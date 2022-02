Unihockey Ad Astra Sarnen ist zum Playout-Auftakt chancenlos: Die Langnau Tigers sind eine Nummer zu gross Die Unihockeyaner von Ad Astra Sarnen verlieren das erste Spiel der NLA-Playout-Serie gegen Langnau diskussionslos mit 2:10. 27.02.2022, 20.41 Uhr

Der Sarner Erik Oweling (am Ball) und sein Team sind in Rücklage. Bild: Benjamin Manser (St. Gallen, 20. Februar 2022)

Am Ende war es wieder eine deutliche Angelegenheit: Mit 10:2 sicherten sich die Unihockey Tigers Langnau den ersten Sieg in der Playout-Serie. Und man muss es an dieser Stelle auch aus Sicht von Ad Astra zugeben: Das Resultat spiegelte das Geschehen auf dem Feld. Positives dürften die Obwaldner dieser Partie nicht viel abgewinnen können. Schon beim letzten Aufeinandertreffen in der Qualifikation blieben die Sarner in Biglen chancenlos. 2:14 lautete Anfang Monat das brutale Verdikt aus Sicht der Obwaldner. Zyniker würden an dieser Stelle festhalten: Immerhin resultatmässig gelang eine kleine Verbesserung.

Floorball Uri bleibt in der NLB Die Best-of-5-Playout-Serie zwischen den beiden Schlusslichtern Uri und Visper Lions um den Verbleib in der NLB ist bereits beendet. Nachdem die Urnerinnen vor Wochenfrist schon die beiden ersten Begegnungen deutlich für sich entscheiden konnten, setzen sie sich im gestrigen Heimspiel ein weiteres Mal durch und sicherten sich dadurch definitiv den Klassenerhalt. Allerdings wehrten sich die tapferen Walliserinnen mit Händen und Füssen gegen die entscheidende Niederlage. Uri brauchte sehr lange, um das Skore zu eröffnen und den Vorsprung 2:0 auszubauen. Später vermochten die Gäste sogar auszugleichen. Es kam zu einer Verlängerung, die torlos verlief. Letztlich setzte Uri denkbar knapp mit 3:2 nach Penaltyschiessen durch. Damit muss Visp weiterhin um den Ligaerhalt bangen, während die Urnerinnen die verdiente Pause bis zum Beginn der nächsten Saison geniessen können. (urh)

Das Startdrittel gestalteten die Sarner einigermassen ordentlich. Das Heimteam war zwar von Beginn an am Drücker, aber dank Boschungs Treffer aus dem Gewühl heraus in der 16. Minute waren die Obwaldner wieder dran. 2:1 lautete der Spielstand zu diesem Zeitpunkt für die Emmentaler. Gleich im nächsten Einsatz jubelten die Sarner erneut. Eberhardt hatte zum vermeintlichen Ausgleich getroffen, doch der Ball landete scheinbar am Pfosten und nicht hinter der Linie. Nach dem verhaltenen Jubel auf der einen Seite, kam es im Gegenzug für die Obwaldner ganz dick: Nyh überwand Britschgi zum dritten Mal und stellte den Zweitore-Vorsprung wieder her. Auch wenn die Sarner zu diesem Zeitpunkt mit dem Ausgleich sehr gut bedient gewesen wären, war das ein erster Knickpunkt in der Partie.

Vier Gegentore innert acht Minuten

Im Mitteldrittel hielt sich Ad Astra dank einem starken Mario Britschgi im Tor lange schadlos. Mal für Mal bügelte er Fehler seiner Vorderleute aus und hielt seine Mannschaft so im Spiel. Ein starker Britschgi alleine sollte jedoch gegen die konzentriert und zielstrebig agierenden Langnauer nicht reichen. Zwischen der 31. Und der 39. Minute schraubte das Heimteam den Spielstand von 3:1 auf 7:1 und liess somit keine Zweifel mehr aufkommen, wer dieses erste Playout-Spiel gewinnen würde.

Vor dem Schlussdrittel stellte sich somit nur noch die Frage, wie hoch die Tigers diese Partie gewinnen würde. «Wir waren weit davon entfernt, eine Chance auf den Sieg zu haben», meinte ein enttäuschter Dario Eberhardt nach dem Spiel.

«In den nächsten Spielen müssen wir uns deutlich steigern, wenn wir den Tigers Paroli bieten wollen. Mit einer Leistung wie diese ist gegen diesen Gegner definitiv nichts zu holen»,

konstatierte der Sarner Stürmer selbstkritisch. Eberhardt selbst war neben Britschgi einer der wenigen Spieler in den Reihen von Ad Astra, welcher eine ansprechende Leistung zeigte. Darüber freuen konnte sich der 20-Jährige jedoch nicht: «Am Ende zählt nur das Resultat, in den Playouts umso mehr. Und dieses spricht eine sehr deutliche Sprache.»

Bleibt zu hoffen, dass den Sarnern in der Doppelrunde vom nächsten Wochenende eine Reaktion gelingt. Ansonsten könnte diese Serie früher zu Ende sein, als den Obwaldnern lieb ist. (jh)

Langnau – Sarnen 10:2 (3:1, 4:0, 3:1)

Espace Arena, Biglen. – 202 Zuschauer. – SR Schuler/Sprecher.

Tore: 6. Kropf (Strohl) 1:0. 13. Lauber (Gfeller) 2:0. 16. Boschung (Oweling) 2:1. 17. Nyh (Kropf) 3:1. 31. Lauber (Gfeller) 4:1. 36. Nyh (Kropf 5:1. 37. Rentsch (S. Steiner) 6:1. 39. Gerber (Gfeller) 7:1. 41. Gfeller (Lauber) 8:1. 45. Rentsch (Flühmann) 9:1. 47. Eberhardt (Britschgi) 9:2. 55. Flühmann (S. Steiner) 10:2.

Strafen: Je 1-mal 2 Minuten.

Langnau: Beck; Strohl, Jakob, Siegenthaler, Nyh, Langenegger, Lauber, Gfeller, Kropf, S. Steiner, Matteo Steiner, Luca Steiner, Mathias Steiner, Rentsch, Flühmann, Gerber, Schenkel, Weber, Stucki, Musio.

Sarnen: Britschgi; Hagert, Oweling; Burri, C. von Wyl; Läubli, Kramelhofer; Forslind, Boschung, Müller; B. von Wyl, Eberhardt, Odermatt; Dubacher, Furrer, Lingg; Durrer.

Bemerkungen: Sarnen ohne Amrein, Bitterli, Dubacher, Höltschi und Ming (alle Ersatz), Rudd (krank), sowie M. Schöni und Durot (beide verletzt).

Mehr zum Thema: