52. Engadin Skimarathon: Resultate aller Zentralschweizer

Rangliste Engadin Skimarathon: Die Resultate aller Zentralschweizer auf einen Blick Rund 11'000 Sportlerinnen und Sportler aus aller Welt nahmen am Sonntag den 52. Engadin Skimarathon «unter die Latten». Wir haben für Sie sämtliche Zentralschweizer Läuferinnen und Läufer alphabetisch aufgelistet und nach Kantonen sortiert. Sandra Peter 13.03.2022, 21.08 Uhr

Aus den Kantonen Luzern, Nidwalden, Obwalden, Zug, Schwyz und Uri haben insgesamt 1107 Langläufer den 52. Engadin Skimarathon absolviert. Und aus dem Freiamt nahmen 29 Sportlerinnen und Sportler teil. Die Ranglisten im Überblick:

Die Langläuferinnen und Langläufer unterwegs auf der Strecke von Maloja nach S-chanf. Bild: Gian Ehrenzeller / Keystone (13. März 2022)

Aus dem Kanton Luzern haben 430 Sportlerinnen und Sportler entweder den Marathon oder den Halbmarathon unter die Füsse genommen. Schnellster Luzerner über 41,195 Kilometer ist Simon Leu aus Buchrain mit einer Zeit von 1 Stunde, 44 Minuten und 38 Sekunden, etwas mehr als 8 Minuten hinter Sieger Roman Furger aus Uri. Die schnellste Luzerner Frau über die Marathon-Distanz kommt aus Buttisholz und heisst Maëlle Minnig. Sie liegt rund 28 Minuten hinter Siegerin Nadja Kälin. Hier die Resultate im Einzelnen, sortiert nach Nachname:

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Von den 80 Sportlerinnen und Sportlern aus dem Kanton Nidwalden ist Christian Stebler aus Wolfenschiessen mit einer Zeit von 1 Stunde, 39 Minuten und 52 Sekunden der Schnellste, bei den Frauen über die Marathon-Distanz ist es Bianca Schmidli aus Buochs mit einer Zeit von 2 Stunden, 39 Minuten und 56 Sekunden. Hier die Resultate im Einzelnen, sortiert nach Nachname:

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

In einer Zeit von 1 Stunde, 48 Minuten und 43 Sekunden ist Lars Zumstein aus Sachseln über die Marathon-Distanz der Schnellste. Bei den Frauen hat Helene Auchli aus Engelberg in einer Zeit von 2 Stunden, 38 Minuten und 28 Sekunden die Nase vorne. Insgesamt kamen 60 Langläuferinnen und Langläufer aus Obwalden am Engadin Skimarathon ins Ziel. Hier die Resultate im Einzelnen, sortiert nach Nachname:

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Aus dem Kanton Schwyz kamen 222 Läuferinnen und Läufer ins Ziel. Schnellster Langläufer ist Roman Schaad aus Unteriberg in einer Zeit von 1 Stunde, 40 Minuten und 40 Sekunden. Bei den Frauen absolvierte Sophia Velicer aus Rothenthurm in einer Zeit von 1 Stunde, 57 Minuten und 42 Sekunden die 41,195 Kilometer am Schnellsten. Hier die Resultate im Einzelnen, sortiert nach Nachname:

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Schnellster Urner und damit auch Sieger des 52. Engadin Skimarathons über die Marathon-Distanz ist Roman Furger aus Schattdorf in einer Zeit von 1 Stunde, 35 Minuten und 59 Sekunden, knapp vor Dario Cologna. Die schnellste Urnerin über die Marathon-Distanz ist Stefanie Arnold aus Spiringen in einer Zeit von 1 Stunde, 57 Minuten und 10 Sekunden. Insgesamt kamen aus Uri 75 Langläuferinnen und Langläufer ins Ziel. Hier die Resultate im Einzelnen, sortiert nach Nachname:

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

240 Zugerinnen und Zuger liefen am 52. Engadin Skimarathon entweder über den Marathon oder den Halbmarathon ins Ziel. Schnellster Zuger über die Marathon-Distanz ist Michael Eggenberger aus Hünenberg See in einer Zeit von 1 Stunde, 42 Minuten und 44 Sekunden. Bei den Frauen lief Gloria Müller aus Unterägeri in einer Zeit von 2 Stunden, 23 Minuten und 18 Sekunden als schnellste Zugerin ins Ziel. Hier die Resultate im Einzelnen, sortiert nach Nachname:

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Aus dem Freiamt kamen 29 Läuferinnen und Läufer ins Ziel. Schnellster Langläufer ist Adrian Suter aus Merenschwand in einer Zeit von 2 Stunden, 2 Minuten und 24 Sekunden. Bei den Frauen absolvierte Nicole Grob aus Merenschwand in einer Zeit von 2 Stunden, 34 Minuten und 35 Sekunden die 41,195 Kilometer am Schnellsten. Hier die Resultate im Einzelnen, sortiert nach Nachname:

Alles anzeigen

Alles anzeigen

Alles anzeigen