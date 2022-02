Handballl Der KTV Altdorf tankt Selbstvertrauen Der KTV Altdorf ist mit einem 29:23-Heimerfolg gegen West HBC in die 1.-Liga-Abstiegsrunde gestartet. Urs Hanhart 07.02.2022, 18.22 Uhr

Rückraumhüne Petar Bubalo (am Ball), der insgesamt neun Torerfolge feiert, sorgt in einer hektischen Phase für die endgültige Entscheidung. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 5. Februar 2022)

In den Reihen von Erstligist KTV Altdorf herrschte nach der rund zweimonatigen Wettkampfpause eine ziemlich grosse Verunsicherung. Dies einerseits, weil gleich mehrere Leistungsträger ausfielen und für längere Zeit nicht mehr zur Verfügung stehen werden, und anderseits, weil zwei Testspiele nicht gerade vielversprechend verliefen. Zudem empfingen die Urner am Samstag zum Auftakt der Relegationsrunde mit West HBC aus Crissier einen Gegner, der die Aufstiegsrunde im Gegensatz zu den Platzherren nur knapp verpasst hatte und deshalb leicht zu favorisieren war.

Dass aufgrund dieser nicht gerade rosigen Ausgangslage letztlich ein 29:23-Erfolg heraussprang, war eine positive Überraschung. Altdorf-Trainer Stefan Epp zeigte sich nach dem Schlusspfiff erleichtert, betonte er doch:

«Ich bin sehr happy über diesen Sieg. Wir mussten gegen ein Team spielen, das wir kaum kannten und vor dem wir aufgrund der guten Resultate in der Hauptrunde grossen Respekt bekundeten. Allerdings sind wir zu Beginn der Partie vor allem in der Offensive nicht richtig auf Touren gekommen. Es war ein ziemliches Geknorze.»

Lange Unterzahlphase überstanden

Die Gastgeber hatten insofern Glück, dass auch die Waadtländer in der ersten Halbzeit offensiv nicht gerade brillierten. Beide Teams leisteten sich zahlreiche Fehlwürfe, wobei sowohl hüben als auch drüben auffallend viele Bälle an die Torumrandung knallten. Die KTV-Truppe erarbeitete sich bis zur 10. Minute einen Zwei-Tore-Vorsprung (3:1), konnte den knappen Abstand in der Folge beibehalten und kurz vor der Pause auf drei Längen (Halbzeitstand 13:10) ausbauen. Nach dem Wiederanpfiff hatten die Hausherren die Romands dann lange gut im Griff. Sie zogen bis auf sechs Tore davon. Doch acht Minuten vor Schluss kam es zu einer brenzligen Phase, weil Daniel Baumann und Matteo Kovacevic kurz hintereinander Zwei-Minuten-Strafen aufgebrummt erhielten. West HBC bedankte sich für dieses «Geschenk» und verkürzte auf 22:25. Nun drohte die Partie noch zu kippen. Aber Rückraumhüne Petar Bubalo, der insgesamt neun Torerfolge feierte, donnerte in der restlichen Spielzeit drei Bälle ins Netz und sorgte damit für die endgültige Entscheidung. Nebst Bubalo stach auch Youngster Lorin Schleich heraus, der den verletzten Standard-Rechtsaussen Fabian Auf der Maur mehr als würdig ersetzte und vier spektakuläre Treffer zum Heimerfolg beisteuerte.

«Im Vergleich zu den Trainingsspielen ist uns eine gewaltige Steigerung gelungen», freute sich Epp, relativierte aber sogleich:

«Die Abwehr war sehr solide, aber in Bezug auf die Chancenverwertung gibt es noch viel Steigerungspotenzial. Wir haben zu viele Hundertprozentige vergeigt.»

Nun steht das Highlight an

Am kommenden Samstag (19 Uhr, MZH) muss der KTV Altdorf in der zweiten von zehn Runden auswärts gegen den KTV Muotathal antreten. Die Schwyzer stellen zumindest auf dem Papier das stärkste Team der Sechsergruppe. In der Hauptrunde zogen die Urner zweimal den Kürzeren. Epp zu diesem brisanten Duell: «Die beiden Urschweizer Derbys sind sicherlich die Highlights der Abstiegsrunde. Es wird langsam Zeit, dass wir uns revanchieren und Muotathal Punkte abknöpfen. Nach dem Auftakterfolg reisen wir jedenfalls mit gestärktem Selbstvertrauen ins Täli.»

Sollten sich die Gelb-Schwarzen in der «Höhle des Löwen» durchsetzen, würden sie bereits einen grossen Schritt Richtung Ligaerhalt machen.

Altdorf – West HBC 29:23 (13:10)

Feldli. – 140 Zuschauer. – SR Roganovic, Bajna.

Altdorf: Amrein, Arnold; Schleich (4), Müller (1), Baumann (1), Aschwanden (3), Kanthapody, Cota, Ledermann (2), Kovacevic, Henrich (7), Bubalo (9), Adamcik (2).

West HBC: Tomaselli, Helfenstein; Worrod (1), Lerjen (5), Burry (2), Kunstmann (3), Acha-Orbea (1), Mohsen, Guignet (2), Fetahu (8), Ali Minihad (1).