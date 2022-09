Radsport Mauro Schmid verpasst Medaille durch Taktieren – Evenepoel zum ersten Mal Weltmeister Der Zürcher Mauro Schmid war auf gutem Weg zur Medaille, doch seine Verfolgergruppe lässt sich kurz vor Ziel noch einholen. Vorne marschiert der Belgier Remco Evenepoel solo zum Weltmeistertitel. Raphael Gutzwiller Aktualisiert 25.09.2022, 09.54 Uhr

Neuer Weltmeister: Remco Evenpoel. Dean Lewins / EPA

Einen Kilometer vor Schluss sieht es noch gut aus für Mauro Schmid. In einer Verfolgergruppe mit vier Fahrern hinter dem alleinigen Leader Remco Evenepoel ist der Zürcher mittendrin. In einem Schlusssprint hätte er gute Chancen, zur Medaille zu fahren. Doch dann taktiert die Gruppe, keiner will den Lead übernehmen. Zeitweise stehen die vier Fahrer fast still. Das Problem: Hinten fährt das Feld mit lauter Topfavoriten plötzlich heran und fährt vorbei.

Im Schlusssprint kann Schmid nicht mehr mithalten, wird 17. Drei Ränge dahinter klassiert sich mit Stefan Küng der zweite Schweizer Team-Captain. Die Weltmeisterschaft im australischen Wollongong endet damit mit einer kleinen Enttäuschung, war doch im Vorfeld beiden Schweizer Trümpfen ein Coup zugetraut worden.

Remco Evenpoel auf den Spuren von Eddy Merckx

An der Spitze setzt sich mit Remco Evenpoel einer der Topfavoriten durch. Nach 266,9 Kilometer in einem extrem kraftraubenden Rennen zeigte sich der belgische Ausnahmekönner, der solo zum Sieg fuhr, sehr glücklich. Der 22-Jährige sagte: «Es ist unglaublich, den Weltmeistertitel zu gewinnen. Ich habe davon geträumt, das Regenbogentrikot gewinnen zu können.» In seiner Heimat Belgien wird Evenpoel längst mit dem legendären Eddy Merckx verglichen. Dieser hatte 1967 ebenfalls im Alter von 22 Jahren seinen ersten WM-Titel gewonnen. Evenpoel krönt mit dem WM-Titel eine nahezu perfekte Saison. Er siegte schon bei der Vuelta und beim Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich. «Ich habe in diesem Jahr alles gewonnen, was ich wollte. Ich glaube, eine bessere Saison werde ich wohl nie mehr haben», bilanzierte er voller Zufriedenheit.

Jubelt über den Weltmeistertitel: Remco Evenepoel. Dean Lewins / EPA

Weniger glücklich ist derweil Mauro Schmid. Er hatte im Vorfeld gesagt, dass die Strecke wie gemacht für ihn sei. Im Rennen hat er Wort gehalten und war gut positioniert. Seine Endschnelligkeit konnte er jedoch nicht unter Beweis stellen, weil seine Verfolgergruppe die Medaillen vertrödelt hatte. Gegenüber SRF sagt er:

«Wir haben uns etwas zu lange angeschaut und zu fest gepokert. Es ist natürlich bitter, auf der Zielgerade noch eingeholt zu werden.»

Der Bülacher, der nie nervös zu werden scheint, geht schliesslich in seinem ersten Elite-WM-Strassenrennen leer aus. Dennoch kann er auf eine erfolgreiche zweite Profi-Saison zurückblicken. Er hat die 1. Etappe an der Settimana Internazionale Coppi e Bartali gewonnen, die Belgien-Rundfahrt für sich entschieden und am Mittwoch im Mixed-Zeitfahren mit dem Schweizer Team Gold geholt.

Spezielle Posse um Mathieu van der Poel

Noch grösser dürfte die Enttäuschung bei Mathieu van der Poel sein. Der Mitfavorit verabschiedete sich im Strassenrennen bereits nach 30 Kilometer, weil er nach einer turbulenten Nacht «mental zerstört» aufgeben musste. Er soll laut Medienberichten in seinem Hotel von zwei Teenagerinnen in seinem Schlaf gestört worden sein. Daraufhin soll van der Poel ungehalten reagiert haben.

Nach 30 Kilometern ist Schluss für Mathieu van der Poel. Rick Rycroft / AP

Er geriet in einen Streit, wobei die Hoteldirektion die Polizei gerufen hat. «Ich habe ihnen nicht ganz freundlich gesagt, dass sie aufhören sollen», beschrieb van der Poel. «Und dann wurde ich auf die Wache mitgenommen, scheinbar sind sie hier sehr streng.» Erst um 4 Uhr soll er wieder ins Bett gekommen sein. Dem Niederländer wird zweifache Körperverletzung vorgeworfen. Er muss sich am Dienstag vor einem Gericht in Sydney verantworten.

Van Vleuten siegt trotz gebrochenen Ellenbogen

Annemiek van Vleuten jubelt im Regenbogentrikot der Weltmeisterin. Rick Rycroft / AP

Jubeln konnten die niederländischen Fans an diesem Wochenende dennoch. Am Samstag hat sich bei den Frauen die Topfavoritin Annemiek van Vleuten durchgesetzt. Die 39-Jährige, die in diesem Jahr alle drei grossen Landesrundfahrten für sich entschied, entschied den Schlusssprint klar für sich. Der Triumph kam trotzdem überraschend: Die Niederländerin hatte sich am Mittwoch den Ellenbogen gebrochen, ihre Teilnahme war bis kurz vor Rennbeginn unsicher. Marlen Reusser wurde für einen Fluchtversuch als 13. nicht belohnt, Elise Chabbey klassierte sich als Neunte.