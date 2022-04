Rangliste: Top-50-Tennisspieler in der Zentralschweiz

Rangliste Das sind die besten Zentralschweizer Tennisspielerinnen und -spieler Tina Nadine Smith und Adam Moundir verteidigen ihre Spitzenpositionen im Zentralschweizer Tennis-Ranking. Albert Krütli Jetzt kommentieren 12.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit nunmehr zweieinhalb Jahren ist Tina Nadine Smith die beste Tennisspielerin der Zentralschweiz. Die 19-Jährige ist die einzige Athletin aus unserer Region, die im halbjährlich erscheinenden Ranking von Swiss Tennis (siehe Box) in der N2-Klasse vertreten ist. Die Nummer 17 der Schweiz liegt 19 Positionen vor Kristina Milenkovic (N3.36) aus Sursee.

Smith, die als Profi im Tenniszirkus unterwegs ist, schaut zufrieden auf das abgelaufene Halbjahr zurück:

Tina Nadine Smith ist seit zweieinhalb Jahren die beste Zentralschweizerin. Bild: Boris Bürgisser (Luzern, 15.mai 2021)

«Ich konnte mich stetig verbessern und mein Spiel weiter ausbauen. Ich habe in Australien mein WTA-Debüt gegeben und immer bessere Resultate an den mit 25 000 und 60 000 Dollar dotierten Turnieren erzielt.»

Die schweizerischaustralische Doppelbürgerin, die international für ihr Heimatland Australien startet, scheiterte zwar zum Jahresbeginn bei den beiden 250er-Vorbereitungsturnieren auf die Australian Open in Melbourne und Adelaide jeweils in der 1. Runde der Qualifikation, aber die restlichen Leistungen sorgten dafür, dass sie in der Weltrangliste von Rang 649 auf Position 569 vorstiess.

Smith will vom Tennis leben können

«Jetzt freue ich mich auf das 60000-Dollar-Turnier von nächster Woche in Chiasso», sagt Smith, die dann im Mai den NLB-Interclub mit Luzern Lido bestreiten und nachher wieder bei diversen Turnieren in Europa dabei sein wird, um im Ranking weiter nach vorne zu kommen. Längerfristig möchte die Luzernerin mit dem Tennis ihren Lebensunterhalt verdienen, wozu mindestens der Sprung in die Top 200 notwendig ist, damit sie die lukrativen Qualifikationen für die Grand-Slam-Turniere spielen könnte.

Wie vor einem halben Jahr gehören neun Zentralschweizerinnen zu den 75 besten nationalen Spielerinnen. Neu in die N-Klasse aufgestiegen sind Jöelle Lanz (Luzern Lido), Nicole Riner (Allmend Luzern) und Serina Sokolaj (Allmend Luzern), während Stephanie Theiler (Kerns), Aurora Zurmühle (Allmend Luzern) und Sultana Mavric (Alpnach) ihre N-Plätze verloren. Und: Unter den regionalen Top 50 sind zehn Juniorinnen.

Moundir zum siebenten Mal die Nummer 1

Bei den Männern verteidigte Adam Moundir seine Spitzenposition (N2.16, + 6) und ist damit bereits zum siebenten Mal die Nummer 1 der Zentralschweiz. Der Pandemie wegen unterbrach der 26-jährige Luzerner vor zwei Jahren seine Profikarriere, um vor etwas mehr als zwei Monaten neben seinem Job als Product-Manager bei Mobilzone erneut als Halbprofi in den Tenniszirkus einzusteigen.

«Ich bin mit den Resultaten ziemlich zufrieden. Es macht mir Spass und ich fühle mich ziemlich ausgeglichen»,

sagt der schweizerisch-marokkanische Doppelbürger, der sich in der Weltrangliste bereits wieder auf Rang 840 vorgearbeitet hat, aber natürlich immer noch weit von seiner besten Klassierung (ATP 437) vom 11. November 2019 entfernt ist. Zuletzt musste Moundir wegen einer Zerrung pausieren. «Ich hoffe, dass ich rechtzeitig für den NLB-Interclub mit Allmend Luzern wieder fit bin. Danach geht es gleich los mit Futures», sagt Moundir. Bei diesen Turnieren der untersten Kategorie im Profitennis will er möglichst viele Punkte sammeln und seine Aufholjagd im internationalen Ranking fortsetzen.

