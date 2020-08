FCL-U21: Super-League-Debüt ist für Julian Hermann das bisherige Karriere-Highlight Julian Hermann debütierte kürzlich in der Super League. Bei den U21-Junioren des FCL ist er ein Leistungsträger. Stephan Santschi 14.08.2020, 05.00 Uhr

Julian Hermann in der Naturheilpraxis seiner Mutter Astrid: «Sie sorgt dafür, dass ich trotz Blessuren am nächsten Tag wieder auf dem Platz stehen kann.» Bild: Boris Bürgisser (Ebikon, 13. August 2020)

«Ein Kindheitstraum ist wahr geworden.» Julian Hermann macht keinen Hehl daraus, wie viel ihm der erste Einsatz mit dem Super-League-Team des FC Luzern bedeutet. Am Montag, 3. August, wurde er im letzten Saisonspiel auswärts gegen Basel in der 71. Minute für Ryder Matos eingewechselt. «In diesen 19 Minuten habe ich nichts mehr um mich herum wahrgenommen, ich befand mich wie in einem Film», schildert der 19-jährige Ebikoner das Highlight seiner bisherigen Karriere.

Hermann war das zwölfte FCL-Eigengewächs, das in der abgelaufenen Spielzeit in der Super League debütierte. Seine Beförderung war eine Notfallmassnahme, nur zwölf Tage konnte er sich auf sein Début vorbereiten. Am 22.Juli gegen Sion verletzten sich nämlich gleich vier NLA-Spieler, woraufhin die Junioren Hermann, Lino Lang und Nenad Zivkovic nachnominiert wurden. «Drei Tage davor war ich noch auf Zypern in den Ferien», erzählt Hermann und lacht.

Wenn am Samstag in Bassecourt die 1.-Liga-Saison beginnt, wird Julian Hermann wieder mit der U21-Equipe des FC Luzern auflaufen. «Damit kann ich sehr gut leben», sagt er. «Sportchef Remo Meyer wies mich darauf hin, dass ich nun nicht nachlassen soll.» Bei den ältesten FCL-Junioren ist Hermann ein Leistungsträger im zentralen Mittelfeld. Ein läuferisch starker Box-to-box-Midfielder, wie es im Jargon heisst, einer also, der den Raum zwischen den Strafräumen beackert.

Die Erfahrungen, die er während den knapp zwei Wochen mit den Profis machte, will er nun für seine Entwicklung nutzen. Sehr eindrücklich sei es gewesen, wie positiv ein David Zibung auf die Teamstimmung einwirke. Wie leidenschaftlich sich Pascal Schürpf für das Kollektiv einsetze. Und wie ballsicher ein Idriz Voca agiere. «Offenstehen», diese Korrektur höre er oft von U21-Trainer Sandro Chieffo, sagt Hermann, was so viel bedeutet wie: «Wenn ich mich anbiete, muss ich mir mit einem Blick über die Schulter schon vor dem Pass einen Überblick über die Spielsituation verschafft haben.» Frenkie de Jong von seinem Lieblingsklub, dem FC Barcelona, schaut er diesbezüglich am liebsten zu.

Begonnen mit Fussball hat Julian Hermann schon als Fünfjähriger beim FC Ebikon. Zunächst war er Stürmer, nach seinem Wechsel in die U12-Auswahl des SC Kriens wurde er zum Mittelfeldspieler umfunktioniert. Dort fühlt sich der 1,80-Meter grosse Athlet am wohlsten, kann sowohl in defensiver als auch offensiver Hinsicht grossen Einfluss auf das Spiel seines Teams nehmen. Im U15-Alter stiess er schliesslich zum FCL. Besondere Erwähnung findet seine Familie, die ihn stets unterstütze. Auch sein Vater und sein Bruder lieben Fussball. «Und meine Mutter sorgt dafür, dass ich trotz Blessuren am nächsten Tag wieder auf dem Platz stehen kann.» Astrid Hermann führt in Ebikon eine Naturheilpraxis und bittet ihren Sohnemann schon mal zur Blutegel- oder Vitalfeldtherapie. «Mir hilft das unglaublich gut bei einer Schwellung oder Knochenhautentzündung.»

Als Nächstes will Hermann seine Leaderrolle bei den Luzerner U21-Junioren noch effektiver ausfüllen und dem Team zu einer Klassierung im vorderen Tabellenbereich verhelfen. Dass er im Frühjahr vom Verein keinen Nachwuchsvertrag erhielt, habe ihn zwar enttäuscht. «Mein Début in der Super League, das wie aus dem Nichts kam, zeigt mir aber, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Jetzt muss ich dran bleiben.» Damit er in einem Jahr, wenn er die Talent-School der Frei’s Schulen abschliesst, für den ersten Profivertrag bereit ist.