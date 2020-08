Die Zuger Drittligisten sind für die beginnende Fussballsaison gerüstet Baar, Hünenberg, Steinhausen und Zug starten in die Saison. Alle vier Mannschaften nehmen die am 22. August beginnende Spielzeit hoffnungsvoll in Angriff. Martin Mühlebach 21.08.2020, 05.00 Uhr

Die Baarer standen nach dem Abschluss der Vorrunde 2019/20 punktgleich mit Sins an der Tabellenspitze der Gruppe 1 in der 3. Liga. Man durfte auf das Erreichen der Aufstiegsrunde hoffen. Diese Hoffnung wurde durch den coronabedingten Saisonabbruch geknickt. Der Sportchef Hans-Peter Wolf sagt: «Wehklagen nützt nichts, wir schauen vorwärts.» Und das voller Zuversicht, denn Wolf verkündet mit Freude: «Wir konnten unser 22-köpfiges Kader der vergangenen Saison zusammenhalten.» Besonders stolz ist er, dass 16 Spieler ihre Juniorenzeit beim FC Baar absolviert hätten. Für die einheimischen Zuschauer sei es deshalb nicht schwer, sich mit der Mannschaft zu identifizieren.

Viele Vorschusslorbeeren erhält der Trainer Alberto Rodriquez: «Er lässt seine Mannschaft ein System spielen, das jedem Einzelnen entspricht. Und er stellt seine Spieler gut auf den jeweiligen Gegner ein, wobei die Stärken des eigenen Teams im Vordergrund stehen.» Zudem habe Rodriquez eine sehr gute Mischung zwischen dem Sportlichen und Gesellschaftlichen gefunden. Der FC Baar muss zum Saisonauftakt am Sonntag beim erneut stark eingestuften FC Sins antreten. Der Baarer Sportchef meint: «Nach dem Abpfiff wissen wir schon ziemlich genau, wo wir stehen.»

Zuzüge: Diego Messina (Steinhausen), Alexander Elsener (Zug 94), Diago Almeida Martins (zurück nach Pause), Jon Fritsche (A-Junioren).



Abgänge: Julian Wüest (Cham), Leonard Reci (Steinhausen), Lukas Bolzli (Hochdorf).

Der im Sommer 2019 nach längerer Abwesenheit wieder in die 3. Liga aufgestiegene FC Hünenberg fand sich in der neuen Umgebung gut zurecht. Das Team von Spielertrainer Eloy Aneas fuhr in den elf Vorrundenpartien beachtliche 20 Punkte ein und überwinterte auf dem hervorragenden 4. Tabellenrang. Der Hünenberger Sportchef Martin Kaufmann betont: «Unser Ziel ist es, die im vergangenen Jahr zu bestätigen und mit unserem jungen Team weitere Fortschritte zu machen. Wir verfügen mit Spielertrainer Eloy Aneas, mit dem Torhütertrainer Roger Friedli und dem Co-Trainer Cüneyt Tatlici über einen ausgewiesenen Staff, der unsere jungen Spieler zu fordern und fördern versteht.» Indem der Fokus in den nächsten Jahren vorwiegend auf die Nachwuchsförderung gerichtet werde, setze man bewusst auf Kontinuität.

Zuzüge: Matias Vrazic (Hochdorf), Moreno Villiger (Kickers), Vitor Pereira (Küssnacht), Enis Etemi (Ibach).



Abgänge: Alen Rako (Rücktritt), Rigain Kipoy (unbekannt), Cüneyt Tatlici (neu Co-Trainer), Milan Saric (neu A-Juniorentrainer), Oliver Gehrig, Oliver Julier (beide Studium).

Mit nur sieben Punkten aus den elf Vorrundenpartien lag Steinhausen in der vergangenen Winterpause auf dem ungemütlichen 10. Tabellenrang – mit nur einem Punkt Reserve auf den ersten Abstiegsrang. Angesichts dieser ungemütlichen Tabellenlage sah sich die Vereinsleitung gezwungen, die Reissleine zu ziehen und Paul Börlin an Stelle von Egidio Verta als Trainer zu verpflichten. Dann folgte der Saisonabbruch. Dank diesem stand Börlin nun genügend Zeit zur Verfügung, um seine Mannschaft kennen zu lernen und auf Vordermann zu bringen. Bruno Beck verrät: «Dank der intensiven, harten Arbeit unseres Trainers hat die Mannschaft erkennbare Fortschritte gemacht. Wir hoffen, einen guten Saisonstart zu erwischen, und schon bald mit dem Abstieg nichts mehr am Hut zu haben.» Um gut gerüstet zu sein, habe man in einem viertägigen Trainingslager in Celerina nebst harter Arbeit den Teamgeist gefestigt, ergänzt Beck.

Zuzüge: Dario Buob, Leonard Reci (beide Baar), Mattej Klaric (vereinslos), Dimitri Birnstiel, Jeremy Walker (beide A-Junioren).



Abgänge: Diego Messina (Baar), Nicola Parente (Zug94II).

Besnik Reci, der die zweite Mannschaft von Zug 94 während mehrerer Jahre trainierte und zu einem Spitzenteam formte, amtet nun als Sportchef des Zuger Stadtklubs. Er sagt: «Unser neu formiertes 3.-Liga-Team sollte die bevorstehende Saison meines Erachtens auf einem der ersten fünf Tabellenplätze abschliessen. Mit Egidio Verta konnten wir einen Trainer verpflichten, der als ehemaliger Spieler des Fanionteams die Verhältnisse unseres Vereins aus eigener Erfahrung kennt.» Dasselbe gelte auch für den zentralen Mittelfeldspieler Florim Mani, der nach einer längeren, verletzungsbedingten Pause wieder auf das Spielfeld zurückkehrt.

Er glaube, so Reci, dass Verta und Mani eine neue Spielphilosophie kreierten, die kurz- bis mittelfristig zum Erfolg führen würde. Bis zum Abschluss der Transferperiode Ende August, würde der Kader der Zuger voraussichtlich noch ein paar Änderungen erfahren.

Zuzüge: Egidio Verta (Trainer), Oliver Moreno (Assistenztrainer), Elton Makumbi (Kriens), Florim Mani und Enis Kurtaran (beide erste Mannschaft), Nicola Parente (Steinhausen), Edonis Salihu (Küssnacht), Muhammed Cakir (vereinslos).



Abgänge: Ajdin Kucukovic, Samuel Pfister (beide unbekannt).