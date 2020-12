Rothenburg Autofahrer baut Selbstunfall und verletzt sich leicht Am Montagnachmittag verunfallte auf der Autobahn A2 in Rothenburg ein Autofahrer. Er wurde leicht verletzt und musste ins Spital gefahren werden. 28.12.2020, 17.12 Uhr

Das Auto des 37-jährigen Lenkers erlitt Totalschaden. Bild: PD / Luzerner Polizei

(chi) Ein Autofahrer fuhr am Montagnachmittag auf der Autobahn A2 in Rothenburg Richtung Norden und baute einen Selbstunfall. Dies schreibt die Luzerner Polizei in einer Mitteilung.