Für eine Spitzenplatzierung in einer dreiwöchigen Rundfahrt komme ich aufgrund meiner Postur nicht in Frage, aber sonst mittlerweile immer.» Das hat mit dem Lernprozess zu tun, den Küng seit seiner ersten Profisaison 2015 hinter sich hat. Er sagt:

«Die einen wie Peter Sagan machen es mit Instinkt, wenn die Entscheidung ansteht. Ich dagegen musste mir diese Fähigkeit erarbeiten. Weil ich in dieser Saison dabei war, wenn es um die Spitzenränge ging, habe ich weiter profitiert.»

So müsste er 2023 noch besser sein. «Es liegt schon mehr drin. Aber natürlich in einem tiefen Prozentsatz. Stellen Sie sich vor, ich bin 2023 überall nur um einen Platz weiter vorne als in diesem Jahr.» Dann wäre Küng Doppelweltmeister, Europameister und in der Weltrangliste noch besser klassiert.

2024 soll zu seinem ganz grossen Jahr werden

Weitere Ehrenplätze in grossen Rennen nähme Küng 2023 in Kauf, wenn ihm 2024 der Doppelschlag gelänge. Dann finden in Zürich die Heim-WM und in Paris die Olympischen Spiele statt. Diese beiden Rennen sind schon lange dick angestrichen in seinem Kalender. «Ich habe noch während jeder Saison Fortschritte gemacht.» Diese sollen sich 2024 in Form zweier Goldmedaillen niederschlagen.

