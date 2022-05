Tischtennis Rapid Luzern hat Sehnsucht nach dem grossen Coup Die Tischtennisspielerinnen von Rapid Luzern treffen am 28. Mai im Superfinal auf Neuhausen – der erstmalige Meistertitel wäre auch für Präsidentin Karin Opprecht die Krönung. Peter Birrer Jetzt kommentieren 17.05.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Präsidentin Karin Opprecht beim Training in der Würzenbachhalle, der Heimat von Rapid Luzern. Bild: Dominik Wunderli (Luzern, 11. Mai 2022)

Die Agenda hat nicht manche Lücke. Bis zu 25 Stunden pro Woche steht Karin Opprecht in der Halle, fördert Talente oder spielt selber. Oder sie erledigt Büroarbeiten, weil sie bei Rapid Luzern nicht nur als Trainerin mit einem 50-Prozent-Pensum angestellt ist, sondern den Klub als Präsidentin auch leitet – das wiederum ehrenamtlich. Daneben führt sie ihre eigene Massage-Praxis. «Ich trage verschiedene Hüte», sagt die 57-Jährige, «solange der Spass vorhanden ist, mache ich das gerne.»

Rapid ist für die gebürtige Bernerin nicht irgendein Verein, und Tischtennis ist nicht zufällig ihr Hobby. Beides ist für sie Leidenschaft. Seit 33 Jahren engagiert sie sich nicht nur für die Existenz des Klubs, sondern auch für die Weiterentwicklung. Der Sport, der selten mediale Aufmerksamkeit erhält, fasziniert sie heute noch ebenso wie damals, als sie erstmals mit einem Schläger am Tisch stand.

Rapid Luzern als Talentschmiede

Dieses Spiel mit dem 2,7 Gramm leichten Ball ist an sich sehr populär. Viele glauben, über ordentliche Fähigkeiten zu verfügen, wenn sie in der Badi oder im Quartier auftrumpfen. Aber wer den Anspruch hat, die Feinheiten des Tischtennis zu beherrschen und auf hohem Niveau mitzuhalten, verbringt Stunden im Training. Idealerweise täglich.

Rapid-Spielerinnen (von links): Weronika Walna, Salomé Simonet und Niki Gallerachova. Bild: PD

Bei Rapid Luzern werden 60 bis 80 Kinder und Jugendliche regelmässig geschult. 42 davon besitzen aktuell eine Lizenz und bestreiten Wettkämpfe. Der Klub, der elf Nachwuchs-Equipen stellt, gilt als Talentschmiede. Wenn Opprecht von Zukunftshoffnungen spricht, könnte sie einige nennen. Zweifellos gehören diese zwei Junioren dazu: Der 15-jährige Ben Meier ist für die Jugend-EM nominiert; den 12-jährigen Lowis Vogler bezeichnet sie als «Topspieler», weil er in entscheidenden Phasen neben Können auch immer wieder Mut und die nötige Unbekümmertheit zeige.

Opprecht ist die Förderung der Breite ein Anliegen. Wer sich für diesen Sport entschieden hat, soll von kompetenten Leuten begleitet werden. Und natürlich hat sie ein Interesse daran, dass möglichst viele Spielerinnen und Spieler an die Spitze gelangen. Bei Rapid ist für diesen Bereich seit Januar Trainerin Monika Pietkiewicz zuständig. Die Polin, die eine 80-Prozent-Stelle hat, bringt als ehemalige Bundesligaspielerin und WM-Teilnehmerin reichlich Erfahrung mit.

Ein Trainingsraum ist rund um die Uhr verfügbar

Luzern gehört zu den Trainingsstützpunkten des nationalen Verbands Swiss Table Tennis. Die Turnhallen des Schulhauses Würzenbach sind die Heimat von Rapid mit seinen 207 Mitgliedern im Alter von zehn bis 82 Jahren, dazu steht in der Stadt ein Raum zur Verfügung, der Rapid City Court, der rund um die Uhr zu Trainingszwecken dient. Die Nachwuchsarbeit ist zentral für Karin Opprecht, sie verfolgt mit ihrem Team das Ziel, möglichst viele Spielerinnen und Spieler so auszubilden, dass sie den Durchbruch schaffen und für Rapid in der Elite der Frauen oder Männer antreten. Rapid zählte bei den Männern von 2005 bis 2016 zum Stamm der Nationalliga A und war 2020 wieder aufgestiegen. In diesem Frühjahr haben sich die Verantwortlichen dazu entschlossen, mit dem Team freiwillig in der Zweitklassigkeit fortzufahren – mit jungen Spielern aus den eigenen Reihen. Die Verpflichtung von Verstärkungen aus dem Ausland wäre mit zusätzlichen Kosten verbunden gewesen, weil das Budget mit 211’000 Franken ausgereizt ist. Geldgeber liessen sich keine weitere finden. Michael Frass sagt:

«Unsere Strategie ist es seit jeher, möglichst Spieler aus den eigenen Reihen in die Nationalliga zu führen.»

Der Finanzchef von Rapid, der es einst als Spieler bis in die NLB brachte, ist seit 22 Jahren im Verein tätig und der Partner von Karin Opprecht.

Die beiden sind das starke Duo bei Rapid Luzern, das sich mehr und mehr mit der Frage befasst, wie sie ihre Nachfolge regeln wollen. Die Gedanken an den Abgang beeinträchtigen aber in keiner Weise ihre Hingabe für ihren Sport und ihren Klub. Erst recht nicht, weil sie beide den Traum von einem Coup haben: Am 28. Mai steht das Luzerner NLA-Frauenteam im Superfinal. In Schaffhausen geht es gegen Neuhausen um den Schweizer Meistertitel. In der Geschichte von Rapid fehlt eine solche Auszeichnung auf Elite-Stufe – bislang reichte es bei den Frauen viermal zu einem zweiten Platz: 2015, 2017, 2018 sowie 2021. Die Männer belegten 2010 Rang 2.

Die Aussenseiterinnen im Superfinal

Das Team der Luzernerinnen wird von Weronika Walna (33) angeführt, sie wird für den Superfinal aus ihrer Heimat Polen in die Schweiz reisen. Wenn die Physiotherapeutin jeweils in Luzern weilt, wohnt sie im Haus Opprecht/Frass. Ebenfalls dabei ist Nikola Gallerachova (29), eine ehemalige Nachwuchsnationalspielerin Tschechiens, die seit zehn Jahren in der Schweiz lebt. Dazu kommt die erst 16-jährige Chinesin Zuo Shitong zum Zug. Die junge Frau mit Wohnsitz in Altdorf wurde vor zwei Monaten dreifache Schweizer Meisterin auf Stufe U-18 in den Kategorien Einzel, Doppel und Mixed. Fehlen wird Yana Timina, die Leaderin steht auch in Frankreich unter Vertrag und erhielt von ihrem Klub keine Freigabe. Und Medizinstudentin Salomé Simonet muss am 28. Mai im Rahmen ihres Praktikums einen Dienst absolvieren.

«Wir sind die klaren Aussenseiterinnen», sagt Karin Opprecht vor den Titelkämpfen vom übernächsten Wochenende.

«Trotzdem sehe ich eine Chance. Jeder Punkt zählt und sicher ist: Wir werden um jeden Punkt kämpfen. Wenn uns die Überraschung gelingen sollte, wäre das natürlich die absolute Krönung.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen