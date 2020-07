Maskenpflicht für Fans, Sektoreneinteilung im Stadion: So soll in der Zentralschweiz trotz Corona Fussball gespielt werden Nächste Woche startet der Breitenfussball in die neue Saison. Der FC Schötz zeigt sich dabei von seiner kreativen Seite, in Emmenbrücke gilt Maskenpflicht für Fans. Stephan Santschi 29.07.2020, 18.52 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Am wichtigsten ist, dass wir wieder spielen können.»

Urs Dickerhof, der Präsident des Innerschweizerischen Fussballverbands, spricht den Mitgliedern der über 80 IFV-Klubs aus der Seele. Der Ball soll nach dem Abbruch der letzten Saison am 13. März auch im Breitensport wieder rollen, am Freitag nächster Woche erfolgt mit dem Cup-Qualifikationsspiel der 1.Liga zwischen Buochs und Schötz der Startschuss. Um die Rahmenbedingungen für einen geregelten Spielbetrieb gewährleisten zu können, hat Robert Breiter, der Generalsekretär des Schweizerischen Fussballverbands, allen Regionalverbänden einen Katalog zum Schutzkonzept zugestellt (siehe Box). Den erhalten nächste Woche auch die Klubs.

So soll trotz Corona gespielt werden In den nächsten drei Wochen wird in der Zentralschweiz kontinuierlich der Betrieb im Breitenfussball wieder aufgenommen. Zwecks Vorbeugung von Infektionen mit dem Coronavirus müssen sich die Vereine an die kantonalen Vorgaben und das Schutzkonzept des Schweizerischen Fussballverbands halten. Die Garderoben dürfen nur benutzt werden, wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden kann. Deshalb empfiehlt der SFV, umgezogen anzureisen. Für die An-/Abreise zu Spielen in Team-Bussen, Mini-Bussen oder Fahrgemeinschaften wird das Tragen einer Schutzmaske empfohlen. Bis Ende August gilt die Obergrenze von 1000 Zuschauern (ohne Spieler, Schiedsrichter etc.). Wird der Mindestabstand nicht eingehalten und sind keine Schutzmasken vorgesehen, muss der Veranstalter die Kontaktdaten der Anwesenden erfassen. Dabei muss sichergestellt werden, dass sich diese in separaten Sektoren zu 300 Personen befinden (je nach Kanton: 100). Die Spieler sollen auf Handshakes verzichten und aus eigenen Behältern trinken. Bei einem Coronafall entscheidet der jeweilige Kantonsarzt über das Vorgehen. Haben mindestens sechs Spieler die gleiche infektiöse Krankheit oder sind in Quarantäne, kann die Verschiebung eines Spiels beantragt werden. Der IFV will derweil Spiele vermehrt auf den Sonntag legen, damit sich die Partien am Wochenende besser verteilen. Zudem kann schon um 8 Uhr begonnen werden. Wegen Corona verlegte Spiele können nach dem Vorrundenschluss im November nachgeholt werden. G- und F-Juniorenturniere werden nur kantonal durchgeführt. (ss)



Parallel dazu trafen sich am letzten Dienstag Vertreter des IFV mit Klubs aus den sieben Kantonen unseres Einzugsgebietes (Luzern, Zug, Uri, Schwyz, Ob- und Nidwalden, Aargau), um sich auszutauschen. «Die Ausgangslage ist für uns eine besondere, weil gewisse Kantone schärfere Coronavorgaben machen, als es der Bundesrat tut», erklärt Dickerhof. Namentlich sind das die Behörden von Luzern, Zug und Aargau, die eine Sektoreneinteilung im Stadion à 100 Personen fordern (Bund: 300), wenn der Minimalabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann und keine Schutzmasken vorgesehen sind.

Maskenpflicht für Fans in Emmenbrücke

Der FC Emmenbrücke sah sich daraufhin veranlasst, ab August an Heimspielen seiner Aktivmannschaften eine Maskenpflicht für die Zuschauer einzuführen. Was hält der IFV von diesem Alleingang? «Jeder Klub kann das in Absprache mit der Gemeinde selber entscheiden. Eine allgemeine Maskenpflicht werden wir aber von Seiten des IFV nicht empfehlen.» Bisher seien ihm keine Vereine bekannt, die dem Emmenbrücker Vorbild folgen. Eine Hygienemaske sollte übrigens nach dem Überstreifen bis zum Ende des Gebrauchs nicht mehr berührt werden. Wer sie zum Schutz vor einer Infektion korrekt tragen will, indes nicht auf ein Bier verzichten mag, müsste sich daher bei jedem Schluck vor und nach dem Aus- und Anziehen der Maske die Hände waschen oder desinfizieren.

Einen anderen Ansatz verfolgt der FC Schötz. An seinem Vorbereitungsturnier Mitte Juli war der 1.-Ligist auf dem linken Fuss erwischt worden. Just am Tag der Halbfinals verkündete der Kanton Luzern die verschärften Massnahmen für Veranstaltungen. «Innerhalb von eineinhalb Tagen haben wir für den Finaltag drei Sektoren für jeweils 100 Zuschauer einrichten müssen», berichtet Ivo Frey, der Präsident des FC Schötz.

Ab dem 7. August soll der Ball im Regionalfussball (hier eine Szene aus der 1.-Liga-Partie Schötz gegen den FCL U21) wieder rollen. Bild: Boris Bürgisser (Schötz, 20. September 2019)

IFV will Schötzer Idee als Empfehlung prüfen

Und so hat es funktioniert: Beim Eingang erhielten die Zuschauer ein Band für das Handgelenk mit der jeweiligen Farbe des Sektors. Einer war auf der Tribüne, einer auf der Terrasse und einer auf der gegenüberliegenden Platzseite auf der Stehplatzrampe. Mittels Absperrbändern fanden die Zuschauer zu den separaten Toiletten und Ausschankstellen. «Auf der Tribüne liessen wir jeweils einen Platz unbesetzt.» Für die Stehplatzrampe errichtete man einen mobilen Verpflegungsstand sowie WC-Kabinen und Urinale von Toi-toi. «Alles hat tipptopp geklappt. Entsprechend dem Zuschauerauflauf und den Vorgaben des Kantons werden wir es auch in den Meisterschaftsspielen so handhaben», erklärt Frey.

Urs Dickerhof und der IFV zeigen Interesse an der Schötzer Vorgehenweise und prüfen in den nächsten Tagen, ob sie ihre Vereine mit Empfehlungen zur Einrichtung von Zuschauersektoren unterstützen können. Damit der Fussball auch in der Breite bald wieder rollt.