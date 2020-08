Sursee-Captain Lukas Graf spricht vor dem Saisonstart über seinen Trainer und den Umbruch im Team Der FC Sursee startet am Samstag auswärts gegen Emmenbrücke in die neue Meisterschaft. Mittelfeldakteur und Captain Lukas Graf blickt auf die Saison voraus. Simon Wespi 20.08.2020, 11.32 Uhr

Umbruch, Mutation, Veränderung oder Neuausrichtung? Zutreffend sind alle Schlagwörter. Denn der FC Sursee geht einen neuen Weg. Beim 2.-Liga-Inter-Verein steht ein neuer Trainer an der Seitenlinie und die Mannschaft wurde mit jungen Spielern bestückt. So geplant war dies nicht. «Wir haben mehr Abgänge als erwartet», sagt Sportchef Erich Möstl. Gleich mehrere Spieler von der 2. Mannschaft schafften den Sprung ins Fanionteam. «15 von 20 Spielern im Team sind nun Surseer», hält Möstl fest.

Führt den FC Sursee als Captain aufs Spielfeld: Mittelfeldspieler Lukas Graf. Bild: Cäcilia Bussmann (Sursee, 17. August 2020)

Die Eckpfeiler der Mannschaft sind hingegen allesamt noch an Bord. Einer davon ist Mittelfeldspieler Lukas Graf. Der 26-Jährige spielt seit seiner Jugendzeit für den FC Sursee. Er debütierte bereits in der Saison 2010/11 in der ersten Mannschaft. Heute ist er Captain. Umbrüche nach einer Saison sind für ihn nichts Neues. «Wir sind uns das gewöhnt. Wir machen das Beste daraus. Aber klar, wir müssen uns zuerst kennen lernen und das braucht eine gewisse Zeit», so der Routinier.

Die Testpartien in der Saisonvorbereitung verliefen nicht nach Wunsch. «Wir hatten viele Abwesende und Verletzte. Wir traten oft mit einem knappen Kader an», erklärt Graf. Die Testergebnisse seien jedoch mit Vorsicht zu geniessen. Denn viele Spiele absolvierte Sursee gegen Erst-Liga-Teams.

«Feuchter ist sehr ehrgeizig und zielstrebig»

Das junge Team wird von Daniel Feuchter gecoacht. Er fungierte letzte Saison unter Pascal Bader als Assistenz-Trainer. Graf kennt ihn bestens. «Ich hatte ihn als Mitspieler und Captain im Team und konnte viel von ihm profitieren.» Der neue Übungsleiter sei sehr kommunikativ. «Dani geht auf die Spieler ein, das ist sehr wichtig. Zudem ist er sehr ehrgeizig und arbeitet zielstrebig», schwärmt der Mittelfeldakteur.

Lukas Graf arbeitet in Beromünster als Hochbauzeichner. Im Herbst beginnt er die Bauleiterschule auf dem Campus in Sursee. Wohnhaft ist der gebürtige «Möischter» in Luzern. Zusammen mit Kollegen wohnt er in einer Wohngemeinschaft. Angesprochen auf seine Ziele in der neuen Spielzeit, meint Graf: «Ich möchte mich als Captain im Team einbringen und den Weg den Sursee eingeschlagen hat, mitgestalten und die Jungen unterstützen und fördern», erklärt er.

Die Jungen integrieren und entwickeln

Der FC Sursee beginnt die neue Saison am Samstag (18.00 Uhr) auswärts. Gegner ist der FC Emmenbrücke – ein echter Gradmesser zum Saisonbeginn. Für den Mittelfeldregisseur, der unter Feuchter neu auf der 8er-Position spielt, ein Favorit in der Gruppe 4 der 2. Liga Interregional. «Eine Ungewissheit ist da. Aber das ist normal vor dem Saisonstart», sagt Graf. «Trotzdem ist viel möglich. Wir wollen punkten.»

Vom Verein wurde kein Rangierungsziel ausgerufen. Trotz vielen Fragezeichen ist Graf dennoch ambitioniert. «Im vorderen Mittelfeld mitspielen sollte möglich sein. Wir haben eine gute Achse im Team.» Die Jungen integrieren und entwickeln geniesse vorderhand Priorität. Doch der Start in die Meisterschaft sei ebenso wichtig. «Wir wollen das Spiel bestimmen und einen erfrischenden Fussball spielen. Die Zuschauer sollen Freude haben.»