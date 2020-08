SC Cham: Auch diesmal ist ein Kraftakt nötig Der Sportclub Cham strebt trotz schmalen Kaders einen Rang im gesicherten Mittelfeld der Promotion League an. Martin Mühlebach 14.08.2020, 05.00 Uhr

Nico Siegrist (Mitte, in Rot) ist der prominenteste Zuzug des SC Cham. Bild: Matthias Jurt (Rotkreuz, 1. August 2020)

Roland Schwegler (38), der mit dem Cup-Qualifikationsspiel gegen Bellinzona (2:1-Sieg) seine zweite Saison als Trainer des SC Cham in Angriff genommen hat, hebt vor dem Beginn der Meisterschaft den Mahnfinger und sagt: «Mehrere Promotion-League-Clubs, deren Kader mit einigen Halbprofis bestückt ist, haben tüchtig aufgerüstet. Als reine Amateure steht uns eine harte Saison bevor.» Zudem ist festzuhalten, dass der SC Cham – zumindest aus heutiger Sicht – mit einem eher schmalen Kader auskommen muss: 17 Feldspieler und 2 Goalies finden sich darin gegenwärtig. Roland Schwegler mag dennoch nicht klagen. Er betont: «Es reizt mich, aus jedem einzelnen Spieler das Optimum herauszuholen und ein homogenes Team zu formen, in dem sich jeder für den anderen zerreisst.»

Im Vergleich zur vergangenen Saison, die der SC Cham mit einem neuen Trainerduo und einem neu zusammengestellten, stark verjüngten Kader bestritt, sind die Voraussetzungen dafür besser. Der Stamm des letztjährigen Teams ist grossmehrheitlich zusammengeblieben. Überdies hat sich der Verein – zumindest auf dem Papier – anscheinend gut verstärkt. Mit Nico Siegrist vom SC Kriens und Marin Wiskemann vom SV Höngg hat die Offensive an Durchschlagskraft gewonnen. Und die Rückkehr des Langzeitverletzen Jan Loosli dürfte der Abwehr vermehrte Stabilität verleihen. Darüber hinaus können Roland Schwegler und sein Assistent Emilio Gesteiro auf Erfahrungswerte aus der vergangenen Spielzeit zurückgreifen. Der Chamer Cheftrainer erinnert sich: «Vor einem Jahr hatten wir nach einer schwierigen Vorbereitungsphase mit vielen Abwesenden einen schlechten Saisonstart zu verkraften. Wir brauchten eine längere Anlaufzeit, um in Schwung zu kommen. Jetzt sind wir einen Schritt weiter.» Nach der Wiederaufnahme des Trainings nach dem Lockdown hätte die Mannschaft gut trainiert. Lauter Siege in den Vorbereitungsspielen – allerdings gegen unterklassige Teams –, der Gewinn des Zugerland Cups und der jüngste Erfolg über Bellinzona ermutigen den Trainer in seiner Überzeugung, «dass wir so schnell wie möglich Punkte sammeln werden. Und dass wir uns aus der Abstiegszone fernhalten können.»

Roland Schwegler wollte zu schnell zu viel

Auch der Trainer selbst habe Fortschritte erzielt im Vergleich zum Vorjahr. «Als ich den SC Cham vor einem Jahr übernahm, wollte ich sofort alles machen. Ich wollte meine Mannschaft auf Anhieb zu einem erfolgreichen Team formen. Nach den Startniederlagen habe ich erkannt, dass Details entscheidend sind: Man stolpert nicht über Berge, man stolpert über Kieselsteine. Ich habe gelernt, einzelne Schwerpunkte zu setzen, die wie ein Puzzle zusammengesetzt werden müssen», sagt der frühere Profispieler selbstkritisch. Dem Spiel ohne und mit Ball, dem schnellen Umschalten von der Offensive auf die Defensive und umgekehrt sowie vor allem der noch ungenügenden Chancenverwertung wolle er in den Trainings das Hauptaugenmerk widmen. Er bekundet Mühe damit, wenn sein Team besser gewesen sei als der Gegner, aber das Spiel wegen Eigenverschuldens verloren habe.

Die Mannschaften von Yverdon, Rapperswil-Jona, Nyon, Carouge sowie die Black Stars aus Basel werden von Roland Schwegler als besonders stark eingestuft. Um diesen Teams Punkte entreissen zu können, werden die Chamer wohl über sich hinauswachsen müssen. Umso wichtiger sind die Partien gegen die ähnlich eingestuften Teams aus St.Gallen, Breitenrein, Köniz und Münsingen. Traditionell schwierig zu beurteilen sind die U21-Auswahlen der Profivereine Luzern, Zürich und Sion.

Mutationen

Zuzüge: Nico Siegrist (Kriens), Martin Wiskemann (Höngg), Joel Miranda (Buochs), Leo Suta (2. Mannschaft), Silvan Diaz (Luzern U21).

Abgänge: Nicola Bocic (Wohlen), Cleric Njau (Zug 94), Admir Seferagic (Rotkreuz), Kemil Festic (unbekannt), Ramon Cecchini (Veltheim), Sandro Foschini (Teammanager Grasshoppers Zürich).

Hinweis: Promotion League. Samstag, 16.00, Peuplier: FC Bavois – SC Cham.