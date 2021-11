KTV Altdorf überzeugt gegen Dagmersellen.

Hallensport Altdorfer Handballer heizen dem Leader tüchtig ein Der KTV Altdorf ringt Spitzenreiter Dagmersellen ein 19:19-Remis ab. Und es wäre durchaus noch mehr drin gelegen. Urs Hanhart 28.11.2021, 20.38 Uhr

Kreisläufer Tomas Adamcik war der herausragende Akteuer auf Seiten der Altdorfer. Bild: Urs Hanhart (Altdorf, 28. November 2021)

Weil der Zug Richtung Aufstiegsrunde in der 1. Liga bereits abgefahren ist, ging es für die Truppe des KTV Altdorf im drittletzten Qualifikationsspiel, das am Sonntag in der Feldli-Arena in Altdorf ausgetragen wurde, nur noch ums Prestige. Die Urner wollten sich unbedingt an Dagmersellen für die Hinrunden-Niederlage revanchieren.