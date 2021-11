FCL sucht neuen Cheftrainer: Raphael Wicky in Luzern gesehen

Fussball Der FC Luzern sucht den neuen Cheftrainer: Raphael Wicky in Luzern gesehen Beim FC Luzern hat die Trainersuche begonnen: Ein Quartett ist in der Favoritenrolle für die Nachfolge von Fabio Celestini. Und heute Mittwoch (10 Uhr) trainieren die FCL-Profis zum ersten Mal mit Interimscoach Sandro Chieffo. Daniel Wyrsch Jetzt kommentieren 24.11.2021, 05.00 Uhr

Die Aufregung ist immer gross, wenn der FC Luzern auf Trainersuche ist. Erinnern Sie sich noch an das letzte Mal? Knapp zwei Jahre ist es her, da musste Sportchef Remo Meyer einen Nachfolger für Thomas Häberli finden. Die FCL-Ikone René van Eck wurde wenige Tage vor Weihnachten 2019 via Amsterdam eingeflogen. Eine Kamerafrau von Tele 1 schaffte es, Meyer am Steuer seines BMW zu filmen, wie er mit van Eck aus der Tiefgarage der Swisspor-Arena fuhr. Das damals aufsehenerregende Video gibt’s immer noch, der holländische Aufstiegstrainer von 2006 kehrte aber nicht zum FCL zurück, den Vorzug bekam Fabio Celestini.

Van Eck coacht jetzt 1,5 Kilometer von der Allmend entfernt den SC Kriens, muss dort ein Sport-Wunder schaffen, um mit Grün-Weiss in der Challenge League zu bleiben. Für den FCL kommt er nicht mehr in Frage.

Wen traf Wicky in der Swisspor-Arena?

Raphael Wicky Bild: Daniela Frutiger/Freshfocus

Dafür ist ganz in der Nähe der Tiefgarage-Zufahrt ein anderer prominenter Ex-Fussballer und Trainer erkannt worden. Raphael Wicky soll letzte Woche bei der Swisspor-Arena gesehen worden sein. War der 44-jährige Ex-Internationale mit Trainervergangenheit beim FC Basel und Chicago Fire in Luzern? Allerdings haben die FCL-Verantwortlichen behauptet, sie hätten bis zur Entlassung von Celestini am Montag noch mit keinem Kandidaten gesprochen.

Es könnte aber auch sein, dass Wicky aus anderen Gründen auf der Allmend war. Vielleicht besuchte er einen Bekannten. Für uns war er gestern nicht erreichbar, aber aus seinem Umfeld ist zu vernehmen, dass der Walliser sich gegenwärtig um seinen kranken Vater kümmern möchte, sein Kopf für einen neuen Job nicht frei sei. Wer weiss.

Berater geht auf den möglichen neuen Job von Berner nicht ein

Bruno Berner Bild: Urs Flüeler / Keystone

Bisher ist Bruno Berner in der Nähe der Swisspor-Arena nicht gesehen worden. Doch der 44-jährige Zürcher bringt die von Sportchef Meyer geforderte Identifikation mit der Innerschweiz mit. Vier Jahre trainierte er mit Erfolg den SC Kriens, holte das Maximum aus den bescheidenen Mitteln heraus. Dabei arbeitete Berner auch mit FCL-Talenten, die an den SCK ausgeliehen waren. Damit erfüllt er ebenso die Anforderung, junge Spieler weiterzubringen.

Wir erreichten Berners Berater José Noguera in Argentinien bei der Spielerbeobachtung. Auf eine mögliche Übernahme des Trainerjobs seines Klienten wollte Noguera, der auch Gerardo Seoane betreut, nicht eingehen. Berner coacht seit Sommer die U19-Nationalmannschaft.

Experten glauben an die Qualität des Kaders

Heute (10 Uhr) werden die FCL-Profis zum ersten Mal mit Interimscoach Sandro Chieffo trainieren. Der 42-jährige Zürcher bekommt die Chance, das Team am Sonntag (16.30 Uhr) gegen Basel und anschliessend gegen Zürich, GC und Servette bis zur Winterpause zu führen.

Um das Tabellenschlusslicht macht sich Rolf Fringer keine Sorgen:

«Mit einem einfachen und geradlinigen Spiel wird Luzern den Turnaround schaffen. Die Mannschaft verfügt über einige Qualitäten, die man aus ihr herausholen kann.»

Der Blue-Sport-Fussballexperte mit beeindruckender FCL-Vergangenheit als Spieler, Trainer und Sportchef möchte keinen Kandidaten nennen.

«Mac» Neumayr empfiehlt Thorsten Fink

Thorsten Fink Bild: Ennio Leanza / Keystone

Ex-Luzern-Profi Markus Neumayr glaubt wie Fringer an das Potenzial seines früheren Teams. Er bringt einen prominenten Namen ins Spiel: «Wenn ich wünschen könnte, würde ich Thorsten Fink nehmen. Er imponierte mir in seiner Zeit beim FC Basel.» Der Spielertrainer des FC Linth begründet: «Thorsten ist ein Typ, der sehr nahe bei der Mannschaft ist. Er lässt einen sehr gepflegten Fussball spielen.» Er sieht Parallelen zu seinem damaligen Coach bei den Innerschweizern:

«Markus Babbel und Thorsten Fink passen von der Art her zu Luzern.»

Fink kennt den Schweizer Fussball: Neben dem FC Basel trainierte er GC. Zuletzt war er bei Vissel Kobe in Japans 1. Liga tätig. Der 54-jährige Deutsche arbeitete dort mit Andrés Iniesta. Vor etwas mehr als einem Jahr trat Fink bei Kobe zurück.

«Fussballgott» Bader hätte Renggli die Chance gegönnt

Pascal Bader gehörte 2006 zu den Aufsteigerjungs unter Van Eck. Der Innenverteidiger aus Solothurn war bei den Fans wegen seines Kämpferherzens beliebt, darum nannten sie ihn «Pascal Bader Fussballgott». Der heutige U16-Trainer des SCK muss lächeln, wenn er an «meine schönste Spielerzeit» erinnert wird. Er wünscht sich einen Teamchef für den FCL, «der die Profis mitreissen kann, sie aber auch durch Fachkompetenz weiterentwickelt». Bader hätte Michel Renggli die Chance als Interimstrainer gegönnt.

Alex Frei Bild: Ennio Leanza / Keystone

Zu Hause im Baselbiet erreichen wir Alex Frei. Er zählt zu den Favoriten auf den Job. Er versichert:

«Mit dem FC Luzern hatte ich bisher keinen Kontakt.»

Und der ehrgeizige Jungtrainer Mario Frick teilt aus Liechtenstein mit, dass er sich auf die Mission Wiederaufstieg mit dem FC Vaduz fokussiert.