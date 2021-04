Rangliste Das sind die besten Zentralschweizer Tennisspielerinnen und -spieler – darum legt die Nummer 1 eine Pause ein Adam Moundir und Tina Nadine Smith bleiben im Zentralschweizer Tennis-Ranking an der Spitze. Albert Krütli 13.04.2021, 05.00 Uhr

Adam Moundir hat in den vergangenen Monaten kein einziges Turnier absolviert. Bild: Pius Amrein (Luzern, 5. September 2020)

Seit über einem Jahr hat die Coronapandemie grossen Einfluss auf den Tennissport. Während die Profis und Halbprofis sowie der Nachwuchs in beschränktem Mass Wettkämpfe bestreiten können, muss sich der Rest nach wie vor gedulden. Das hat Auswirkungen auf das Frühjahrs-Ranking 2021 von Swiss Tennis. So gehören in erster Linie die Juniorinnen und Junioren zu den Aufsteigern, die Aktiven sind aufgrund der fehlenden Wettkämpfe die Verlierer. Im nationalen Vergleich stellt die Zentralschweiz bei den Männern 12 der 150 besten Schweizer Tennisspieler (plus 3 gegenüber dem Herbst-Ranking 2020), bei den Frauen 7 der 75 besten Schweizerinnen, gleich viele wie vor einem halben Jahr.

Adam Moundir und Tina Nadine Smith, die beiden Nummern 1 unserer Region, konnten ihre Spitzenpositionen verteidigen. Während Smith weiterhin N2.22 klassiert ist, verlor Moundir 13 Ränge (neu N2.26). Die Erklärung: Der 25-jährige Luzerner hat in den vergangenen sechs Monaten der dauernden Unsicherheiten wegen kein einziges Turnier bestritten und sich neu orientiert. Der schweizerisch-marokkanische Doppelbürger ist seit 2021 Product-Manager bei Mobilzone, wird aber in einem Monat mit Allmend Luzern den NLB-Interclub bestreiten. Seit Juli 2018 ist Moundir Berufsspieler, erreichte am 11. November 2019 als Nummer 437 der ATP-Weltrangliste seine bisher beste Klassierung, feierte am 19. September 2019 mit dem Turniersieg beim 25000-Dollar-Turnier in Jounieh (Libanon) seinen grössten Triumph und spielte ein Preisgeld von insgesamt 30 381 Dollar ein. Ob er seine Profikarriere später fortsetzen wird, hat er noch nicht entschieden, aktuell belegt er Rang 518. «Mir bleibt momentan nichts anderes übrig als abzuwarten, wie sich alles weiterentwickelt», sagt Moundir, der auch den NLA-Interclub Ende Juli sowie den Davis-Cup mit Marokko auf seinem Programm hat.

Nach Moundir versucht sich auch Noah López, die Nummer 2 der Zentralschweiz, national auf Position 34 klassiert, als Profi. Der 19-jährige Ballwiler schloss 2020 sein letztes Jahr bei den Junioren als Nummer 109 der Weltrangliste ab und machte an der Tennis-Akademie in Barcelona seinen Schulabschluss, vergleichbar mit unserer Matura. In diesem Jahr bestritt er vier 15000-Dollar-Turniere bei den Erwachsenen. In Manacor (Spanien) und Monastir (Tunesien) überstand er die 1. Runde der Qualifikation nicht, bei den beiden Einsätzen in Monastir scheiterte er dann erst in der 3. Runde und erreichte damit sein erstes ITF-Ranking (2294). Auch López wird in dieser Saison erneut zu Allmends NLB-Team gehören.

Tina Nadine Smith mit neuem Trainer

Tina Nadine Smith bestritt am 4. Oktober 2020 beim French Open in Paris ihre letzte Partie als Juniorin. Anfang Februar bis Ende März richtete sich die 18-jährige Meggerin in Antalya (Türkei) ein, wo sie sieben Turniere der 15000-Dollar-Serie bestritt, zweimal den Sprung ins Haupttableau schaffte (einmal als Lucky Loser) und eine Bilanz von elf Siegen und acht Niederlagen aufwies. Aktuell belegt die schweizerisch-australische Doppelbürgerin Rang 956 der WTA-Weltrangliste. Smith hat die Matura absolviert, die sie im Juni abschliessen wird. Dann will sie als Profi durchstarten.

Der 51-jährige Österreicher Roland Burtscher wird die Luzernerin in einem 50-Prozent-Pensum trainieren. Burtscher, der bis 2020 in verschiedenen Funktionen bei Swiss Tennis arbeitete und zur Jahrtausendwende zwei Schweizer NLA-Interclub-Titel mit dem TC Luzern Lido gewann, sieht in Smith grosses Potenzial. «Die Einstellung, das Können und die Leidenschaft sind da.» Die Zielsetzung ist hoch gesteckt: Smith möchte mit dem Tennis ihren Lebensunterhalt verdienen. Um das zu erreichen, muss sie sich in der Weltrangliste unter die besten 200 Spielerinnen einreihen, womit sie die Qualifikationen für die Grand-Slam-Turniere bestreiten könnte. Für Burtscher ist klar, dass «Tina offensiver und druckvoller spielen muss, verbunden mit einem kalkulierten Risiko». Smith, die im NLB-Interclub-Team von Luzern Lido stehen wird, sagt: «Ich betrachte es als grosses Privileg, dass ich diesen Weg gehen kann.»

N2

In Klammern neue nationale Klassierung/Klassierungswert, Wohnort/Klub, bisherige Klassierung

1 Moundir Adam (N2.26/13.039, Luzern/Meggen, N2.13)

N3

2 López Noah (N3.34/12.647, Ballwil/Ebikon Schindler, N3.38)

3 Vacek Martin (N3.43/12.156, Kriens/Horw, N3.43)

4 Lustenberger Raphael (N3.53/11.942, Ebikon/Allmend Luzern, N3.53)

5 Moundir Yanis (N3.64/11.411, Luzern/Meggen, N3.62)

N4

6 Züllig Andrin (N4.79/11.008, Baar/Horgen, N4.99)

7 Müller Levin (N4.81/10.982, Stansstad/Stansstad, N4.89)

8 Aregger Lars (N4.84/10.927, Kägiswil/Kerns, R1 212)

9 Casanova Andrin (N4.89/10.838, Weggis/Meggen, N4.94)

10 Quirijns Kaj (N4.106/10.608, Unterägeri/Zug, R1 152)

11 Brun Thomas G. (N4.138/10.369, Rotkreuz/Risch-Rotkreuz, R1 306)

12 Limacher David (N4.143/10.316, Horw/Allmend Luzern, N4.112)

R1

In Klammern Swiss-Tennis-Rangierung und Klub

13 Bernhard Manuel (162, Risch-Rotkreuz)

14 Sokolaj Kaj (182, Allmend Luzern)

15 Staad Geert (246, Hausen am Albis)

16 Knöss Vincent Maximilian (254, Luzern Lido)

17 Hornbacher Stefan (313, Baar)

R2

18 Bodziony Jakob (320, Horw)

19 Theler Julian (369, Allmend Zug)

20 Jaray Fabian (383, Allmend Luzern)

21 Kriesi Brian (388, Allmend Luzern)

22 Fässler Mischa (398, Meggen)

23 Viol Jan (428, Allmend Luzern)

24 Senn Nicola (478, Seedorf)

25 Harrer Niclas (499, Sursee)

26 Günther Balázs (525, Meggen)

27 Dörig Marcel (530, Alpnach)

28 Arnet Martin (597, Luzern Lido)

29 Schweizer Thomas (614, Allmend Luzern)

R3

30 Greter Lukas (666, Ebikon Schindler)

31 Lustenberger Silvan (671, Sursee)

32 Kostadinov Matej (675, Allmend Luzern)

33 Rehefeldt Sebastian (695, Luzern Lido)

34 Berset Eric (708, Neuenkirch)

35 Bärtschiger Fabio (725, Rothenburg)

36 Ljunggren Mikael (730, Baar)

37 Fickentscher Peter (734, Luzern Lido)

38 Blum Michael (757, Buochs)

39 Terranova Aaron (758, Buochs)

40 Schläpfer Andreas (773, Horw)

41 Büeler Dan (787, Baar)

42 Hartmann Livio (863, Luzern Lido)

43 Lindner Andreas (864, Allmend Zug)

44 Eggerschwiler Oliver (874, Horw)

45 Röösli Nils (888, Risch-Rotkreuz)

46 Jauch Jan (893, Seedorf)

47 Vollenweider Marc (912, Seedorf)

48 Biner Sven (928, Horw)

49 Erni Roger (929, Horw)

50 Moser Lukas (933, Horw)

Aufsteiger (+ nationales Ranking)

R1/N4

Brun Thomas G. + 168

Aregger Lars + 128

Quirijns Kaj (16U) + 46

R3/R2

Harrer Niclas + 273

Kriesi Brian (12U) + 304

Absteiger (– nationales Ranking)

R1/R2

Hornbacher Stefan - 30

R2/R3

Kostadinov Matej - 86

Ljunggren Mikael - 139

Lustenberger Silvan - 262

Schläpfer Andreas - 296

Erni Roger - 300

Rehefeldt Sebastian - 348

Trinkler Meo - 426

N2

In Klammern neue nationale Klassierung/Klassierungswert, Wohnort/Klub, bisherige Klassierung

1 Smith Tina Nadine (N2.22/12.748, Meggen/Luzern Lido, N2.22)

N3

2 Cvetkovic Kiara (N3.25/12.535, Geuensee/Allmend Luzern, N3.28)

3 Milenkovic Kristina (N3.41/11.871, Sursee/Sursee, N3.44

N4

4 Kaufmann Selina (N4.66/10.511, Oftringen/Allmend Luzern, N4.70)

5 Theiler Stephanie (N4.67/10.502, Kerns/Kerns, R1 93)

6 Amrhein Sina (N4.73/10.142, Dagmersellen/Allmend Luzern, N4.58)

7 Zurmühle Aurora (N4.75/10.105, Rothenburg/Allmend Luzern, R1 120)

R1

In Klammern Swiss-Tennis-Rangierung und Klub

8 Erni Corinne (81, Allmend Luzern)

9 Volejnicek Chiara (82, Luzern Lido)

10 Mäder Corina (87, Allmend Luzern)

11 Radojevic Sara (94, Allmend Zug)

12 Peyer Lena (97, Luzern Lido)

13 Mavric Sultana (98, Alpnach)

14 Sokolaj Serina (108, Allmend Luzern)

15 Brunner Esmeralda (110, Meggen)

16 Riedo Jeannine (114, Unterägeri)

17 Moser Tina (119, Luzern Lido)

18 Crivelletto Jessica (124, Luzern Lido)

19 Lanz Joëlle (130, Luzern Lido)

20 Sidler Pascale (136, Kerns)

R2

21 Fischer Florence (148, Horw)

22 Kenzelmann Nadine (168, Zug)

23 Giger Samira (209, Luzern Lido)

24 Wermelinger Carmen (213, Sursee)

25 Amrein Karin (215, Küssnacht)

26 Lindner Vanessa (234, Allmend Zug)

27 Hechenberger Karin (249, Sursee)

28 Riner Nicole (252, Allmend Luzern)

29 Lynch Isabella (270, Engelberg)

30 Dondit Géraldine (284, Zug)

R3

31 Grzan Tanja (295, Allmend Zug)

32 Dony Fabienne (301, Baar)

33 Franzo Sharon (357, Allmend Zug)

34 Baumgartner Ziegler Beatrice (368, Schenkon)

35 Sparleanu Raisa (370, Unterägeri)

36 Amrhein Lea (372, Dagmersellen)

37 Mohrbach Simon Katja (396, Allmend Zug)

38 Briner Büeler Daniela (398, Baar)

39 Lindneer Nadja (426, Allmend Zug)

40 Frommenwiler Ana (427, Sursee)

41 Eichkorn Cosima (432, Tennis Menzingen)

42 Geisseler Lisbeth (456, Sempach)

43 Pochon Aude (480, Allmend Zug)

44 Leisibach Alexandra (482, Allmend Zug)

45 Niederer Stefanie (487, Allmend Luzern)

46 Kaufmann Carole (499, Lungern)

47 Egli Siranee (543, Meggen)

48 Suter Barbara (554, Zug)

R4

49 Prêtre Chantal (569, Steinhausen)

50 Depaoli Lisbeth (584, Luzern Lido)

Aufsteigerinnen (+ nationales Ranking)

R1/N4

Zurmühle Aurora (16U) + 45

Theiler Stephanie + 26

R2/R1

Mavric Sultana (14U) + 83

Sokolaj Serina (14U) + 83

Sidler Pascale (14U) + 44

Moser Tina (16U) + 30

Absteigerinnen (- nationales Ranking)

N3/R1

Mäder Corina - 50

N4/R1

Erni Corinne - 8

R1/R2

Fischer Florence - 26

Giger Samira - 84

Lynch Isabella (18U) - 138

R2/R3

Grzan Tanja - 40

Amrhein Lea - 125

Das nationale Ranking wird halbjährlich erstellt und berücksichtigt jeweils die Resultate eines ganzen Jahres. Für die aktuelle Frühlingsklassierung sind somit alle Siege und Niederlagen zwischen dem 1. April 2020 und dem 31. März 2021 massgebend. Im Zentralschweizer Ranking der beiden Regionalverbände Tennis Zentralschweiz und Zug Tennis werden Adam Moundir (Marokko), Martin Vacek (Tschechien) und Tina Nadine Smith (Australien) von Swiss Tennis zwar klassiert, aber im offiziellen Ranking nicht aufgeführt, weil sie für ein anderes Land spielen.

1/1* Federer Roger (Bottmingen)

2/2 Wawrinka Stan (Coppet)

3/3 Hüsler Marc-Andrea (Rüschlikon)

4/4 Laaksonen Henri (Schaffhausen)

5/10 Stricker Dominic (Grosshöchstetten)

6/6 Riedi Leandro (Bassersdorf)

7/5 Ehrat Sandro (Neuhausen am Rheinfall)

8/12 Paul Jakob (Chur)

9/7 Nikles Johan (Petit-Lancy)

10/8 Bellier Antoine (Vessy)

*neue Klassierung / bisherige Klassierung

1/2* Teichmann Jil (Zug)

2/1 Bencic Belinda (Wollerau)

3/5 Golubic Viktorija (Winkel)

4/4 Küng Leonie (Stein am Rhein)

5/3 Vögele Stefanie (Leuggern)

6/7 Waltert Simona (Chur)

7/12 Bandecchi Susan (Montagnola)

8/6 In-Albon Ylena (Baltschieder)

9/8 Von Deichmann Kathinka (Vaduz)

10/9 Perrin Conny (La Chaux-de-Fonds)