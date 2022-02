Biathlon Anja Fischer beweist in Realp ihre Treffsicherheit: Sieg beim Supersprint-Prolog Die 22-jährige Obwaldnerin erlebte gesundheitsbedingt einen schwierigen Saisonstart. Jetzt ist sie in starker Form. Urs Hanhart 21.02.2022, 15.52 Uhr

Begnadete Schützin: Anja Fischer von Nordic Engelberg bereitet sich in Realp aufs Schiessen vor. Bild: Urs Hanhart (20. Februar 2022)

Beim Swiss-Biathlon-Cup in Realp gab es für einmal völlig ungewohnte Wettkampfformen. Am Samstag wurde ein Supersprint ausgetragen, bestehend aus einem Prolog und einem Verfolgungsrennen. Tags darauf folgte eine Single-Mixed-Relay, wobei die Teams, bestehend zumeist aus einer Athletin und einem Athleten, vorgängig kategorienübergreifend ausgelost wurden. Dadurch kam es innerhalb der Staffeln zu teils recht kuriosen Konstellationen.

Zu den herausragenden Akteurinnen – insbesondere was das Schiessen anbelangt – gehörte Anja Fischer. Die Engelbergerin entschied den Supersprint-Prolog (3000 Meter/2 Schiesseinlagen) dank ihrer Treffsicherheit souverän für sich. Sie leistete sich nur einen Fehlschuss und verwies die deutlich öfters patzende Konkurrenz auf die Plätze. Das Verfolgungsrennen beendete sie als Vierte. Im Staffelwettkampf räumte Fischer bei vier Schiesseinlagen sogar alle 20 Scheiben ab, wobei sie dafür nur wenige Nachlader benötigte. Weil es ihrem zugelosten Partner Kilian Birchler, ein Jugend-Athlet, am Schiessstand alles andere als wunschgemäss lief, schaute für dieses Duo letztlich nur der sechste Platz heraus. Dennoch betonte die mehrfache Saisonsiegerin:

«Ich finde dieses Format super. Staffeln machen mir Spass, weil man sich gegenseitig pushen kann. Das war eine willkommene Abwechslung.»

Studium und Training in Norwegen

Nebst dem Supersprint-Prolog in Realp konnte Fischer in diesem Winter auch den Sprint und die Verfolgung auf der Lenzerheide für sich entscheiden. In der Gesamtwertung des Swiss-Cups liegt sie an dritter Stelle, mit nur wenigen Punkten Rückstand auf Leaderin Ladina Meier-Ruge (SC Obergoms). Zunächst kam die Athletin von Nordic Engelberg nur schleppend in die Gänge. Ihre Begründung: «Anfangs Saison hatte ich mit einer hartnäckigen Erkältung zu kämpfen. Deshalb liess die Laufform auf sich warten. Aber jetzt wird es immer besser.» Nun hofft Fischer, noch das eine oder andere Aufgebot für den IBU-Cup zu erhalten. Das ist nach dem Weltcup die zweithöchste internationale Wettkampfstufe.

Die treffsichere Schützin ist einen ziemlich ungewöhnlichen Weg gegangen. Im Sommer 2018 schloss sie die Matura an der Sportmittelschule in Engelberg ab. Daraufhin nahm sie ein Teilzeitstudium in Sportwissenschaften im norwegischen Meraker in Angriff. Seit Sommer 2021 studiert sie in Trondheim und trainiert beim Trondheim-Biathlon-Team mit. «Mein Ziel ist es, Spitzensport und Studium möglichst gut unter einen Hut zu bringen», sagte die Urschweizerin.

«Ich bin durch meine Schwester Lea auf die Idee gekommen, in Norwegen ein Studium aufzunehmen. Sie hat den gleichen Weg eingeschlagen. In Trondheim gibt es eine optimale Trainingsinfrastruktur. Zudem war es schon immer mein Ziel, im Ausland zu studieren.»

Anfangs Winter kehrt sie jeweils nach Hause zurück, um in der Schweiz Wettkämpfe zu bestreiten. Unmittelbar nach Abschluss der Saison fliegt sie wieder zurück in den hohen Norden. Längerfristig hat Fischer ein klares Ziel vor Augen: «Ich möchte den Sprung in den Weltcup schaffen und 2025 an der Heim-WM auf der Lenzerheide teilnehmen.»

Resultate: swiss-ski-kwo.ch