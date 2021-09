Nationalturnen: Andi Imhof zeigt es nochmals allen

Nationalturnen Andi Imhof: Der beflügelte Altmeister zeigt es nochmals allen Der Urner Andi Imhof wird in Beckenried zum dritten Mal Schweizer Meister im Nationalturnen. Stefan Ettlin überrascht erneut und hold die Silbermedaille. Simon Gerber 20.09.2021, 17.03 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Andi Imhof freut sich über ein weiteres Highlight in seiner glanzvollen Karriere. Bild: Eveline Beerkircher (Beckenried, 18. September 2021)

Mit leuchtenden Augen verfolgte Vater Markus Imhof, früher selbst ein erfolgreicher Nationalturner, den Schlussgang zwischen seinem Sohn Andi und Titelverteidiger Stefan Ettlin. Und er wurde nicht lange auf die Folter gespannt. Bereits nach 75 Sekunden fiel die Entscheidung. Imhof konterte einen Kurzversuch seines Kontrahenten und besiegte ihn mit Gammen platt. Damit wurde Andi Imhof nach 2008 und 2012 zum dritten Mal Schweizer Meister im Nationalturnen. Dieser Titel ist nach den drei Turnfestsiegen und dem Triumph am Eidgenössischen Nationalturntag 2017 in Eschenbach ein weiteres Highlight in der glanzvollen Karriere von Andi Imhof.

Im Vorfeld dieses Wettkampfes sagte der 36-Jährige:

«Das Feuer brennt noch immer.»

Das hat der Altmeister in Beckenried nun eindrücklich bewiesen. Nach dem Vornotenprogramm lag Imhof zwar noch 0,50 Punkte hinter seiner Normalleistung zurück. Doch im Ringen und Schwingen war der Urner in seinem Element. Der Allrounder übernahm mit zwei souveränen Siegen im Schwingen und Ringen nach sechs Durchgängen die Führung und gab diese bis am Ende nicht mehr ab. «Der gelungene Auftakt im Sägemehlring hat mich beflügelt», hielt Imhof vor dem Schlussgang fest. In diesem hätte ihm gegen Stefan Ettlin bereits ein Unentschieden genügt. «Ich ging deshalb nicht mehr das volle Risiko ein. Es ist jedoch immer ein sehr schönes Gefühl, den Wettkampf mit einem Sieg abschliessen zu können», sagte Imhof.

Der Schlussgang in der Königskategorie A mit Andi Imhof und Stefan Ettlin.





Bild: Eveline Beerkircher

Er hatte noch einen langen Tag vor sich. Unmittelbar nach der Siegerehrung war er zu einer Hochzeit im Berner Oberland eingeladen. In den kommenden Monaten will sich der dreifache Familienvater mit einem gezielten Aufbautraining auf seine definitive Abschiedstour vorbereiten. Auch das Eidgenössische Schwingfest 2022 in Pratteln sei für ihn ein Thema. «Aber nicht mehr auf Biegen und Brechen. Ich nehme es von Fest zu Fest und will die letzten Wettkämpfe auch noch etwas geniessen, hoffentlich auch wieder vor viel Publikum», betonte Andi Imhof.

Stefan Ettlin zeigt sich positiv überrascht

Vor zwei Jahren liess sich Stefan Ettlin in Grosswangen unerwartet erstmals als Schweizer Meister feiern. Nun überraschte der Obwaldner weiter. Obwohl der 24-Jährige seither keinen Wettkampf mehr bestritten hat und durch Verletzungen einen Trainingsrückstand aufweist, hielt er von Beginn weg an der Spitze mit. «Tatsächlich bin ich von meiner Leistung extrem überrascht. Ich habe überhaupt nicht mit einer erneuten Schlussgangteilnahme gerechnet», erzählte Stefan Ettlin.

Der Nationalturner Stefan Ettlin beim Hochweitsprung. Urs Flüeler/Keystone

Erneut stieg der Kernser gut gelaunt auf das Podest und wurde mit der Bronzemedaille ausgezeichnet. Silber ging an den Urner Mitfavoriten Matthias Herger. «Ich bin in den Vornoten zwar gut gestartet. In den Zweikämpfen war ich zu vorsichtig und zu wenig konsequent, was mir den Schlussgang gekostet hat», resümierte der Festsieger vor einer Woche am Zentralschweizer Nationalturnertag.

Luca Müller eilt von Erfolg zu Erfolg

Vor drei Wochen liess sich Luca Müller am Eidgenössischen Nachwuchsschwingertag bei den 17-Jährigen als verdienter Kategoriensieger feiern. Nur zwei Wochen später krönte sich der talentierte Zuger am Luzerner Kantonalfest in Schachen mit dem ersten Eichenlaub in seiner noch jungen Karriere. Und nun wurde der Maurer-Lehrling im dritten Lehrjahr in der Leistungsklasse 2 auch noch erstmals Schweizer Meister im Nationalturnen. Nach dem Punktemaximum in den Vornoten fiel der 1,94 Zentimeter grosse und 88 Kilogramm schwere Athlet in den Zweikämpfen mit zwei Gestellten wieder zurück. «Nun wusste ich definitiv, dass ich im Schlussgang Vollgas geben musste, was mir im zweiten Angriff gegen Gino Wespe ja auch gelungen ist», freute sich der Sohn des früheren Eidgenössischen Kranzschwingers Bruno Müller. In der Leistungsklasse 1 heisst der Sieger John Ani vom STV Roggliswil.

Hinweis. Resultate: env-afgn.ch