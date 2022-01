LSC-Trainer Tanuscio bringt viel Herzblut nach Luzern

Landhockey Der Abenteurer aus Buenos Aires: Jorge Tanuscio bringt viel Herzblut nach Luzern Für Federico Tanuscio ist Landhockey eine Berufung. Der Trainer will den Luzerner SC zum Hallentitel führen. Peter Birrer Jetzt kommentieren 31.01.2022, 17.17 Uhr

LSC-Trainer Jorge Federico Tanuscio (links) und Michael Casagrande, sein erfahrenster Spieler. Bild: Nadia Schärli (Luzern, 12. Dezember 2021)

Der Mann liebt das Lachen und das Leben. «Alles easy», sagt er und strahlt, «ich mag es einfach, hier zu sein.» Dass Jorge Federico Tanuscio in der Schweiz gelandet ist, lässt sich vor allem mit seinem Beruf erklären. Oder besser vielleicht: mit seiner Berufung. Denn Landhockey ist für den 41-Jährigen weit mehr als nur ein Sport, mit dem er sein Geld verdient. Früher hat er selber gespielt, gar als Profi, dann lernte er die Schwester eines Schweizer Spielers in Belgien kennen, zog wegen ihr nach Genf, um dort Coach zu werden – und seit 2018 ist er Trainer beim Luzerner SC in der Nationalliga A.

Aber der Reihe nach. Tanuscio stammt aus Buenos Aires, in der Hauptstadt Argentiniens wächst er gemeinsam mit zwei Geschwistern im Vorort Olivos auf. Er liebt Besuche im famosen Stadion La Bombonera, übersetzt: die Pralinenschachtel. So heisst die Heimat der Boca Juniors, deren Trikot einst auch Diego Maradona trug. Tanuscio hat ihn für dessen Künste auf dem Rasen stets bewundert – und doch ist aus ihm kein Fussballer geworden. Von seinem Vater erbt er nämlich die Begeisterung für das Landhockey. Jorge Tanuscio zieht mit seiner Familie temporär nach Venezuela, weil er in Caracas einen Job erhalten hat, dort trainiert er nebenbei ein Team. Und der kleine Federico ist bei Spielen Stammgast.

Der grosse Erfolg mit Argentinien 2001

Dieses Spiel mit Stock und Ball fasziniert ihn, und als er damit anfängt, entwickelt er rasch ein bemerkenswertes Talent. Als die Tanuscios zurück in Buenos Aires sind, geht es in seiner Karriere zügig voran. Bei San Fernando fällt er auf, wird Nachwuchsnationalspieler und gehört zur U21-Auswahl, die 2001 in Tasmanien den WM-Final erreicht. Gegen Indien verlieren die Argentinier zwar 1:6, aber für den Stürmer fängt die Karriere erst richtig an. Tanuscio schafft es ins A-Nationalteam und verlässt die Heimat.

An der U21-WM 2001 gewann Jorge Federico Tanuscio (links) mit Argentinien die Silbermedaille. Bild: PD

Belgien wird sein neuer Lebensmittelpunkt, Herakles aus Antwerpen sein erster Verein, mit dem er Meister wird. Braxgata ist seine zweite Station, wo er, wie zuvor bei Herakles, nicht nur Aktiver ist, sondern auch das Frauenteam coacht – und ebenfalls zum Titel führt. Und schliesslich zieht er nach Brüssel zum Royal Racing Club. Tanuscio beendet seine Laufbahn und übernimmt im selben Verein die Rolle des Assistenztrainers. Einer der Spieler heisst Andrin Rickli und stammt aus Erlach im Berner Seeland.

Dessen Schwester Fiona, auch sie eine Landhockeyanerin, besucht ihren Bruder in Brüssel, lernt Federico Tanuscio kennen und macht ihm einen Wechsel in die Schweiz schmackhaft. Die Frauen des HC Black Boys Genève, wo Fiona Rickli zu jener Zeit spielt, suchen einen neuen Coach. Tanuscio zieht in die Westschweiz, aus der Spielerin und dem Trainer wird ein Paar und die beiden haben heute einen zweijährigen Sohn.

Affentranger schwärmt von Trainer Tanuscio

2018 schlägt er in der Zentralschweiz ein neues Kapitel auf – und Bruno Affentranger erhält seinen Wunschtrainer. Der heutige Verwaltungsrat des FC Luzern ist damals noch Präsident des Luzerner SC, der Tanuscios Wirken schon lange aus der Ferne beobachtet hat und vom Argentinier überzeugt ist. Als die Zusammenarbeit fix ist, erhält Affentranger schnell die Bestätigung des Bildes, das er vom Argentinier hat. Er nennt ihn einen «grossartigen Spezialisten mit herausragenden analytischen Fähigkeiten».

