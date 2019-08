Transfercoup! Der FC Emmenbrücke verpflichtet die Ex-FCL-Profis Puljic und Pacar

Der FC Emmenbrücke ist in zwei Jahren von der 3. Liga in die 2. Liga interregional durchmarschiert. Nun verstärkt sich der FCE mit zwei ehemalige Profis des FC Luzern.

Der FC Emmenbrücke ist in zwei Jahren von der 3. Liga in die 2. Liga interregional durchmarschiert. Nun verstärkt sich der FCE mit zwei ehemalige Profis des FC Luzern.

(jwe) 100-jährig wird der FC Emmenbrücke im Jahr 2021. Bis dahin will der FCE in der 1. Liga spielen. Kein unrealistisches Ziel, nach dem Durchmarsch von der 3. Liga in die 2. Liga interregional in den letzten beiden Jahren.

Nun macht der Verein ernst: In einer Mitteilung auf der Vereinshomepage verkündet er die Verpflichtung von Tomislav Puljic und Janko Pacar – beides sind ehemalige Profis.

Das Video zu den beiden Transfers:

Puljic auch mit Ausbildungs-Aufgaben

Der 36-jährige Kroate Puljic spielte zuletzt für den FC Vaduz. Im FCL-Dress war der 1.92-grosse Verteidiger ein Publikumsliebling. Neben seinem sportlichen Engagement wird Puljic weitere Aufgaben im Bereich der Ausbildung beim FC Emmenbrücke wahrnehmen. Der Kroate wird in der Mitteilung so zitiert:

«Ich freue mich auf meine neuen Aufgaben, und dass ich meine Erfahrung sowohl dem Verein als auch an unsere jungen Spieler weitergeben kann.»

In Zukunft spielt Tomislav Puljic im FCE-Gelb statt wie hier im Jahr 2016 im FCL-Gelb. (Bild: Martin Meienberger/Freshfocus)

Gemäss der Mitteilung wird Tomislav Puljic beim Saisonauftakt gegen den FC Aegeri (20 Uhr, Stadion Gersag) noch nicht im Kader von Emmenbrücke stehen.

Pacar schon einsatzbereit

Der 28-jährige Stürmer Pacar spielte zuletzt in der Promotion League für Yverdon. Er seit längerem mit dem Fanionteam und trug beim Testspiel gegen den SC Buochs erstmals das gelb-schwarze Trikot. In der Mitteilung lässt er sich wie folgt zitieren:

«Der FC Emmenbrücke verfügt über eine erfolgreiche und eingespielte Mannschaft, sowie mit Jean-Daniel Gross über einen Trainer, den ich sehr gut kenne und schätze. Entsprechend leicht fiel mir der Entscheid, in die Innerschweiz zurückzukehren.»

Die beiden Spieler haben einen Vertrag für eine Saison unterschrieben und sind ab sofort für den FC Emmenbrücke spielberechtigt.