Noah López steigt in die N2-Klasse auf

In der nationalen N2-Klasse erhielt die Zentralschweiz erfreulicherweise Zuwachs. Noah López, der 20-jährige Jungprofi aus Ballwil, machte neun Ränge gut (N2.26) und liegt nur noch zehn Plätze hinter seinem Interclub-Kollegen Moundir zurück. Das bisherige Meisterstück gelang López im März beim 15000-Dollar-Turnier in Torello (Spanien), wo er bis in den Final vorstiess, verletzungsbedingt aber aufgeben musste. Trotzdem machte er in der Weltrangliste einen Riesensatz: von ATP 2162 auf 1262.

«Ich will im internationalen Ranking weiter nach vorne kommen, damit ich die Qualifikationen umgehen kann»,

sagt López, der die Leistenverletzung immer noch nicht ganz auskuriert hat und deshalb auf Einsätze verzichten musste. «Ich hoffe, dass ich in dieser Woche wieder spielen kann», sagt der Luzerner, der in Antalya (Türkei) vor dem Interclub noch zwei oder drei Turniere bestreiten möchte.

Gegenüber dem Herbst-Ranking hat sich die Zahl der Zentralschweizer N-Spieler nicht verändert: Nach wie vor gehören die gleichen elf zu den 150 besten Schweizern. Unter den regionalen Top 50 rangieren zehn Junioren.

N2

In Klammern neue nationale Klassierung/Klassierungswert, Wohnort/Klub, bisherige Klassierung

1 Smith Tina Nadine (N2.17/13.306, Meggen/Luzern Lido, N2.17)

N3

2 Milenkovic Kristina (N3.36/12.064, Sursee/Sursee, N3.35)

3 Mäder Corina (N3.42/11.478, Eich Allmend Luzern, N4.49)

4 Cvetkovic Kiara (N3.45/11.411, Geuensee/Allmend Luzern, N3.43)

N4

5 Radojevic Sara (N4.52/11.081, Zug/Allmend Zug, N4.66)

6 Erni Corinne (N4.58/10.865, Kriens/Allmend Luzern, N4.60)

7 Lanz Joëlle (N4.59/10.785, Luzern/Luzern Lido, R1.123)

8 Riner Nicole (N4.66/10.565, Ennetbürgen/Allmend Luzern, R1.94)

9 Sokolaj Serina 16U (N4.71/10.460, Stans/Allmend Luzern, R1.79)

R1

In Klammern Swiss-Tennis-Rangierung und Klub.

