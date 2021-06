Fussball Abstiegskampf in der 2. Liga regional: Altdorf steigt selbstbewusst in die Finalissima Im letzten Spiel steht der FC Altdorf gewaltig unter Druck. Zum Ligaerhalt braucht er einen Sieg gegen Gunzwil. Urs Hanhart 24.06.2021, 13.00 Uhr

Die Altdorfer Fussballer mit Manuel Ruhstaller (rechts) sind in akuter Abstiegsgefahr. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 12. Juni 2021)

Eigentlich hätten die Altdorfer bereits vor Wochenfrist in der zweitletzten Meisterschaftsrunde in Bezug auf den Verbleib in der 2. Liga regional so gut wie alles klarmachen können. Beim Gastspiel in Hochdorf lagen sie bis kurz vor Schluss mit 3:2 in Führung, ehe ein unglückliches Eigentor den Sieg verhinderte. Die liegen gelassenen zwei Zähler wiegen schwer. Anstatt 16 hat der FC Altdorf nur 14 Punkte auf seinem Konto. Im hinteren Teil der Tabelle herrscht ein gewaltiges Gedränge. Auch Stans, Obergeissenstein und Gunzwil totalisieren 14 Punkte. Knapp dahinter folgt Entlebuch mit 13 Zählern. Alle diese fünf Teams sind in akuter Abstiegsgefahr. Nur wer in der letzten Runde einen Sieg landet, kann sich aus diesem Sumpf noch befreien.

In seinem letzten Spiel, das am Samstag um 16 Uhr auf der heimischen Schützenmatte angepfiffen wird, hat der FC Altdorf den ebenfalls relegationsgefährdeten FC Gunzwil zu Gast. Es kommt also zu einem brisanten Duell um den Klassenerhalt. Wer als Sieger vom Platz geht, bleibt oben. Wer verliert, muss in den sauren Apfel beissen und in der kommenden Saison in der 3. Liga antreten. Im Falle eines Unentschiedens wären die Urner auf Schützenhilfe angewiesen und Gunzwil aufgrund der vielen Strafpunkte unter dem Strich. So wie es jetzt aussieht, dürfte es drei Absteiger geben. Vom erwähnten Quintett wird es wohl noch zwei erwischen.

FCA-Präsident ist zuversichtlich

Trotz der ungemütlichen Ausgangslage sieht FCA-Präsident Armin Auf der Maur dem Showdown im Heimstadion optimistisch entgegen. Er betont: «Aufgrund der gegen Stans und Hochdorf gezeigten Leistungen bin ich sehr zuversichtlich, dass unsere Elf als Sieger vom Platz gehen wird. Die Form, die Moral und die Kameradschaft stimmen. Der in Hochdorf bei grosser Hitze bewiesene Einsatzwille hat mich enorm beeindruckt.»

Auf der Maur ist sich aber auch bewusst, dass die Platzherren auf keinen einfachen Gegner treffen. Dazu sagt er: «Gunzwil hat kürzlich zur Überraschung aller den Aufstiegskandidaten Emmen besiegt. Diese Mannschaft ist ebenfalls sehr kampfstark. Es wird sicherlich einen heissen Fight geben.» Auf der Schützenmatte sind weiterhin nur maximal 300 Zuschauer zugelassen. Zudem gilt Sitz- und Maskenpflicht. 50 Plätze sind für die Fans des FC Gunzwil reserviert, die gemeinsam mit einem Car anreisen werden.