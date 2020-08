SC Kriens verpflichtet Ibrahima Dieng und Rafael Zbinden Der SC Kriens vermeldet zwei Zuzüge für die nächste Saison: Vom spanischen Drittligisten Haro Deportivo kommt Ibrahima Dieng, von der zweiten Mannschaft des SC Freiburg Rafael Zbinden. 07.08.2020, 14.56 Uhr

Ibrahima Dieng Bild: Facebook

(rem) «Ibrahima ist ein robuster, grossgewachsener Stürmer, der uns mit seiner Präsenz im gegnerischen Strafraum und seiner Dynamik weiterhelfen wird», wird SCK-Sportchef Bruno Galliker in einer Mitteilung zitiert. In der vergangenen Saison erzielte der gebürtige Senegalese in 23 Spielen sieben Tore für den spanischen Drittligisten Haro Deportivo. Der 22-Jährige hat beim SC Kriens einen Vertrag über zwei Jahre unterzeichnet. Ibrahima Dieng hat auf seinem Facebook-Profil ein paar Highlights aus der letzten Saison gepostet: