American Football Der Surseer Saury Heiniger will nach Amerika und sagt: «Ich habe keine Zweifel» Saury Heiniger träumt von einer Karriere als American-Football-Spieler in den USA. Dafür nimmt der 21-jährige Surseer einiges in Kauf. Stephan Santschi 03.02.2021, 05.00 Uhr

Im Moment lebt er wieder in der Schweiz, in Sursee bei seinem Vater. Sollte im Frühling die Meisterschaft in der Schweiz plangemäss starten, verstärkt er möglicherweise das NLB-Team seines Stammklubs, die Luzern Lions.

Luzern und Zug spannen zusammen Saury Heiniger lancierte seine Karriere im American Football im Nachwuchs der Luzern Lions. Die 1. Mannschaft der Stadtluzerner spielt seit dem Abstieg im Jahr 2019 wieder in der NLB. Im letzten Jahr konnte wegen des Coronavirus keine Meisterschaft ausgetragen werden, als Ersatz wurde ein Herbstcup ohne Auf- und Absteiger ausgetragen. «Normalerweise beginnt die Meisterschaft Ende März/Anfang April. Wir hoffen natürlich, dass wir die 10 Runden regulär spielen können», sagt Fullback Carl Holdt, der im Verein auch für das Marketing zuständig ist. Luzern Lions möchten in die NLA zurück Um intern für mehr Konkurrenz zu sorgen und eine grössere Kaderbreite zu erreichen, haben sich die Luzern Lions mit dem C-Ligisten aus Zug, den Midland Bouncers, zusammengeschlossen. «Es geht darum, dass wir am Spieltag 45 Akteure auf das Matchblatt schreiben können. Alleine hätten wir dafür eher etwas wenig Spieler», erklärt Holdt. Umso härter trifft die Luzern Lions das aktuelle Spiel- und Trainingsverbot. «Aktuell ist Playoff-Time in der NFL in den USA, diese Zeit nutzen wir jeweils zum Anwerben von neuen Spielern», sagt Holdt. Die Luzern Lions befinden sich nach dem Abstieg im Neuaufbau – mit dem langfristigen Ziel, wieder in die Nationalliga A der sechs besten Mannschaften aufzusteigen und sich dort auch halten zu können. Trainer der NLB-Auswahl, sowie der beiden weiteren Mannschaften im Verein, der U19- und U16-Junioren, ist Proficoach Sascha Gaveau. (ss)



«Einmal ein Lion, immer ein Lion», sagt Saury Heiniger und lacht. Seine Träume aber, die spielen eigentlich an einem ganz anderen Ort. In den USA, dem Heimatland des American Football. Dort für eine grosse Universität aufzulaufen, das ist das grosse Ziel des 21-jährigen Luzerners. Oder vielleicht sogar als erster Schweizer überhaupt in der NFL zum Einsatz kommen?

Saury Heiniger im Dress der Bristol Academy: Der Surseer hofft auf eine baldige Rückkehr nach England, auch um sein Studium abschliessen zu können.

Bilder: Eveline Beerkircher (Luzern, 2. Februar 2021)

Gemach, gemach – Heiniger reagiert zurückhaltend. Das Wichtigste sei Vitamin B, Beziehungen also. «Im Football sehen die Amerikaner vor allem sich selbst. In Europa gibt es sehr viel Talent, das gar nicht angeschaut wird. Wir Europäer werden unterschätzt.»

Die ersten Schritte auf dem Weg nach oben hat der Sohn einer Dominikanerin und eines Schweizers aber bereits hinter sich. Nachdem er als 12-Jähriger bei den Luzern Lions zum American Football gefunden, deren Nachwuchsabteilung durchlaufen und als 19-Jähriger im Fanionteam debütiert hatte, wechselte er im Sommer 2018 nach England.

An der Bristol Academy of Sports liess er sich für die nächsten zwei Jahre zum Sportjournalisten ausbilden und trainierte im Team eines Colleges, das bekannt dafür ist, jungen Talenten den Weg in die USA zu ebnen. «Für diesen Traum brach ich meine Lehre als Carrosserielackierer ab. Innerlich war ich nicht zufrieden, ich wollte etwas tun, das mich glücklich macht», erklärt er.

Hartes Leben auf und neben dem Platz

Die ersten Wochen im Südwesten Englands bezeichnet Saury Heiniger als «Hellweeks», als Höllenwochen.

«Die Coaches versuchen, dich zum Erbrechen zu bringen.»

Vor allem die Bestrafung nach einem fehlerhaften Spiel habe es in sich. «Mehrere 300-Meter-Sprints in Serie in voller Ausrüstung – da kommst du ans Limit.» Der 1,87 Meter grosse Newcomer liess sich aber nicht einschüchtern und kämpfte sich als explosiver Tight End in die Startaufstellung der Offensive. «Weil ich so vieles aufgegeben habe, um mich auf den Weg nach England zu machen, wollte ich mir diesen Platz von niemandem nehmen lassen.»

Doch nicht nur das Leben auf dem Sportplatz, auch jenes daneben gestaltete sich sehr herausfordernd. Ein Stipendium erhielt Heiniger nicht, seinen Lebensunterhalt musste er selbst bezahlen. Neben Schule und Football arbeitete er in der Nachtschicht für Amazon, später in der Logistik für die Supermarktkette Tesco. Der Stundenlohn von acht, neun oder elf Pfund liess keine grossen Sprünge zu, auch wenn ihn sein Vater finanziell unterstützte und er mit drei Mitspielern in einer Wohngemeinschaft lebte.

«Im zweiten Jahr verlor ich mein Wettkampfgewicht. Von 96 Kilo ging es auf 76 Kilo runter, weil ich mir zu wenig Essen leisten konnte.»

Sein Standing in der Mannschaft bewahrte er sich trotzdem – dank seinem eisernen Willen. Und dank seiner Freundin Laura Cruz, einer Kriminologiestudentin aus Birmingham, die er an einer Houseparty kennenlernte und die ihm bei Alltagsfragen half. «Ich hatte schon viele Stresssituationen in meinem Leben. Ich kann Stress gut ausblenden und mich auf das fokussieren, was ich gerade tue. Besonders mit ihr an meiner Seite.»

Im Superbowl am Montag unterstützt er Tampa Bay

Seit August 2020 ist Saury Heiniger zurück in der Schweiz, College-Football ist wegen des Coronavirus in England nicht möglich. Im letzten Herbst unterstützte er die Luzern Lions am Herbstcup und arbeitete als Gerüstbauer. Nun ist er auf Jobsuche, um sich die Rückkehr in die «Welt des Football» finanzieren zu können, wie er sagt. Heiniger plant ein weiteres Jahr in England. Er will sein Sportjournalismusstudium abschliessen und sich für den Wechsel an ein grosses College in den USA mit einem Vollstipendium rüsten.

«Ich weiss, zu was ich fähig bin, ich habe keine Zweifel.»

Wie nahe er dem Traum von der NFL tatsächlich kommen wird, ist offen. Vorderhand schaut er sich die amerikanische Liga im Fernseher an – in der Nacht auf Montag (0.30 Uhr, Pro7) natürlich auch den Superbowl zwischen Kansas City Chiefs und Tampa Bay Buccaneers. Unterstützen wird er die Bucs mit dem 43-jährigen Quarterback-Superstar Tom Brady und seinem eigenen Vorbild, dem Tight End Rob Gronkowski. Wie es der unverwüstliche Brady gleich nach dem Wechsel von den New England Patriots wieder in den Final schaffte, beeindruckt Heiniger sehr. Auch sein eigener Weg ist kompliziert, Hürden werde es im Leben aber immer geben. «Dadurch darf man sich nicht klein machen lassen. Wirklich wichtig ist, glücklich zu sein.»