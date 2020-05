Denis Faccenda verzichtet nach «veränderter Zielsetzung» auf das Traineramt beim FC Altdorf Der Zweitligist FC Altdorf muss erneut auf Trainersuche. Wunschkandidat Denis Faccenda, der für die nächste Saison schon zugesagt hatte, tritt das Amt nicht an. Die Gespräche für eine Nachfolgelösung sind im Gang. 28.05.2020, 11.38 Uhr

(pz) Am 9. April verkündete der FC Altdorf, dass er bei der Suche nach einem neuen Trainer fündig geworden sei. Der 32-jährige Denis Faccenda, selbst ehemaliger Junior und Spieler der 1. Mannschaft beim FCA, sollte ab Sommer 2020 die Führung des Fanionteams übernehmen. Dazu kommt es nun aber nicht: Aufgrund jüngst veränderter Zielsetzung hat sich Faccenda entschieden, das Traineramt nicht zu übernehmen. Dies verkündet der FC Altdorf am Donnerstag in einer Mitteilung. Der Urner Fussballverein bedauert diesen Entscheid sehr. Sportchef André Lussmann sagt zur Personalie: «Wir hätten die neue Saison sehr gerne mit Denis Faccenda in Angriff genommen. Leider haben wir aber aufgrund unerwarteter Abgänge, vor allem auch von einheimischen Spielern, nun sportliche eine neue Ausgangslage, die unseren ursprünglich geplanten Weg ziemlich verändert hat.» Wie unsere Zeitung weiss, werden sechs Spieler den Club verlassen.

Denis Faccenda. Bild: PD

Über die sportlichen Ziele wird der Verein informieren, sobald die Trainerfrage gelöst und die Kaderplanung abgeschlossen ist. «Wir werden unsere Strategie trotz dieser schwierigen Situation nicht ändern. Unser Ziel bleibt weiterhin eine einheimische Mannschaft mit maximal zwei bis drei qualitativ guten auswärtigen Spieler zu stellen», erklärt der Sportchef.

Bezüglich der neuen Trainerlösung laufen aktuell Gespräche. «Für uns ist wichtig, eine Lösung zu finden, die unsere junge Mannschaft formen und weiterentwickeln kann», sagt André Lussmann.