Jan Elvedi wechselt vom SC Kriens per sofort zum SSV Jahn Regensburg Im Sommer 2018 stiess Innenverteidiger Jan Elvedi vom FC Wohlen zum SC Kriens. Nun wechselt der bald 24-jährige Zürcher in die zweite Bundesliga zum SSV Jahn Regensburg. 24.07.2020, 10.53 Uhr

Jan Elvedi. Bild: PD

(zim) Jan Elvedi unterschrieb beim deutschen Zweitligisten SSV Jahn Regensburg einen Vertrag über zwei Jahre, wie der SC Kriens am Freitag mitteilte. Während seiner Zeit in Kriens lief Jan 70 Mal für den SCK auf und kam dabei auf 6270 Spielminuten. «Die Zeit in Kriens war für mich schlicht wundervoll. Der SCK hat mir die Chance geboten, den nächsten Schritt in meiner Karriere zu machen», wird Jan Elvedi in der Mitteilung zu seinem Wechsel zitiert.