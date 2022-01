Swiss Central gewinnt gegen Lugano ohne Glanz

Hallensport US-Amerikaner führen die Basketballer von Swiss Central zum «Arbeitssieg» Nach einer zehntägigen Zwangspause schlägt Swiss Central Basketball den Tabellenletzten Lugano mit 79:74. Überzeugend ist der Auftritt der Zentralschweizer jedoch nicht. Daniel Schriber 26.01.2022, 23.14 Uhr

Michael Philipps (rechts) wurde zum besten Spieler der Partie gekürt. Bild: Patrick Hürlimann

«Ich hoffe, dass wir schnell unseren Rhythmus finden.» Das sagte Orlando Bär vor der Partie gegen die Lugano Tigers. Nun, die Hoffnung des SCB-Cheftrainers sollte sich nicht erfüllen. Nach sechs Minuten lag das Heimteam gegen das Schlusslicht aus dem Tessin mit 8:18 hinten. Und das nicht etwa, weil die Gäste so stark spielten, sondern vielmehr, weil Swiss Central schlicht und einfach zu viele Fehler produzierte.

Vorne spielte SCB zu fahrlässig und hektisch, hinten liess sich das Heimteam ein ums andere Mal überlaufen. «Ich war selber erstaunt, wie energielos wir in das Spiel gingen», sagte Bär hinterher. Die Konsequenz der verschlafenen Startphase: Nach zehn Minuten lagen die Zentralschweizer mit 18:27 zurück – ganz zum Ärger des Trainers. Weil am Donnerstagabend nur wenige Fans den Weg in die Staffelnhalle fanden, war die Pausenansprache von Bär in der ganzen Halle zu hören. Die deutlichen Worte verfehlten ihre Wirkung nicht. Im zweiten Viertel spielte SCB zwar noch immer nicht richtig gut, aber schon viel besser als zuvor. Und das genügte, um sich gegen ein schwaches Lugano eine knappe Halbzeitführung zu erkämpfen.

Anderson lässt Gegner ins Leere laufen

Angeführt von den beiden Amerikanern Michael Philipps und Antwoine Anderson traten die Zentralschweizer in der zweiten Halbzeit wesentlich souveräner auf. Als Linkshänder gehört Anderson zur Minderheit in der NLA. Er liebe es jedoch, ein «Lefty» zu sein, betont der Spielmacher. So müssen sich die Verteidiger immer zuerst daran gewöhnen, dass ihr Gegner lieber über die linke Seite vorbeizieht. Bis sie das gemerkt haben, hat Anderson häufig schon einen Korb erzielt. So war es auch gegen Lugano. Ein ums andere Mal liess Anderson seinen Gegenspieler mit einem schnellen Handwechsel und dem anschliessenden Zug zum Korb ins Leere laufen.

Sein Landsmann Philipps ist zwar nicht ganz so schnell wie Anderson, verfügt dafür aber über eine beeindruckende Athletik. Der Forward, der mit 21 Punkten zum besten Spieler der Partie gekürt wurde, sorgte in der zweiten Hälfte gleich mehrfach mit spektakulären Slam-Dunks für Begeisterung. «Das hat Spass gemacht», sagte Philipps nach dem Spiel. «Nach der zehntägigen Coronapause konnte ich es kaum erwarten, endlich wieder spielen zu dürfen.»

Schlussphase unnötig spannend gemacht

Philipps’ spektakuläre Offensiv-Aktionen gehörten zu den Lichtblicken im SCB-Spiel. Ansonsten verdienten sich die Platzherren keine ausserordentlich guten Noten. Zwar stimmte die Intensität in den entscheidenden Phasen – taktisch und technisch wusste das Heimteam aber nicht richtig zu überzeugen. Exemplarisch dafür waren die letzten drei Minuten, in denen Swiss Central eine vorübergehende 9-Punkte-Führung fast noch verspielte. Trainer Bär bilanzierte: «Gegen andere Teams wird eine solche Leistung nicht reichen.» Letztlich sei er jedoch froh um den «Arbeitssieg». Besonders schön war der sechste Vollerfolg im 14. Spiel für Swiss Central in der Tat nicht – aber dafür umso wichtiger.

Männer. NLA: Swiss Central – Lugano 79:74. Starwings Basel – Nyon 88:78. – Rangliste: 1. Fribourg 15/29. 2. Massagno 13/24. 3. Genève 15/23. 4. Nyon 15/23. 5. Neuchâtel 14/22. 6. Boncourt 15/21. 7. Swiss Central 14/20. 8. Starwings 13/18. 9. Monthey-Chablais 15/18. 10. Lugano 13/15.



Swiss Central – Lugano 79:74 (40:38)

SCB: Philipps 21, Schubiger, Anderson 19, Lazaridis 3, Jusovic, Plüss 4, Fuchs 7, Obim 2, Leemans 10, Lehmann 13, Schärer. – Bemerkung: SCB ohne Nana (krank) und Mitrovic (verletzt).