Urner Velotalent Aline Epp fährt in Affoltern aufs Podest

Radsport Urnerin Aline Epp holt Podestplatz am GP Osterhas in Affoltern Die 17-jährige Nachwuchsfahrerin aus Bristen beendet das Rennen auf dem starken zweiten Platz. Gilles Mercier 19.04.2022, 17.38 Uhr

Aline Epp (zweite von links) am Hinterrad von Vize-Olympiasiegerin Marlen Reusser. Bild: pd (Affoltern am Albis, 17. April 2022)

Aline Epp vom VMC Silenen fuhr am Sonntag beim 41. GP Osterhas in der Kategorie Frauen B auf den zweiten Platz, hinter der Ukrainerin Anna Kolyzhuk. Bei den Elite-Frauen gewann Olympiamedaillengewinnerin Marlen Reusser mit klarem Vorsprung vor der Nidwaldnerin Alessandra Keller. Aline Epp sagt zum Event, mit einem Radsport-Star fahren zu dürfen: «Es war schon ein spezielles Erlebnis, mit so einem Star ein Rennen zu bestreiten, aber auch die Nachwuchstalente aus der Ukraine fuhren sehr stark, und man musste immer auf der Hut sein, um ja nicht den Anschluss zu verlieren.» In der Frauen-B-Kategorie werden 50 Runden auf dem 880 m langen Strassenparcours gefahren. Bei jeder Runde können Punkte erzielt werden. Wer am Schluss die meisten Punkte hat, gewinnt.