10 Peyer Lena 18U (77, Luzern Lido)

11 Zurmühle Aurora 16U (79, Allmend Luzern)

12 Mavric Sultana 16U (87, Alpnach)

13 Amrhein Sina (90, Allmend Luzern)

14 Grzan Tanja (106, Allmend Zug)

15 Fischer Florence (117, Horw)

16 Dondit Géraldine (126, Zug)

17 Crivelletto Jessica (129, Luzern Lido)

18 Volejnicek Chiara (130, Luzern Lido)

R2

19 Theiler Stephanie (152, Kerns)

20 Schärer Sarah (172, Steinhausen)

21 Kenzelmann Nadine (173, Zug)

22 Riedo Jeannine (176, Unterägeri)

23 Amrein Karin (192, Küssnacht)

24 Moser Tina 16U (206, Luzern Lido)

25 Frommenwiler Ana 14U (262, Sursee)

26 Eichkorn Cosima 18U (276, Tennis Menzingen)

27 Sparleanu Raisa 14U (278, Unterägeri)

R3

28 Mohrbach Simon Katja (294, Allmend Zug)

29 Kriesi Kim 12U (318, Allmend Luzern)

30 Lindner Vanessa (328, Allmend Zug)

31 Wicki Corinne (332, Ebikon Schindler)

32 Rimensberger Aylin (405, Allmend Zug)

33 Hechenberger Karin (412, Sursee)

34 Hoppler Karin (424, Kriens)

35 Bürki Wyss Jacqueline (440, Küssnacht)

36 Dillschneider Lara 14U (441, Allmend Luzern)

37 Briner Büeler Daniela (448, Baar)

38 Haymann Svenja (463, Baar)

39 Caluori Daniela (477, Ruswil)

40 Scheidegger Caroline (479, Ebikon Schindler)

41 Sidler Pascale 16U (485, Kerns)

42 Portmann Karin (489, Rothenburg)

43 Wermelinger Carmen (504, Sursee)

44 Elliott Rebecca (512, Hausen am Albis)

45 Lindner Nadja (520, Allmend Zug)

46 Leimgruber Nicole (521, Sempach)

47 Leisibach Alexandra (546, Allmend Zug)

48 Depaoli Daniela (547, Luzern Lido)

R4

49 Giger Samira (557, Luzern Lido)

50 Julen Carole (576, Allmend Luzern)

Aufsteigerinnen (+ nationales Ranking)

Von N4 auf N3

Lanz Joëlle + 64

Riner Nicole + 28

Sokolaj Serina (16U) + 8

Von R3 auf R2

Sparleanu Raisa (14U) + 38

Eichkorn Cosima (18U) + 37

Frommenwiler Ana (14U) + 33

Absteigerinnen (- nationales Ranking)

Von N4 auf R2

Theiler Stephanie - 89

Von N4 auf R1

Zurmühle Aurora (16U) - 9

Mavric Sultana (16U) - 14

Von R2 auf R3

Lindner Vanessa - 48

Sidler Pascale (16U) - 202

N2

In Klammern neue nationale Klassierung/Klassierungswert, Wohnort/Klub, bisherige Klassierung