Affentranger erinnert sich an das erste Gespräch, das sich über drei Stunden erstreckt. Tanuscio habe ihm Informationen über LSC-Spielerinnen und -Spieler vorgelegt, seinen Laptop aufgeklappt und Sequenzen von Partien aus den vergangenen drei Jahren präsentiert – und einfach beeindruckt. Mit Tanuscios Ankunft in Luzern findet auch ein tiefgreifender Wandel statt, «ein Kulturschock», wie Affentranger das bezeichnet: «Er hat die Intensität in jeder Hinsicht deutlich erhöht. Er hat klare Vorstellungen vom Spiel und er zieht seine Linie konsequent durch.»

Tanuscio wohnt in einer ersten Phase im Hause Affentranger, der im Sommer 2020 als Chef des Vereins abgetreten ist. Über ihn sagt der Trainer:

«Ihm bin ich sehr dankbar dafür, dass er mich nach Luzern geholt hat. Er war immer eine wichtige Ansprechperson für mich.»

Das Lob von Routinier Casagrande

Der Südamerikaner lebt inzwischen mit seiner Familie zwar in Bern, pendelt aber regelmässig mit dem Zug nach Luzern und verbringt Stunden daheim mit Analysen. «Ich liebe das Landhockey, der LSC liegt mir am Herzen», sagt er, «und ich pflege zu den Spielern ein enges Verhältnis.» Er mag fordernd sein, aber zu viel Druck will er nicht aufbauen, wenn es nun darum geht, den ersten Meistertitel in der Halle seit 2012 zu erobern (siehe Box). «Natürlich sind wir alle ehrgeizig», sagt er, «aber es wäre kontraproduktiv, zu viel zu verlangen.»

Auf Meisterkurs in der Halle Die Männer des Luzerner SC absolvieren neben der Outdoor- auch eine Hallensaison – und da sind sie derzeit sehr erfolgreich unterwegs. Am Sonntag gewannen sie ihre letzten zwei NLA-Meisterschaftsspiele, holten damit in zehn Runden die maximale Ausbeute von 30 Punkten und qualifizierten sich als unangefochtener Leader für das Finalturnier. Am kommenden Wochenende wird in Pfäffikon SZ der Meister ermittelt: Die Halbfinals sind auf Samstag, die Finals auf Sonntag angesetzt. Der LSC gewann den Titel in der Halle letztmals 2012. Outdoor wurde er zuletzt 2007 Meister. (peb.) Landhockey Männer. NLA (Halle): Wettingen – Luzerner SC 3:4. Luzerner SC – Red Sox Zürich 10:2. – Rangliste (alle 10 Spiele): 1. Luzerner SC 30. 2. Wettingen 22. 3. GC 16. 4. Olten 12. 5. Basler HC 4. 6. Red Sox Zürich 4. Frauen. NLA (Halle): Wettingen II – Luzerner SC 1:4. Luzerner SC – Olten II 2:2. – Rangliste (alle 10 Spiele): 1. Wettingen 28. 2. Luzerner SC 23. 3. Olten 11. 4. Wettingen II 8. 5. Olten II 6. 6. Basler HC 6.

Michael Casagrande, mit 38 Jahren der erfahrenste Spieler des LSC, hält viel vom Coach. Je nach Situation könne er unangenehm werden, wenn seine Anweisungen nicht umgesetzt würden. «Er ist ein Trainer mit hohen Ansprüchen, der sich zuerst daran gewöhnen musste, dass Landhockey für uns alle zwar ein Sport ist, den wir mit Hingabe betreiben, wir aber alle nebenbei arbeiten. Da kommt es halt vor, dass am Abend im Training nicht alle mit voller Energie bei der Sache sein können.» Aber, und das hält Casagrande auch fest, «Fede ist ein feiner, umgänglicher und zugänglicher Mensch. Mit ihm kann man nach dem Training gut einmal ein Bier trinken und diskutieren».

Tanuscio hat seinen Spass daran, dass es so gut läuft. Und er hat seinen Spass in der Schweiz. Was er aus Argentinien vermisst? «Meine Familie und meine Freunde», sagt er, bevor er mit einem Schmunzeln anfügt: «Und natürlich La Bombonera.» Allerdings ist das alles kein Grund, an eine Rückkehr zu denken:

«Daheim bin ich da, wo ich mich wohlfühle. Und ich fühle mich hier sehr wohl.»

Er mag das Abenteuer, die Suche nach Neuem, und er ist dankbar, dass er dank des Sports nicht nur viele Ecken der Welt entdeckt, sondern auch Sprachen gelernt hat.

Einmal sah es sogar danach aus, als würde Federico Tanuscio nach Indien ziehen. Aber weil es mit der Arbeitsbewilligung nicht klappte, blieb er in Luzern. Der italienisch-argentinische Doppelbürger kann sich vorstellen, irgendwann irgendwo auf der Welt Teil eines reizvollen Projekts zu werden – auch wenn er betont: «Es existiert noch kein neuer Plan. Ich habe beim LSC einen unbefristeten Vertrag.» Und ein klares Ziel vor Augen: den Meistertitel.

