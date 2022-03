Ad Astra Sarnen schöpft neue Hoffnung

Unihockey Sarnens Torhüter Pascal Amrein sagt: «Das Selbstvertrauen ist zurück» Pascal Amrein (28), Goalie von Ad Astra Sarnen, glaubt an die Wende in den NLA-Playouts gegen die Tigers Langnau. Michael Wyss 10.03.2022, 15.31 Uhr

Pascal Amrein weiss, zu was Ad Astra Sarnen fähig ist. Bild: André Düsel

«Wir müssen reagieren. Ein Sieg ist Pflicht vor Heimpublikum», ist sich Pascal Amrein bewusst. Der Keeper aus Sachseln zeigt sich zuversichtlich vor dem vierten Duell der Playout-Serie (Best-of-7) gegen die Tigers Langnau aus dem Emmental: «Nach der 2:10-Kanterniederlage zum Auftakt konnten wir eine Reaktion zeigen und uns mit einem 5:4-Sieg nach Verlängerung im zweiten Spiel rehabilitieren. Das dritte Duell war eine enge Kiste bei der 4:6-Niederlage.» Das hat Ad Astra Sarnen gezeigt, dass in dieser Serie alles möglich ist.

«Wir haben in der zweiten und dritten Begegnung gesehen, dass wir gegen die Tigers etwas ausrichten können», sagt der 28-jährige Torhüter der Obwaldner. «Das Selbstvertrauen ist auch wieder zurück, die Stimmung im Team ist sehr gut. Wir haben Charakter gezeigt nach der Klatsche im ersten Spiel. Die Moral stimmt.»

Positive Energie entfachen

Dass die Sarner in dieser Serie gegen die Emmentaler mit 1:2 in Rücklage liegen, löst kein Nervenflattern aus. Amrein weiss, dass sein Team gefordert ist. «Doch wir versuchen, den Druck des Siegenmüssens in eine positive Energie umzumünzen. Wir wissen, wo unsere Stärken liegen und zu was wir fähig sind.»

Das NLA-Team von Ad Astra hat am Freitag im vierten Duell auch wieder das Publikum im Rücken. «Wir müssen diszipliniert spielen, mental bereit sein, den nötigen Siegeswillen aufbringen, geduldig spielen und an unsere Möglichkeiten glauben», betont das Sarner Eigengewächs Amrein.

Die Freude zum Unihockeysport entdeckte der Schlussmann im Alter von zehn Jahren. Seit 2004 ist er im Verein, seit mehreren Jahren spielt er im Fanionteam. Im April 2019 stieg Ad Astra Sarnen erstmals in der Vereinsgeschichte in die höchste Liga auf. Und in der Nationalliga A will man auch bleiben. «Die NLA ist, sportlich betrachtet, attraktiv, das Niveau hoch. Und wir können mit einem Fanionteam in der höchsten Liga für den eigenen Nachwuchs eine interessante Adresse bleiben», sagt Pascal Amrein und ergänzt: «Für den Verein öffnen sich in der NLA im Bereich des Marketings und Sponsorings neue Türen. Es wird über Ad Astra Sarnen gesprochen in der Öffentlichkeit.»

Das Herz am richtigen Fleck

Doch es benötigt Jahr für Jahr grosse Anstrengungen, damit Sarnen auf diesem Niveau bestehen kann, das weiss auch Amrein: «Nur schon den Kader zusammenzustellen, ist eine Herausforderung.» Was könnte ein Plus sein auf dem Weg zum Klassenerhalt? «Wir haben viele Spieler, die bei Ad Astra Sarnen ihre Wurzeln haben oder schon lange im Fanionteam spielen. Sie haben das Herz am richtigen Fleck.»

Der Verlierer dieser Playout-Serie hat noch die letzte Chance, sich in den Auf-/Abstiegsplayoffs im Duell mit einem NLB-Team den Ligaerhalt zu sichern. Pascal Amrein stellt klar: «Wer Ende Saison absteigt, hat es auch nicht verdient, im Oberhaus zu bleiben. Dann fehlt schlichtweg die Qualität. Das ist ein Fakt.»

Unihockey, NLA. Playouts (Best-of-7, Spiele vier und fünf. Freitag. 20.00: Sarnen – Langnau. Sonntag. 16.30: Langnau Sarnen (Espace-Arena, Biglen)