1 Moundir Adam (N2.16/13.677, Luzern/Meggen, N2.22)

2 López Noah (N2.26/13.149, Ballwil/Ebikon Schindler, N3.35)

N3

3 Vacek Martin (N3.43/12.402, Kriens/Horw, N3.43)

4 Moundir Yanis (N3.44/12.458, Luzern/Meggen, N3.45)

5 Casanova Andrin 18U (N3.49/12.156, Weggis/Meggen, N3.51)

6 Lustenberger Raphael (N3.64/11.77, Ebikon/Allmend Luzern, N3.57)

N4

7 Limacher David (N4.80/11.348, Horw/Horw, N4.81)

8 Quirijns Kaj 18U (N4.88/11.174, Unterägeri/Zug, N4.116)

9 Aregger Lars (N4.95/11.067, Kägiswil/Kerns, N3.68)

10 Brun Thomas G. (N4.101/11.015, Rotkreuz/Risch-Rotkreuz, N4.138)

11 Züllig Andrin (N4.106/10.91, Baar/Zug, N4.97)

R1

In Klammern Swiss-Tennis-Rangierung und Klub

12 Senn Nicola 18U (154, Seedorf)

13 Fässler Mischa 16U (203, Meggen)

14 Srkala Tim (204, Meggen)

15 Theler Julian 16U (229, Zug)

16 Jauch Jan (238, Seedorf)

17 Knöss Vincent Maximilian (254, Luzern Lido)

18 Bernhard Manuel (282, Risch-Rotkreuz)

19 Kriesi Brian 14U (302, Allmend Luzern)

20 Müller Levin (307, Stansstad)

R2

21 Sokolaj Kaj (335, Allmend Luzern)

22 Hornbacher Stefan (376, Baar)

23 Lustenberger Silvan (411, Sursee)

24 Arnet Martin (412, Luzern Lido)

25 Arnet Glen 18U (458, Luzern Lido)

26 Ljunggren Mikael (491, Baar)

27 Rehefeldt Christian (522, Luzern Lido)

28 Wyrsch Tom 16U (539, Seedorf)

29 Berset Eric (547, Neuenkirch)

30 Schweizer Thomas (551, Allmend Luzern)

31 De Vet Yannick (566, Baar)

32 Terranova Aaron (574, Horw)

33 Viol Jan (578, Allmend Luzern)

34 Blum Michael (594, Buochs)

R3

35 Bärtschiger Fabio (642, Rothenburg)

36 Nüesch Patric (668, Zug)

37 Günther Balázs 18U (671, Meggen)

38 Stadelmann Marcel (677, Entlebuch)

39 Genovese Niclas (679, Zug)

40 Stad Geert (684, Hausen am Albis)

41 Fickentscher Peter (717, Luzern Lido)

42 Biner Sven (719, Horw)

43 Lindner Andreas (725, Zug)

44 Schäfer Christian (734, Baar)

45 Richter Mirko (753, Allmend Luzern)

46 Szklarecki Marek (755, Allmend Zug)

47 Linder Lukas (767, Ebikon Schindler)

48 Schläpfer Andreas (793, Horw)

49 Gantert Marvin (886, Horw)

50 Niffeler Ben 14U (905, Sursee)

Aufsteiger (+ nationales Ranking)

Von N3 auf N2

López Noah + 9

Von R2 auf R1

Müller Levin + 67

Kriesi Brian (14U) + 42

Von R3 auf R2

Wyrsch Tom (16U) + 612

Ljunggren Mikael + 255

De Vet Yannick + 246

Arnet Glen (18U) + 239

Terranova Aaron + 79

Blum Michael + 65

Absteiger (- nationales Ranking)

Von N3 auf N4

Aregger Lars - 27

Von R1 auf R2

Sokolaj Kaj - 88

Von R2 auf R3

Bärtschiger Fabio - 18

Stad Geert - 144

Genovese Niclas - 213

Nationales Ranking Das nationale Tennisranking wird halbjährlich erstellt (Anfang April und Anfang Oktober) und berücksichtigt jeweils die Resultate eines ganzen Jahres. Für die aktuelle Frühlingsklassierung 2022 sind somit alle Siege und Niederlagen zwischen dem 1. April 2021 und 31. März 2022 massgebend. Zum ersten Mal seit April 2001 ist in der Schweiz nicht mehr Roger Federer die Nummer 1, sondern Henri Laaksonen. Aufgrund der langen Verletzungspausen von Federer und Stan Wawrinka wurden ihre nationalen Klassierungen per Ende März 2022 eingefroren und aus dem neuen Ranking herausgenommen. Sobald neue Resultate dazukommen, werden die beiden auch national wieder aufgeführt. Bei den Frauen sind die ersten vier Positionen unverändert geblieben.

Im Zentralschweizer Ranking der beiden Regionalverbände Tennis Zentralschweiz und Zug Tennis werden Adam Moundir (Marokko), Martin Vacek (Tschechien) und Tina Nadine Smith (Australien) von Swiss Tennis zwar klassiert, aber im offiziellen Ranking nicht aufgeführt, weil sie für ein anderes Land spielen.

1/3* Laaksonen Henri (Schaffhausen)

2/4 Stricker Dominic (Grosshöchstetten)

3/5 Hüsler Marc-Andrea (Rüschlikon)

4/5 Ritschard Alexander (Rüschlikon)

5/6 Nikles Johan (Petit-Lancy)

6/11 Riedi Leandro (Bassersdorf)

7/8 Wenger Damien (La Neuveville)

8/9 Ehrat Sandro (Neuhausen am Rheinfall)

9/7 Paul Jakub (Chur)

10/10 Bertola Remy (Lugano)

*neue Klassierung/bisherige Klassierung

1/1* Teichmann Jil (Zug)

2/2 Bencic Belinda (Wollerau)

3/3 Golubic Viktorija (Winkel)

4/4 Vögele Stefanie (Leuggern)

5/7 Von Deichmann Kathinka (Vaduz)

6/8 In-Albon Ylena (Baltschieder)

7/5 Bandecchi Susan (Montagnola)

8/6 Waltert Simona (Chur)

9/10 Sun Lulu (Founex)

10/14 Naef Céline (Feusisberg)

*neue Klassierung/bisherige Klassierung

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen