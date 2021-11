Ad Astra Sarnen entlässt Trainer Mikael Öhman

Unihockey Keine einvernehmliche Trennung: Ad Astra entlässt Mikael Öhman Der Trainer des Sarner NLA-Unihockeyklubs ist aus «disziplinarischen Gründen» suspendiert worden. Peter Birrer 04.11.2021, 17.23 Uhr

Abruptes Ende in Sarnen: Mikael Öhman ist bereits zurück in seine Heimat Schweden gereist.

Im Juli erst kam Mikael Öhman in die Schweiz. Für den Schweden war es eine Rückkehr in das Land, in dem er vor der Jahrtausendwende schon einmal Trainer gewesen war, damals bei Lok Reinach. Der 49-Jährige unterschrieb einen Vertrag bei Ad Astra und unlängst schwärmte er noch von den Bedingungen im Verein, davon, dass er sich in Sarnen bestens aufgehoben fühle, «wie in einer Familie. Das ist ein fantastischer Klub».

Aber nun ist dieses Kapitel – ziemlich überraschend und äusserst abrupt – zu Ende: Öhman ist nicht mehr Trainer der Obwaldner, er hat seine Arbeit bei einer Holzbaufirma niedergelegt und ist bereits zurück in seine Heimat gereist. Offenbar möchte er die Trennung so darstellen, dass diese in «gegenseitigem Einvernehmen» erfolgt sei. Aber die Klubleitung von Ad Astra ist gegenteiliger Ansicht und hat auch nicht vor, das für sich zu behalten. Präsident André Küchler führt «disziplinarische Gründe» an, die zur Suspendierung geführt hätten. Was das konkret bedeutet? Darauf will er nicht näher eingehen:

«Das muss als Erklärung genügen. Wir haben unsere Argumente, warum wir so gehandelt haben. Wir wehren uns nur gegen die Darstellung, dass wir uns einvernehmlich getrennt haben.»

«Enttäuscht, dass es so weit kommen musste»

Küchler hat sehr turbulente, unangenehme Tage hinter sich, Tage mit vielen Sitzungen und Gesprächen. «Wir haben ihn mit allen Mitteln, die uns zur Verfügung standen, unterstützt. Aber geholfen hat es nichts. Wir mussten eingestehen, dass die Zusammenarbeit leider nicht fortgeführt werden kann.» Und: «Unterschiedliche Auffassungen von professionellem Verhalten und unserer Zusammenarbeit haben uns zu diesem Schritt gezwungen. Wir sind enttäuscht, dass es überhaupt so weit kommen musste.»

André Küchler selber hatte die Hoffnung, ja Überzeugung, mit Öhman einen exzellenten Ausbildner gefunden zu haben. Einen Trainer, der es schaffen würde, die Talente von Ad Astra zu fördern und auf ein so hohes Niveau zu bringen, dass der Klub bis in zwei Jahren deutlich besser aufgestellt sein würde. Umso frustrierender ist für ihn der Schnitt, wenngleich er noch einmal betont:

«Es gab keine Alternative dazu.»

Doppelrunde mit einer Interimslösung

Sportlich, das ist Fakt, ist Ad Astra Sarnen bislang nicht im gewünschten Tempo vorangekommen. Der Start gelang mit zwei Siegen zwar, aber danach folgten sechs Niederlagen in Serie – und das, obwohl mit Alexander Rudd im Sommer ein Spieler von Weltklasseformat verpflichtet werden konnte.

Interimistisch übernehmen nun die Nachwuchstrainer Magnus Hedlund und Michal Rybka die Mannschaft, die an diesem Wochenende eine Doppelrunde absolviert: Am Samstag trifft Ad Astra auswärts auf den UHC Uster (15 Uhr), am Sonntag in Sarnen auf den UHC Waldkirch-St.Gallen (19 Uhr). Bereits im Gang ist die Suche nach einem neuen Cheftrainer.

Die Entlassung von Öhman hat laut Küchler keinen Einfluss auf die Zukunft der schwedischen Spielerfraktion von Ad Astra, die von Alexander Rudd angeführt wird. Jedenfalls hat er bis jetzt keine Signale erhalten, dass einer von ihnen die Lust verloren hat und sich verabschieden möchte.

«Wir hoffen, dass nun Ruhe einkehrt und wir uns wieder auf das Sportliche konzentrieren können»,

sagt er, «ich bin zuversichtlich, dass die Mannschaft in der Lage ist, eine Reaktion zu zeigen.»