Langlauf: Giswiler Dorfarzt Bruno Dillier am Engadin Skimarathon

Breitensport Für Bruno Dillier beginnt der Engadiner in der Küche Der 61-jährige Giswiler Dorfarzt Bruno Dillier startet am Sonntag zum neunten Mal am Engadin Skimarathon – die Vorfreude ist nach zwei Jahren Pause besonders gross. Peter Birrer Jetzt kommentieren 10.03.2022, 19.00 Uhr

Der passionierte Langläufer Bruno Dillier beim Training im Langis. Bild: Pius Amrein (10. März 2022)

Ein Hobbyraum steht nicht zur Verfügung, darum wird die Küche temporär zum Wachsraum umfunktioniert. Gemeinsam werden dort die schmalen Ski präpariert. Mehrere Stunden dauert dieses Prozedere mit dem Wachsbügeleisen und Tipps, die man sich gegenseitig gibt. «Das ist unser Ritual», sagt Bruno Dillier, «so stimmen wir uns auf den Sonntag ein.» Das Rennen beginnt also quasi da, wo normalerweise gekocht wird. Der 13. März 2022 ist der Tag, an dem nach zwei Jahren Pause wieder der Engadin Skimarathon stattfindet. Und der 61-jährige Dillier, der als Dorfarzt seit 25 Jahren eine Praxis in Giswil führt, ist zum neunten Mal am Start. Er sagt: «Nach den Absagen 2020 und 2021 ist die Vorfreude umso grösser.»

Dabei war der Engadiner für Dillier lange kein Thema. Er ist zwar passionierter Langläufer, aber erst mit 50 erlebt er seine Premiere am Traditionsanlass – dank Peter Hasler. Der ehemalige Studienkollege ist Arzt in St.Moritz und gleich alt wie sein Freund aus der Zentralschweiz. 2011 gehen sie erstmals an den Start, mit dabei ist auch Daniel Schlatter, der Zahnarzt aus Ilanz absolvierte mit Hasler und Dillier das Studium.

Bruno Dilliers Bestzeit: 2:16 Stunden

Fortan hat der Engadiner einen Stammplatz in der Agenda des Trios. Die Gruppe wächst an, weil oft auch Kinder der Ärzte dabei sind. Und sie alle treffen sich am Samstag bei Peter Hasler. Sie bereiten nicht nur ihre Ski vor, sondern essen am Abend gemeinsam Spaghetti und gönnen sich eine gute Flasche Wein. Übernachtet wird im Schlafsack in der Wohnung, die dann einem Massenlager gleichkommt. «Das gehört dazu», sagt Dillier, «auch wenn man vielleicht nicht besonders tief schläft.»

Die Nacht auf Sonntag ist ohnehin kurz. Dillier startet, so der Plan, exakt um 8.40 Uhr mit der sogenannt siebten Welle. Das heisst für ihn: Aufstehen um 6 Uhr. Danach geht es mit dem Bus nach Maloja, bevor die 42,195 Kilometer nach S-chanf in Angriff genommen werden. Als sich der Obwaldner erstmals an den Marathon wagte, benötigte er 2:54 Stunden. Zwei Jahre später stellte er seine persönliche Bestzeit auf: 2:16 Stunden. Und 2022?

«Wenn ich in 2:30 Stunden das Ziel erreiche, bin ich zufrieden.»

Bruno Dillier ist zwar ein Hobbysportler, aber ein durchaus ambitionierter. Im Sommer hält er sich vorwiegend mit Biken fit, «ohne Motor», wie er anmerkt. Im Winter fährt er Ski - und er liebt das Langlaufen, oft trainiert er im Langis (Glaubenberg OW). Rund 350 Kilometer sind in dieser Saison bislang zusammengekommen. Ausserdem bewegt er sich daheim regelmässig auf den Hometrainer oder auf dem Crosswalker.

Der Engadiner ist für ihn stets Antrieb, das Training nicht zu vernachlässigen. «Ich arbeite dann auf ein Ziel hin», sagt er. Im Grüppchen herrscht kein ausgeprägtes Konkurrenzdenken. Und doch ist es so, dass keiner freiwillig dem anderen den Vortritt lässt. «Untereinander sehen wir das schon als Wettkampf. Keiner will langsamer sein als der andere.»

Respekt vor den «Golanhöhen»

Dillier hat als geübter Skifahrer keine Mühe mit heiklen Passagen wie im berüchtigten Stazerwald. Mehr Respekt hat er indes vor dem letzten Abschnitt, auf dem es während sieben Kilometern bergauf und bergab geht. Die «Golanhöhen», wie sie im Volksmund genannt werden, gelten als happige Herausforderung, auf die sich Dillier mental besonders gut vorbereitet: «Man muss gewappnet sein, dass es vor dem Ziel noch einmal richtig anstrengend wird.»

Wenn er die letzten Hürden überwunden hat und in S-chanf einfährt, ist er wohl erschöpft, vor allem aber auch stolz auf die Leistung, über die danach in der Wohnung von Peter Hasler ausgiebig diskutiert wird. Und wie erholt er sich? «Dafür bleibt nicht viel Zeit», sagt Bruno Dillier, «am Montag stehe ich um 8 Uhr wieder in meiner Praxis.»

Der 52. Engadiner Rund 11 300 Sportlerinnen und Sportler haben sich für den 52. Engadin Skimarathon eingeschrieben. Ganz ausverkauft ist der Anlass also nicht: Es wären 14 200 Startplätze verfügbar. Die 42 Kilometer lange Strecke führt von Maloja über St. Moritz nach S-chanf. Als Folge der Coronapandemie ist das Startprozedere angepasst worden: Statt in acht Kategorien werden die Teilnehmenden in 29 Wellen ins Rennen geschickt. (peb.)

