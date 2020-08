Yanick Bäuerle macht Emmens Abwehr grösser Goalie Yanick Bäuerle will sich mit dem regionalen Zweitligisten Emmen nach vorne orientieren. Stephan Santschi 14.08.2020, 05.00 Uhr

Yanik Bäuerle, Torhüter des SC Emmen

Bild: Boris Bürgisser (Emmen, 13. August 2020)

«Eigentlich war die Defensive nie unsere Stärke. Doch wir haben konsequent daran gearbeitet», sagt Emmens Trainer Dragan Bijorac. Das Ergebnis lässt sich sehen: In der letzten Saison, die aufgrund des Coronavirus nach der Vorrunde abgebrochen worden ist, hatten die Luzerner die statistisch beste Abwehr der 2. Liga regional. In 13 Partien kassierten sie 18 Gegentreffer, was im Schnitt 1,4 pro Spiel sind. Zum Vergleich: In der Saison 2016/17 landeten noch 2,4 Bälle pro Spiel im eigenen Netz.

Die verbesserte Stabilität in der Abwehr ist ein Hauptgrund, weshalb sich die Emmer in den letzten Jahren zu einem Spitzenteam gemausert haben, ein anderer ist das gepflegte Spiel nach vorne. In den vergangenen drei Spielzeiten klassierten sie sich auf den Rängen 3, 3 und 4. «Auch in der kommenden Saison wollen wir nach oben schauen», sagt Yanick Bäuerle. Er ist der Goalie der Emmer und massgeblich dafür verantwortlich, dass auch in Zukunft die Null hinten so oft wie möglich stehen bleibt. Seine Stärke ist das Spiel auf der Linie und in der Luft, verbesserungsfähig ist die Spielauslösung.

Harte Konkurrenz bei Gastspiel in Buochs

Der heute 25-jährige Bäuerle fand schon als F-Junior beim SC Emmen zu seiner Position zwischen den Pfosten. «Unser Goalie hatte Angst vor dem Ball, also kam es zum Wechsel. Der Trainer stellte dann den Grössten ins Tor», erzählt Bäuerle und lacht. Schon damals fiel er mit seiner Körperlänge auf, heute misst er 1,90 Meter und strahlt damit nur schon optische Präsenz aus. Als 19-Jähriger wechselte er zum SC Buochs und obwohl er mit den Nidwaldnern in die 1. Liga aufstieg, war es keine einfache Zeit. «Ich habe nicht immer gespielt, war meistens Torhüter Nummer zwei hinter Samuel Blättler.» Als seine Chance kam, als er sich zum Stammkeeper mauserte, warf ihn ein Kapselriss im Daumen wieder zurück.

Seit 2017 ist Bäuerle zurück bei seinem Stammklub. Der Aufwand in der 1. Liga wurde ihm mit dem 100-Prozent-Job als Hochbauzeichner in einem Ingenieurbüro zu viel. In Emmen möchte er «ein Rückhalt sein, eine feste Grösse». Im Bewusstsein, dass auch beim Zweitligisten Konkurrenzkampf herrscht. «Bei uns ist keiner gesetzt, die Leistungen unter der Woche entscheiden», sagt Trainer Bijorac. Für Bäuerle bedeutet dies: Wenn David Mühlebachs schulisch bedingte Absenzen abnehmen, wird das Duell um die Nummer eins noch härter werden. «Darin sehe ich nichts Negatives, wir haben es super zusammen. Sportlich ist das ein Ansporn für mich», versichert Bäuerle.

LSC – ein echter Gradmesser zum Auftakt

Der Emmer Kader zeichnet sich dabei durch die grosse Anzahl an Eigengewächsen aus. «Auf diese Weise vertreten wir Emmen eher als unser Nachbar, der eine andere Strategie wählt», sagt Bäuerle mit Blick zum FC Emmenbrücke, der eine Liga höher spielt und mit auswärtiger Hilfe eine Vorwärtsstrategie verfolgt. Wenn es mit den eigenen Ressourcen drinliegt, ist man aber auch in Emmen dem Aufstieg in die 2. Liga inter nicht abgeneigt.

Nach der langen Pause gilt der Fokus nun zunächst aber vor allem auf dem Finden der Automatismen. Am Samstag (18 Uhr, Hubelmatt) wartet mit dem Auswärtsspiel beim Luzerner SC gleich zum Auftakt ein echter Gradmesser auf die Emmer. Gegen die Nummer eins der vergangenen Saison verloren sie ihr letztes Pflichtspiel vor neun Monaten mit 1:2. «Mit ihnen haben wir immer etwas Mühe. Diesmal wollen wir mehr als einen Punkt mitnehmen», sagt Bäuerle.

2. Liga regional

1. Runde. Samstag. 17.00: Entlebuch – Altdorf. – 18.00: Luzerner SC – Emmen, Sursee II – Stans, Cham II – Sempach, Schattdorf – Obergeissenstein, Gunzwil – Hochdorf. – 20.00: Littau – Eschenbach.