Rad Strasse Frauenpower für den Spitzensport: Medizinerin Judith Bering betreut die Athletinnen bei der Tour de Suisse Women Die Sportmedizinerin Dr. Judith Bering aus Luzern betreut Schweizer Spitzensportler in verschiedenen Sportarten. Als Verbandsärztin von Swiss Cycling freut sie sich besonders auf ihren ersten Einsatz bei der Tour de Suisse und der Premiere der Tour de Suisse Women am 5. und 6. Juni. Jule Seifert 01.06.2021, 05.00 Uhr

Judith Bering bei der Strassenrad-EM in Plouay. Laura Sperisen (Swiss Cycling)

Bering ist seit einem Jahr Verbandsärztin bei Swiss Cycling. Im vergangenen Jahr unterstütze sie das Schweizer Team bei der Strassenrad-EM in Plouay in Frankreich sowie der WM im italienischen Imola. Sie sagt:

«Wie für die Tour de Suisse Women wird es auch für mich eine Premiere an der Tour de Suisse sein.»

Ihre Hauptaufgabe bei Swiss Cycling ist die medizinische Versorgung der Athleten. Doch ihr Engagement geht über die medizinische Versorgung hinaus: «Wir als Staff sehen uns als Team und helfen einander. Bei Bedarf unterstütze ich die Physiotherapeuten, gehe fürs Team einkaufen, kümmere mich ums Essen im Hotel und helfe während des Rennens beim Anreichen der Verpflegung oder zeige die Zeitrückstände an.»

Behandlung aus dem fahrenden Auto heraus

Bei der Tour de Suisse wird die 42-Jährige als Rennärztin mobil im Einsatz sein. Als Teil des Medical Service wird sie im zweiten Auto hinter dem Feld die Athletinnen das gesamte Rennen begleiten, um im Falle eines Unfalls schnell für die Erstversorgung und Stabilisation der Verletzten zu sorgen. Kleinere Blessuren werden auch aus dem fahrenden Auto heraus behandelt – üben konnte sie das bislang noch nicht. Wie ein so vielen Situationen muss sie flexibel und kreativ sein, um die Aufgaben zu meistern.

Stürze kommen im Training oder Rennen häufig vor, deswegen sind Schürfungen, Schnittwunden und Prellungen die häufigsten Verletzungen im Radsport. Ebenfalls sehr häufig seien Schlüsselbeinfrakturen, so Bering. Zu Gehirnerschütterungen kommt es bei heftigeren Stürzen.

Seit dem Teenageralter wusste Judith Bering, dass sie Medizin studieren wollte. Während des Studiums wurde schnell klar: Orthopädie wird ihre Fachrichtung. Ihre Leidenschaft für den Sport lebt sie nicht nur aktiv, wenn sie Salsa tanzt oder im Fitness schwitzt, sondern auch wenn sie ihr Fachwissen mit dem Spitzensport bei ihren zahlreichen Einsätzen als Teamärztin verknüpft. «In unserer Familie war Sport schon immer ein zentraler Bestandteil», so erklärt Bering ihr Interesse für die Sportmedizin, «Sport und Bewegung gehören einfach zu meinem Leben».

Sie selbst spielte ab ihrem 12. Lebensjahr Handball. Nach ihrer erfolgreichen Handballkarriere als Aktive, bei der sie unter anderem für den HV Herzogenbuchsee (Nati A) und Borba Luzern (Nati A und B) spielte, blieb sie der Sportart treu und übernahm 2008 das Amt der Verbandsärztin für den Schweizer Handballverband. Im selben Jahr fing Bering als Assistenzärztin Luzerner Kantonsspital (LUKS) an. Nach einem kurzen Abstecher an die Schulthessklinik in Zürich, kam sie 2011 zurück ans LUKS. Heute ist Bering als Oberärztin im Knie-Team sowie für die Sportmedizin in der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie tätig. Für ihre Einsätze im Schweizer Spitzensport in ihrer Freizeit.

Oberärztin Judith Bering. zvg

Als Ärztin in vielen Sportarten aktiv

Denn neben ihrer 100%-Anstellung im Spital betreut Bering nicht «nur» die Radfahrer und Handballer: Seit zehn Jahren ist sie Leitende Turnierärztin der Beachvolleyball World Tour in Gstaad, arbeitet seit 2015 für das Spitzenleichtathletik-Meeting in Luzern und wird im Dezember Teil des Medical Teams an der Winteruniversiade in Luzern sein. Auch Teamärztin der U18 von Swiss Ice Hockey war sie bereits. «Mit dem Radsport in Berührung kam ich zum ersten Mal als Teil der Schweizer Delegation an den European Games in Minsk 2019», erzählt Bering.

Je nachdem in welcher Funktion Bering in den verschiedenen Sportarten eingesetzt wird, ändern sich die Anforderungen an sie: Als Teamärztin konzentriert sie sich auf die medizinische Betreuung ihrer Mannschaft und des Staffs. Um das Team zu unterstützen, übernimmt sie auch nicht-ärztliche Aufgaben.

Als Turnierärztin ist sie neben der medizinischen Betreuung aller Athleten auch für tausende Zuschauer und hunderte Volunteers, OK-Mitglieder und Medienschaffende bei medizinischen Problemen zuständig.

Als Ärztin für die Schweizer Delegation an einem Olympischen Event bedarf es vor allem einer guten Planung der Einsätze und die Kenntnis der sportartspezifischen Bedürfnisse, um die bestmögliche medizinische Betreuung der Athletinnen und Athleten zu gewährleisten.

Gleichberechtigung im Leistungssport

Aus Gesprächen mit Athletinnen und Trainern kennt Judith Bering die spezifischen Herausforderungen der Frauen im Spitzensport, die den Trainings- und Wettkampf-Alltag aber auch die Karriereplanung beeinflussen. Frauen können sich in ehemals ausschliesslich männlichen Sportarten beweisen und vergleichbare Leistungen erbringen. Sie sagt:

«Sportliche Aktivität und Leistungsorientierung allgemein gelten nicht länger als unweiblich.»

Dies zeige sich auch im Radsport, wo zunehmend Frauen-Editionen grösserer Rundfahrten etabliert werden. Doch es zeigen sich weiterhin Unterschiede in Bezug auf Preisgelder, Streckenführung und Aufmerksamkeit für die Frauen, sagt Bering. Deswegen sieht sie die Tour de Suisse Women mit der ersten Ausführung am 5.-6. Juni 2021 als einen weiteren Schritt für die Gleichberechtigung im Spitzensport. Für die Tour der Suisse kennt sie das definitive Starterfeld zwar noch nicht, sieht aber gute Chancen für die Schweizer Athleten: «Sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern besteht Potential, um Etappen- oder vielleicht sogar den Gesamtsieg mitzufahren.»