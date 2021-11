FC Altdorf bleibt vorerst über dem Strich

Fussball Altdorfer Befreiungsschlag bleibt aus Der FC Altdorf muss sich im 2.-Liga-Kellerduell gegen Willisau mit einem 2:2 begnügen. Urs Hanhart 01.11.2021, 15.56 Uhr

Markus Zurfluh (links), Altdorfs Torschütze zum 1:1.

Einen Punkt gewonnen oder zwei Zähler verloren? Auf diese Frage gab Altdorf-Trainer Dominic Herger nach dem Schlusspfiff eine klare Antwort: «Wir sind mit dem klaren Anspruch ins Spiel gestiegen, im Duell mit einem direkten Konkurrenten gegen den Abstieg drei Punkte einzufahren. Deshalb bin ich enttäuscht, zumal wir ein deutliches Chancenplus verzeichneten und unnötige Gegentore kassierten, zurückzuführen auf Unkonzentriertheiten.»

Altdorf wartet seit Anfang September auf einen Vollerfolg auf der heimischen Schützenmatte. Zuletzt setzte es gegen Stans und Ägeri zwei ärgerliche Unentschieden ab. Das Kräftemessen gegen Willisau reihte sich quasi nahtlos in diese Serie ein. Beide Teams hatten am Sonntag mit dem zum Teil sehr stark wehenden Föhn zu kämpfen. Er erschwerte einen gepflegten Spielaufbau. In der ersten Halbzeit gab es zunächst nur wenige Strafraumszenen zu sehen. Erst gegen Ende des ersten Durchgangs wurde es diesbezüglich besser. In der 43. Minute gelang FCA-Captain André Gnos nach einem abgeblockten Freistoss von Dario Zgraggen um ein Haar ein Abstaubertor. Nur wenig später hatten auch noch Oguz Cil und Markus Zurfluh den Führungstreffer auf dem Fuss, doch es blieb bis zur Pause beim für die Gäste doch eher schmeichelhaften torlosen Unentschieden.

Zweimal unglücklich in Rückstand geraten

Kurz nach dem Wiederanpfiff vergab Noel Arnold eine weitere Grosschance. Sein wuchtiger Schuss aus der Drehung schrammte knapp am linken Pfosten vorbei. In der 50. Minute folgte dann die kalte Dusche: Willisau eröffnete nach einem schnellen Konter, den Simon Brun mit einem etwas kuriosen Lobball das Score. Immerhin konnten die Gastgeber schon fünf Minuten später auf diesen Nackenschlag reagieren. Markus Zurfluh glich mit einem überlegten Schuss aus rund 12 Metern zum 1:1 aus. Doch in der 57. Minute holte sich Willisau durch einen aus Urner Sicht sehr ärgerlichen Treffer die Führung wieder zurück. Simon Unternährer pflügte sich durch die löchrige Altdorfer Hintermannschaft und erzielte das 1:2. 20 Minuten vor Schluss hatte die Herger-Elf dann doch noch das Glück des Tüchtigen. Ein Weitschuss von Tobias Nickel wurde unhaltbar für Willisau-Schlussmann Jozsef Gyano zum 2:2 ins Netz abgelenkt. In der restlichen Spielzeit waren die Urner dem Siegtreffer deutlich näher als die Luzerner. Aber es blieb bei der Punkteteilung, die beiden Teams dazu verhalf, wenigstens knapp über dem Strich zu bleiben. «Positiv ist, dass wir uns nach den Rückschlägen wieder zurückkämpfen konnten. Die Moral ist intakt. Ganz wichtig ist, gegen einen direkten Konkurrenten nicht verloren zu haben», sagte Trainer Herger. Und er fügte noch an: «Nun werden wir alles daransetzen, in der letzten Runde vor der Winterpause einen positiven Abschluss hinzulegen und Selbstvertrauen zu tanken.» Das dürfte allerdings alles andere als einfach werden, gastieren doch die Altdorfer am kommenden Samstag beim Tabellendritten Emmen, der bislang erst drei Niederlagen hinnehmen musste.

Altdorf – Willisau 2:2 (0:0)

Schützenmatte. – Tore: 50. Brun 0:1. 55. Markus Zurfluh 1:1. 57. Unternährer 1:2. 70. Tobias Nickel 2:2. – Altdorf: Stutz; Zgraggen, Luca Tresch (78. Luca Arnold), Gnos, Philipp Zurfluh, Tobias Nickel, Fabian Nickel, Herger, Oguz Cil (84. Marty), Noel Arnold (70. Yannis Tresch), Markus Zurfluh. – Willisau: Gyano; Kevin Müller, Setz, Imgrüt, Kneubühler (90. Bucheli), Waltisberg (87. Lütolf), Hrustinec, Unternährer, Tobias Müller (78. Shams), Ctvrtnicek, Brun.