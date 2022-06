Rad: So will Stefan Bissegger das Leadertrikt der Tour de France

Radsport «Kopf runter und treten»: So will der Thurgauer Veloprofi Stefan Bissegger am Freitag das Leadertrikot der Tour de France erobern Der 23-Jährige aus Felben-Wellhausen hat reelle Chancen, das Maillot jaune zu holen. Trotz Corona im Vorfeld der 109. Tour de France. Daniel Good 28.06.2022, 05.00 Uhr

Am Freitag wird es ernst für den Zeitfahr-Spezialisten Stefan Bissegger.

Erst am Montagmorgen hatte Stefan Bissegger Gewissheit, dass er an der Tour de France starten kann. Corona hat ihn geplagt. Seit der Tour de Suisse, die er wegen der Infektion verlassen musste. Vor dem Einsatz in seiner Spezialdisziplin, dem Zeitfahren, das in Vaduz stattfand.

Noch am vergangenen Donnerstag, als er eigentlich Schweizer Meister werden wollte, war der 23-jährige Bissegger positiv. Wieder kein Rennen. Wieder nur trainieren. Der Thurgauer sagt:

«Symptome hatte ich praktisch keine. Ein bisschen Geschmacksverlust und eine verstopfte Nase.»

Die ersten zwei Trainingstage nach dem positiven Test waren noch ein bisschen mühsam. Aber nun fühlt sich Bissegger in Form.

Stefan Bissegger nach dem Sieg im Zeitfahren der UAE-Tour im roten Leadertrikot. Bild: Fabio Ferrari/AP/ keystone-sda.ch

Das muss er sein. Denn am Freitag steht das wichtigste Rennen seiner Karriere auf dem Programm. Die Tour de France beginnt in Kopenhagen mit einem Zeitfahren, das Bissegger auf den Leib geschneidert ist. Ist er auf den 13,2 Kilometern der Stärkste, nimmt er auch das begehrte Maillot jaune, das Leibchen, das den Gesamtersten auszeichnet, in seinen Besitz.

Dies gelang als letztem Schweizer Fabian Cancellara im Jahr 2015 – während seiner letzten Tour de France, die der Berner nach einem schweren Sturz im Leadertrikot nach der dritten Etappe aufgeben musste.

Bissegger hält es mit Anita Weyermann

Bissegger steht vor seiner zweiten Tour. «Es ist wie immer der Höhepunkt der Saison. Ich freue mich, unter normaleren Umständen als im vergangenen Jahr fahren können», sagt er. Am Montag schickte er dem Teamarzt einen negativen Antigentest – und ging hernach zweimal aufs Velo. «Ich bin parat», sagt er.

Die offiziellen Coronatests für die Tour de France folgen noch. Bissegger fliegt heute nach Dänemark, wo er sich den Bubentraum vom Maillot jaune erfüllen will. Der 1. Juli 2022 ist seit einem guten halben Jahr dick in seinem Kalender angestrichen.

Er ist auf dem Stadtkurs einer der Favoriten. Auf einer etwa gleich langen Strecke brummte er anlässlich der UAE-Tour dem Weltmeister Filippo Ganna rund zehn Sekunden auf. Es ist bis jetzt der einzige Sieg eines Schweizers im Rahmen der World Tour in diesem Jahr.

Auch Bisseggers Profiteam steht 2022 erst mit dem Sieg des jungen Schweizers zu Buche. Es könnte absteigen. «Ein bisschen bange ist ihnen schon», sagt Bissegger. «Aber mit einer guten Tour ist wieder alles im Lot.» Den Verantwortlichen des Rennstalls Education First wird ein Stein vom Herzen gefallen sein, als sie vernahmen, dass Bisseggers Test vom Montag negativ ausgefallen ist.

Anita Weyermann Bild: Geri Born

Bissegger bestritt auch noch ein zweites Zeitfahren in dieser Saison. Aber da war er krank. Auf einem selektiven Parcours kam er während des Etappenrennens Paris–Nizza trotzdem noch unter die ersten zehn. «Auch das war für mich angesichts der Umstände eine gute Leistung.» Zeitfahren sei eine relativ simple Angelegenheit, sagt Bissegger. Er hält sich an die Maxime der ehemaligen Berner Mittelstreckenläuferin Anita Weyermann, die einst den Spruch «Gring abe u seckle» zum Besten gab. Im Jargon der Radprofis heisst dies: «Kopf runter und treten.»

Nervös ist er schon, aber nicht übermässig

Aber natürlich: Es muss auch alles stimmen an diesem Freitag für Bissegger, um den begehrten gelben Stoff in seinen Besitz zu bringen. Jedes noch so kleine Detail. Denn es wartet starke Konkurrenz. Etwa Weltmeister Ganna aus Italien, der seine erste Tour bestreitet. Dazu der Belgier Wout Van Aert. «Auch Remco Evenepoel kann schnell sein. Und Stefan Küng», so Bissegger. Nervös sei er schon, sagt er, «aber nicht übermässig».

Die Tour 2022 bringt ihm schliesslich noch weitere Chancen. Etwa eine Etappe mit Kopfsteinpflaster. «Oder mit einer Fluchtgruppe», sagt er. Auf dem Weg nach Paris steht am vorletzten Tag der Tour noch ein zweites Zeitfahren auf dem Programm.