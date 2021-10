Ivana Ljubas hat sich vom OYM inspirieren lassen

Sport-Trainings Ambitionierte werden individuell betreut: Ivana Ljubas hat sich vom Sportzentrum OYM inspirieren lassen Die frühere Spitzenhandballerin Ivana Ljubas leitet in Emmenbrücke ein neues Trainingsprogramm für Profis und Amateure. Stephan Santschi Jetzt kommentieren 04.10.2021, 16.53 Uhr

Ivana Ljubas trainiert mit Handballerinnen der Spono Eagles.

«Schon wieder ein Kranz. Vielen Dank für deine Unterstützung, ohne deine Trainings wäre das nicht möglich gewesen. Einfach nur fantastisch.» Matthias Jund, Schwinger aus Oberkirch, bedankte sich Mitte September per Handy-Nachricht, nachdem er am Luzerner Kantonalen den zweiten Kranz seiner Karriere gewonnen hatte – nur einen Monat nach der Premiere am Zuger Kantonalfest wohlbemerkt. Empfängerin der frohen Botschaft war Fitnesscoach Ivana Ljubas, eine ehemalige Spitzenhandballerin, die bei den Spono Eagles vor kurzem ihre Aktivlaufbahn beendet hat.

Ihr Pensum im Medical Training Center von Pieter Keulen hat Ljubas seither von 40 auf 80 Prozent erhöht. Mehr noch: Sie leitet in Emmenbrücke das neu lancierte Trainingsprogramm MTC Skills für Profis sowie Hobbysportlerinnen und -sportler. «Ambitionierte Kinder, Jugendliche und ältere Menschen können ihr körperliches Level verbessern. Wir bieten ein komplettes Training, arbeiten an Beweglichkeit, Koordination, Schnellkraft und Kraft», erklärt Ljubas. Und die 35-jährige Kroatin präzisiert:

«Die Übungen sind an die Bedürfnisse und Ziele der Athletin oder des Athleten angepasst. Bei den jüngsten Kids geht es vor allem um Feinmotorik, Koordination und die richtigen Bewegungsabläufe, bevor es dann zum richtigen Krafttraining kommt. Auch das Spielerische darf nicht fehlen.»

OYM in Zug sorgt für Inspiration

Immer wieder sei ihr nahegelegt worden, Handballtrainerin zu werden. «Doch nach 18 Jahren als Profi will ich den Menschen mehr bieten, und zwar den individuellen Aspekt des Trainings», sagt Ljubas. «In all meinen Vereinen hatte ich Krafttraining. Doch obwohl die Spielerinnen körperlich verschieden waren und auf unterschiedlichen Positionen spielten, machten alle immer das Gleiche. Das Individualtraining wurde im athletischen Bereich stark vernachlässigt.»

Athletinnen und Athleten wie der Schwinger Matthias Jund werden hingegen persönlich betreut, arbeiten nach einem abgestimmten Plan. Auch Gruppentrainings sind im eigens dafür eingerichteten Raum in Emmenbrücke möglich. So sind am Dienstagmorgen jeweils sieben Spielerinnen der Spono Eagles zu Gast, der Rest arbeitet mit Judith Matter, die ebenfalls im Team des MTC Skills steht, in Nottwil.

Das geschieht ganz im Sinne von Fabio Madia, dem neuen Trainer der Spono Eagles, der nach seinem Amtsantritt grossen Nachholbedarf in der Einzelbetreuung beim Athletiktraining ausgemacht hat. Im Vergleich zum LK Zug, der im hochmodernen Sportzentrum OYM trainieren kann, hinkt man diesbezüglich hinterher. «Das OYM hat uns inspiriert», sagt Ljubas, «wobei wir viel kleiner, dafür aber für alle zugänglich sind.» Neben Trainerinnen und Trainern, die auf hohem Level Sport betrieben haben, zählen auch Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten, Orthopädinnen und Orthopäden sowie Ärztinnen und Ärzte zum Netzwerk von MTC Skills.

Ljubas: «Ich bin ein absoluter Kopfmensch»

Gearbeitet wird nicht an Fitnessgeräten, sondern mit freien Gewichten oder dem eigenen Körper – in Form von Kniebeugen, Kreuzheben und Bankdrücken etwa. Dabei wird vermehrt auf das einseitige Training gesetzt. «Im Sport steht man selten bei einer Aktion mit beiden Beinen gleichzeitig auf dem Boden, auch die Treppe geht niemand zweibeinig hoch», erklärt Ljubas. Auf diese Weise könne auch die Belastung der Wirbelsäule reduziert werden.

«Anstatt Kniebeugen mit beiden Beinen und 100 Kilo auf dem Rücken zu absolvieren, kann man sie mit 50 oder sogar mehr Kilo einbeinig machen, mit den Hanteln in den Händen.»

Um ihr Angebot abzurunden, strebt Ljubas nach einer Ausbildung im mentalen Coachingbereich. «Ich bin ein absoluter Kopfmensch. Wenn der Kopf nicht daran glaubt, kann das grösste Kraftpaket nicht erfolgreich sein.»

Das Personal-Training im Leistungssport und für Gruppen ist seit August verfügbar, neben den Spono Eagles interessieren sich auch die 1.-Liga-Handballer des HC Kriens oder die NLB-Fussballerinnen des FC Luzern dafür. Die Probetrainings für die grosse Breite sind wegen des Covid-Zertifikats auf Eis gelegt, loslegen will man damit im Januar 2022, dann in drei Altersgruppen (11- bis 14-jährig, 14- bis 18-jährig, 18 plus). «Es geht nicht darum, sich zu einer Sportmaschine zu entwickeln», erklärt Ivana Ljubas. «Wir möchten einen gesunden Lebensstil vermitteln, gesunde Sportler ausbilden und mit ihnen ihre grossen und kleinen Erfolge feiern.»