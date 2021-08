Springreiten Andreas Meier ist als Parcoursbauer ein gefragter Mann Beim Concours in Inwil war Andreas Meier (29) in doppelter Mission aktiv. Michael Wyss 30.08.2021, 16.00 Uhr

Parcoursbau ist eine herausfordernde Arbeit: Andreas Meier bei seinem Engagement in Inwil. Bild: Michael Wyss (28. August 2021)

Reiten ist die grosse Leidenschaft von Andreas Meier. Der 29-Jährige, in Villmergen aufgewachsen und in Hildisrieden wohnhaft, stand am Wochenende auf dem Reithof Buurehof Meiengrüne in Inwil beim Concours im Einsatz. Als Reiter, aber auch als Parcoursbauer. Meier, Mitglied des RV Lenzburg und Reitclub Schänzli beider Basel, ist seit 2017 vollamtlicher Berufsreiter.

«Ich habe in der Deutschschweiz diverse Pferde, die ich ausbilden darf. Ich gehe auf die Höfe meiner Kunden, bin sozusagen ein mobiler Berufsreiter.»

Beim KRV Amt Entlebuch in Schüpfheim hat er ein grösseres Pensum als Reitlehrer. «Hier gebe ich Reitstunden und Kurse. Es ist eine schöne Herausforderung für mich, die Reiterinnen und Reiter auf ihrem Weg ein Stück zu begleiten.»

Meier, der im 2018 an der Schweizer Meisterschaft auf dem 8. Rang klassiert war und an der Kantonsmeisterschaft 2019 in Beromünster Dritter wurde, möchte in Zukunft Höhen bis 145 Zentimeter springen. «Aktuell reite ich auf einer Höhe von bis zu 125 Zentimeter.»

«Richtiger Mix ist die grosse Challenge»

Seit 2014 ist Andreas Meier auch Parcoursbauer. Am Nationalen Pferdezentrum in Bern wurde er mit dem Parcoursbau konfrontiert. Heute ist er im Besitz des Parcoursbauer-Brevets 1+2 (bis eine Höhe von 135 Zentimeter). In Inwil war er als Parcoursbauer eine gefragte Person. «Der Parcoursbau ist eine Prüfung, das soll dem Reiter und dem Pferd auch als Ausbildung dienen. Da den richtigen Mix zu finden, ist die grosse Challenge für mich. Die Arbeit ist faszinierend und herausfordernd.» Und wie erlebte er den Concours in Inwil? «Sehr familiär. Es ist wie eine grosse Familie, jeder packt an und hilft mit. Der Reiterhof mit der Reiteranlage ist wunderschön in die Landschaft eingebettet und idyllisch gelegen.