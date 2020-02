Der Malterser Corsin Boos läuft in die Top 10 der Ski-OL-Läufer An den Ski-Orientierungslauf-WM sorgen die Schweizer für gute Resultate. Theres Bühlmann 24.02.2020, 16.22 Uhr

Corsin Boos.



Boris Bürgisser (lz) / Luzerner Zeitung

An den Junioren-Weltmeisterschaften und bei der in diesen Anlass integrierten Europameisterschaften der Jugend im schwedischen Umeå war auch der Schweizer Nachwuchs im Einsatz. Beim samstäglichen Sprint gewann die im französischen Prémanon wohnhafte Alina Niggli in der Kategorie Jugend die Bronzemedaille. Der Einsiedler Gian-Andri Müller holte sich mit Rang 6 ein Diplom. Flavio Ehrler aus Sursee zeigte sich bei seinen ersten Internationalen Meisterschaften nervös und klassierte sich auf Platz 26. Bei den Junioren sorgte Corsin Boos aus Malters für das beste Schweizer Resultat. Der 19-Jährige ist auf dem guten Rang 8 zu finden.