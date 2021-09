Eishockey: Beim Frauen-Nationalteam überwiegt das Positive

Eishockey Nach der WM: Beim Frauen-Nationalteam überwiegt das Positive Die Sensation bleibt aus: Die Schweizer Frauen-Nati kehrt ohne Medaille, aber mit Stolz von der WM in Calgary zurück. Daniel Monnin 06.09.2021, 17.07 Uhr

Noemi Ryhner (rechts) im Spiel gegen Russland. Freshfocus

Zufriedenheit bedeutet Stillstand – und Stillstand bedeutet Rückschritt. Aus dieser Sicht dürfte sich die absolute Zufriedenheit des Frauen-Nationalteams nach dem 4. Rang an der WM in Calgary in Grenzen halten. Realistisch betrachtet ist es allerdings durchaus erlaubt, sich zu freuen, denn das junge Team mit acht WM-Rookies hat zwar nicht immer überzeugt, aber über weite Strecken den teils übermächtigen Gegnern gezeigt, dass man einen kleinen Schritt näher an die Weltspitze gekommen ist.

Das ist einerseits das Verdienst aller Spielerinnen, die sehr viel getan, Ferien und Freizeit geopfert und so viel wie noch nie trainiert haben. Captain Lara Stalder, nach dem frühen Ausfall von Weltklasse-Stürmerin Alina Müller vermeintlich der alleinige Garant für Siege, sieht im Teameffort, der Leidensbereitschaft und dem unermüdlichen Einsatz jeder Spielerin einen der wichtigsten Faktoren für den letztlich positiven Eindruck. Logisch, dass sie auch Mängel ausmachte und offen ansprach, etwa die Tatsache, dass man mehrmals frühe Tore kassierte, zweimal nach einem Doppelschlag innert 14 respektive 17 Sekunden das Spiel aus der Hand gab oder zu viele Strafen genommen hat. Zu verbessern gibt es vieles: in erster Linie die Torgefährlichkeit respektive die Chancenauswertung. Hier liegt die Schweiz von den zehn Teams nur auf Rang 9. Auch im Powerplay (Rang 9, zwei Shorthander) und im Boxplay (Rang 8, 82-Prozent-Quote bei 36 Strafen) ist vieles verbesserungswürdig. Keine Probleme hatte das Team jedoch mit seinen beiden exzellenten Torhüterinnen.

Viele Mängel sind der Unerfahrenheit geschuldet und können trainiert und behoben werden. Das weiss auch Coach Colin Muller, nicht zuletzt deshalb zollte er seinem Team «grossen Respekt». Er zeigte sich überzeugt, dass «wir die positiven Dinge, die Emotionen auf dem Weg zum nächsten Rendezvous, den Olympischen Spielen im Februar 2022 in Peking, mitnehmen können». Auch Lara Stalder unterstrich in einem Interview das Positive:

«Wir wissen, dass wir dann am besten spielen, wenn alle voller Emotionen und mit viel Kampfgeist agieren.»

Genau darauf müsse man aufbauen. Es sei das Ziel gewesen, in der Topgruppe zu bleiben, das habe man erreicht. «Wir waren so nah an einer Medaille – und genau das sollte allen Ansporn sein für die Olympischen Spiele.»

Immer an den Erfolg geglaubt

«Ich bin unglaublich stolz auf diese Mannschaft», bilanziert auch Noemi Ryhner. Die 21-jährige Zugerin gehörte zu den auffälligsten Spielerinnen im Schweizer Ensemble, kam auf 19:33 Minuten Eiszeit pro Spiel (Rang 4 in der internen Liste) und holte sich einen Assistpunkt. Sie sei überzeugt, dass eine Medaille in den nächsten Jahren möglich sei. «Wir müssen die Lehren aus dieser WM ziehen und hart und gezielt weiterarbeiten, dann können wir das Glück auf unsere Seite zwingen, wie etwa im Viertelfinal gegen Russland.» Genau diese Momente aus dem Viertelfinal, als die Schweizerinnen innert 10 Minuten ein 0:2 aufholten und den Sieg in der Overtime sicherstellten, seien wegweisend für die Zukunft.

«Wir haben immer daran geglaubt, dass wir dieses Spiel noch gewinnen können. Das muss auch in Zukunft in jedem Spiel so bleiben.»

Die anderen Innerschweizerinnen – allen voran Maine-Söldnerin Rahel Enzler – erhielten deutlich weniger Auslauf. Die Zugerin, meist in der dritten oder vierten Linie eingesetzt, kam auf durchschnittlich 9:31 Minuten pro Spiel, die Schwyzer Verteidigerin Nadine Hofstetter, mit 26 Jahren die älteste unter den WM-Rookies, schaffte es auf 4:50 Minuten. Auch sie bedauerte, dass «es mit der Medaille nicht geklappt hat, aber unsere nächste Chance kommt ja bereits im Februar». Gar keine Eiszeit erhielt Neuling Mara Frey, doch die bald 19-jährige Seetalerin erhielt als «Trommlerin der Nation» auf der Tribüne mehr TV-Präsenz als manch eine ihrer Teamkolleginnen. Auch sie sprach «von einer tollen Zeit mit vielen neuen Erfahrungen, die mich auf meinem weiteren Weg begleiten werden».