Für den Landhockeyaner Sebastian Schneider geht ein Bubentraum in Erfüllung Für Sebastian Schneider ist die Hallenhockey-EM in Luzern ein Heimspiel. Roland Bucher 14.01.2020, 05.00 Uhr

Der Krummstock ist Sebastian Schneiders Lebensbegleiter. Bild: Manuela Jans-Koch (Luzern, 9. Januar 2020)

Wo andere mit vier Jahren Bauklötzchen aufeinander beigen, hatte Klein-Sebi schon längst ganz anderes im Sinne: «Sie erzählen mir immer wieder», verrät Sebastian Schneider (28) lachend, «dass ich unsere Wohnung nie ohne Krummstock verlassen habe.» Der Krummstock, der ist das Handwerkzeug des Hockeyaners, und der lebhafte Knabe übte mit ihm und der Kugel so lange und eifrig, dass schon bald eine schöne Karriere vorprogrammiert war.

Um ganz genau zu sein: Sebastian Schneider wurde das Hockey in die Wiege gelegt. Vater Paul war von 1988 bis 2000 in diversen nationalen Auswahlteams der Trainer, heute bestimmt er als Geschäftsführer die Gehrichtung bei Swiss Hockey. Der Filius stieg beim Luzerner SC Junioren-Sprosse um Sprosse hoch, zählte bald zur Stammkraft im Fanionteams, beanspruchte schnell einmal auch Präsenz im Nationalteam. 50 Länderspiele sind es inzwischen auf dem Feld, rund 30 in der Halle geworden. «Und ich bin nichts als Hockey-hungrig», sagt der beruflich als angehender Wirtschaftsprüfer erfolgreicher Luzerner, «eines will ich in meiner Karriere sicher noch erleben: einen Meistertitel mit dem LSC.»

Das Ziel ist der Aufstieg

In diesem kommenden Tagen zählt anderes: Sebastian Schneider, ein defensiver Ankermann in der Schweizer Nationalmannschaft, strebt mit seinem Team, für welches er auch als Co-Captain viel Verantwortung trägt, an der EM den Wiederaufstieg in die Division an. Dass dieser Grossanlass in Luzern, in der Maihofhalle, oder quasi vor der Haustüre des früheren Bundesliga-Profis (Nürnberg) stattfindet: «Ein Bubentraum geht in Erfüllung, das ist einfach wunderbar.» Eine ganze Horde Verwandter, Bekannter und Freunde vom LSC und auch der Hochschule Luzern werden dabei sein, freut sich Sebastian Schneider, wenn die Schweiz nichts anderes zu tun hat als: «Wir sind vor zwei Jahren aus der Division A abgestiegen. Jetzt wollen wir wieder in die europäische Elite.» Basta.

Dass es nicht ganz leicht wird, weiss er, der in seiner Freizeit auch das Tennisracket und den Golfschläger mit einigem Talent führt, nur zu genau: «Es ist leichter nicht abzusteigen als aufzusteigen. Aber wir müssen diese Chance vor dem Heimpublikum einfach nützen.» – übrigens verbunden mit dem herzhaften Appell: «Wer nächsten Sonntagnachmittag keine anderen Pläne hat – wir freuen uns auf deinen Besuch in der Maihofhalle.»

Als Verteidiger auch in der Offensive gefordert

Dort wird man einen Sebastian Schneider beim Spiel zuschauen dürfen, der seine Rolle als Verteidiger sehr offensiv interpretieren darf: «Wir sind fünf Feldspieler, da darf sich keiner defensiv verstecken. Als Abwehrmann brauchst du Übersicht, gutes Spielverständnis für den auslösenden Pass. Das fordert unser Trainer von uns Abwehrleuten, und das macht meinen Job im Team spannend.»

So spannend, dass er der Tatsache nicht grollt, wie er als 80-facher Internationaler zum Beispiel im Fussball an die fetten Tröge gekommen wäre. «Geld ist», sagt ausgerechnet er, der angehende Wirtschaftsprüfer, «nicht alles. Wir Hockeyaner sind eine grosse Familie, ich habe sportlich den richtigen Weg gewählt. Hockey ist eine technisch sehr anspruchsvolle Sportart, die mich in jedem Training und im Wettkampf fordert. Und mit viel Spass erfüllt. Und diese Heim-EM ist ja irgendwie auch das ganz grosse Highlight meiner Karriere.»

Wenn’s dann mit dem Aufstieg klappt…