Langläuferin Ramona Schöpfer dominiert das nationale U16-Feld Die Zentralschweizer holen an der Helvetia Nordic Trophy in Realp acht Podestplätze. Roland Bösch 23.12.2019, 16.16 Uhr

Ramona Schöpfer vom SC Marbach. Bild: PD

Die Zentralschweizer Langlaufszene lebt von einer Auswahl an Skiclubs, auf die in der Nachwuchsarbeit wie auch bei der Durchführung von Anlässen gezählt werden kann. Der Skiclub Unterschächen ist einer dieser Vereine – und das hat er am vergangenen Wochenende im doppelten Sinn bewiesen. Nach der Durchführung des Weihnachtslanglaufes am Samstag in Realp folgte 24 Stunden später das Nachwuchsrennen im Rahmen der Helvetia Nordic Trophy. Dabei resultierten für den eigenen Nachwuchs im nationalen Vergleich vier Podestplätze inklusive des Sieges von Elena Frei bei den U12-Mädchen.