Gunzwil-Trainer Sebastian Schinder auf den Spuren von Ex-Juve-Trainer Maurizio Sarri Der FC Gunzwil (2. Liga regional) setzt mit Sebastian Schindler (38) auf einen Newcomer – und auf die Werte eines Dorfvereins. René Leupi 14.08.2020, 05.00 Uhr

Mit Sebastian Schindler hat der FC Gunzwil einen Trainer geholt, der sehr offensiv spielen lässt. Bild: Boris Bürgisser (Gunzwil, 8. August 2020)

Die letzten sieben Jahre hatte Gunzwil mit Sascha Imholz auf einen Spielertrainer gesetzt. Nun beginnt die Zeitrechnung auf dem Sportplatz Linden wieder bei null. Trainer statt Spielertrainer, junge, erfolgshungrige Spieler statt bestandene Cracks, der Charakter eines Dorfvereins soll wieder geweckt werden. Das Anforderungsprofil an den Trainer: ein ehrlicher Schaffer, einer, der mit jungen Spielern umzugehen weiss, einer, der ins Umfeld passt. Michele Castelli, der Sportchef des FC Gunzwil, fand mit Sebastian Schindler seinen «Wunschkandidaten». Anfang Jahr wurden die Weichen für die Zusammenarbeit gelegt, Ende Mai nahm der Deutsche seine Arbeit auf.

Dass der heute 38-Jährige in der Zentralschweiz landete, ist auch einem Zufall zu verdanken. Nach seiner Zeit als Junioren-Bundesligaspieler hatte der in Dresden aufgewachsene und im Grossraum Hamburg lebende junge Mann alles andere im Kopf als den Fussball, er wollte das Leben geniessen. Der Liebe wegen zog es Schindler nach der Jahrtausendwende nach Italien, im Ferienresort Golfo del Sole bei Grosseto in der Toskana wirkte er als Chef-Animateur. Dort erhielt Schindler 2010 vom heutigen FC-Luzern-Sportchef Remo Meyer einen Prospekt des Sport- und Feriencampsanbieter MS Sports in die Hand gedrückt. Mit Folgen, wie sich Jahre später herausstellen sollte. 2016 bewarb er sich beim Sportanbieter aus dem luzernischen Rickenbach, im Januar 2017 begann er als Freelancer für Fussallcamps, heute ist er Verantwortlicher Tanzen und der Fussballcamps im Tessin. «Nein», schmunzelt Schindler, tanzen könne er nicht und tanzen habe auch nichts mit Fussball gemeinsam. Er sei der Koordinator, für das tänzerische Element seien Fachkräfte zuständig.

Bei Rothenburg mit dem Punktemaximum gestoppt

Seine DNA sei auf Fussball ausgelegt, sagt der inzwischen im beschaulichen Ballwil lebende Schindler. «Die Spieler könnten mich nachts anrufen und eine Trainingseinheit verlangen. Ich würde umgehend auf dem Platz stehen.» Er sei eben Fussball verrückt. Schindler startete als Trainer der Seetaler B-Auswahl, wurde dann mit den Rothenburger A-Junioren Schweizer Meister. Und auch der Einstieg bei den Aktiven gelang nach Mass. Mit dem Drittligisten Rothenburg grüsste er nach der Vorrunde in der Gruppe 2 mit 11 Spielen und 33 Punkten. Dann stoppte ihn das Coronavirus.

Es kommt nicht von ungefähr, dass ein italienischer Trainer seine DNA prägt. Schindler ist Fan von Maurizio Sarri (61). Der am vergangenen Samstag bei Juventus Turin entlassene Sarri formte, als Schindler im Ferienresort arbeitete, aus Napoli ein Spitzenteam. «Und das mit einem mittelmässigen Kader», sagt Schindler. «Ich bin ein Trainer, der jeden Spieler in jedem Training weiterbringen will.» Schindler bevorzugt das 4-3-3-System, mit viel Ballbesitz, intensivem Angriffsspiel und hohem Pressing. Und er lebt den Fussball an der Seitenlinie: Immer in Bewegung, immer unter Strom, als wolle er seine Energie auf seine Spieler übertragen.

Kraft gibt ihm die 16 Monate junge Tochter

Bei der Frage nach dem Saisonziel zeigt sich der 38-Jährige zurückhaltender. «Gesichertes Mittelfeld», so Schindler, doch vor allem wolle er frischen Wind und neue Ideen in die Mannschaft bringen. Zum Auftakt wartet mit Hochdorf eine Herkulesaufgabe: «Hochdorf zählt zu den Favoriten. Nach diesem Spiel wissen wir, was die guten Resultate aus den Testspielen wert sind.»

Sebastian Schindler denkt bereits über die regionale 2. Liga hinaus, er verschweigt nicht, dereinst im Profifussball Fuss fassen zu können. Doch zuerst muss der Ballwiler das B-Diplom nachholen, das er im Frühling wegen des Coronavirus nicht absolvieren konnte. Doch wo tankt er seine Kraft? Die Antwort kommt mit einem Strahlen in den Augen: «Bei meiner 16 Monate alten Tochter Emily und meiner italienischen Lebensgefährtin finde ich die Ruhe und Ablenkung, die ich brauche, um immer Vollgas geben zu können.» Ein Rückhalt, der unabdingbar ist, will er seine Trainerkarriere im selben Tempo wie bisher vorantreiben.